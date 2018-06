Publican preselección de béisbol sub-15 rumbo a Mundial de Panamá

La preselección de Cuba rumbo al Campeonato Mundial de Béisbol en la categoría sub-15 que se celebrará durante el mes de agosto en Panamá está integrada por 43 atletas. El listado reúne a representantes de todos los territorios del país con excepción de Holguín y lo conforman cinco receptores, 12 jugadores de cuadro, ocho jardineros y 18 lanzadores.



Comenta Iván Pedroso que Juan Miguel Echevarría tiene todo para quebrar su récord nacional



El exsaltador cubano Iván Pedroso manifestó en Madrid que su compatriota Juan Miguel Echevarría lo tiene todo para quebrar su récord nacional de 8.71 metros en su poder desde las Olimpiadas de Sydney 2000. «Vi competir a Echevarría hace unos años en Cuba y ya dije que es el futuro, lo está demostrando», expresó el ahora entrenador de la venezolana Yulimar Rojas, titular bajo los cinco aros del salto triple en Río 2016.



Competirá mañana Juan Miguel Echevarría en Zapatillas Doradas de Ostrava



La nueva revelación del atletismo cubano, el saltador de longitud Juan Miguel Echevarría, viaja a Ostrava, República Checa, para competir el mañana en el tradicional mitin Zapatillas Doradas. En Ostrava, la nueva joya del atletismo mundial volverá a enfrentar a su principal rival de la temporada, el monarca mundial de Londres-2017, el sudafricano Luvo Manyonga, tercero en Estocolmo con (8,25). “Será otra competencia en la que también vamos a tirarle con todo. Echevarría ha entrenado muy bien y se encuentra en gran forma”, dijo a Radio Habana Cuba su preparador, el extriplista Daniel Osorio.



Llegó Brasil a Rusia con el objetivo de ganar su sexto Mundial



En la madrugada de este lunes, la selección brasileña de fútbol llegó a Rusia con el objetivo de ganar su sexto Mundial, tras el fracaso de la edición pasada en la cual, fueron eliminados en semifinales. Futbolistas, cuerpo técnico y directivos arribaron al aeropuerto de Sochi, ciudad donde estarán alojados durante la realización de la Copa del Mundo. Sin embargo, la pentacampeona disputará sus partidos del Grupo E en otras localidades.



Concluye este martes Copa Teófilo Stevenson In Memoriam en Las Tunas



La Copa Teófilo Stevenson In Memoriam concluye esta noche con la Gran Final en la sala polivalente Leonardo Mackenzie de Las Tunas. De los seis Domadores de Cuba que subieron al cuadrilátero en la segunda semifinal de este lunes, solo perdió el más de 91 kilogramos Adisney Iznaga, que cayó 3-2 ante el habanero Carlos Castillo. En el último combate, también en los súper pesados, Dainier Perot, del equipo Nacional , venció por RSC en el segundo asalto a Luis Verdecia, de Cienfuegos.



Certifica Asociación de Maratones Internacionales a Marabana 2018



La principal convocatoria pedestre cubana, Marabana, recibió la certificación de la Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de Distancia correspondiente al 2018. «Esto sucede anualmente y ello ratifica que Cuba cumple los requisitos para organizar eventos afines», dijo a JIT Carlos Gattorno, director del proyecto Marabana-Maracuba. Los circuitos tienen un período de validación, aval obtenido por el medidor oficial enviado por la AIMS.



Anuncian utilización del videoarbitraje en la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018



El suizo Massimo Busacca, jefe de los árbitros de la FIFA, anunció la decisión de ese organismo de utilizar el videoarbitraje (VAR) en todos los goles de la Copa Mundial de Fútbol Rusia-2018. «Todas las anotaciones de la justa serán controlados por ese sistema tecnológico para evitar posibles acciones de fuera de juego», aseveró el directivo. Durante una visita guiada a la sala donde funcionará el novedoso sistema en el IBC (International Broadcasting Centre), el ex árbitro suizo dejó claro que no habrá goles que no vayan a ser analizados por el sistema, aunque no necesariamente se interrumpirá el juego para que el árbitro del campo vea la acción.



(Redacción Deportiva de Rebelde)