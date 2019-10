Pueblo de Cuba podrá rendir tributo a Alicia Alonso el próximo sábado

Pueblo de Cuba podr rendir tributo a Alicia Alonso el prximo sbado

El Ministerio de Cultura informa que las honras fúnebres de la Prima Ballerina Assoluta Alicia Alonso tendrán lugar el próximo sábado 19 de octubre en el Gran Teatro de La Habana que lleva su nombre, a partir de las 9:00 de la mañana. Nuestro pueblo podrá acudir a rendir tributo a su gran artista. De acuerdo con la voluntad de sus seres queridos, sus restos serán inhumados ese mismo día en un panteón familiar en la Necrópolis de Colón. Las instituciones culturales, las organizaciones de creadores, los artistas y escritores cubanos, de acuerdo con los familiares de Alicia Alonso, le dedican, no un duelo, sino un gran homenaje que compartirá todo su pueblo, en la presente Jornada de la Cultura Cubana. El Ministerio de Cultura ofrecerá más información sobre los detalles del funeral en las próximas horas. Lleguen nuestras condolencias a la familia de Alicia, al Ballet Nacional de Cuba y a los muchos que la admiran y quieren, en Cuba y en otras partes del mundo.



Cobran vida obras de arte en el Festival Culinario Internacional



Un grupo de piezas de seis destacados artistas plásticos cubanos cobraron vida en las cocinas de los chefs participantes en el Salón Artístico del SÉPTIMO Festival Culinario Internacional, que sesiona en el Palacio de las Convenciones de La Habana. Gentilmente, Alfredo Sosa Bravo, Roberto González, Carlos del Toro, Diana Balboa, Zaida del Río y José Omar Torres, prestaron sus obras a un grupo de cocineros que -bajo la coordinación del Maitre Jorge Luis Brito Hernández- lograron reinterpretar con disímiles alimentos. Pastas, vegetales, chocolate, manteca pastelera, embutidos, quesos, colorantes alimentarios y frutas fueron algunos de los materiales empleados por los osados chefs. Al dirigirse a los asistentes Brito Hernández recordó los nexos entre las bellas artes y la cocina. Refirió que numerosos escritores, músicos y pintores cubanos emplearon la gastronomía como temas de sus libros, canciones y cuadros. Además, agradeció a los prestigiosos creadores y exhortó a que el vínculo entre estas artes se mantuviese siempre.



El mundo llora la pérdida de Alicia



Numerosas personalidades, organismos e instituciones de relevancia mundial, expresaron hoy su pesar tras el fallecimiento en horas de la mañana, a los 98 años de edad, de la Directora del Ballet Nacional de Cuba, Alicia Alonso. El destacado bailarín y coreógrafo cubano Carlos Acosta expresó al conocer la noticia que “no puedo dejar de pensar en todo lo que le debemos, lo que nos ha dejado, me sumo al dolor por su muerte, por todo lo que creó, por todo lo que nos dio, por ser el cimiento principal de una escuela de ballet que tanta gloria le ha dado a nuestro país.” Igualmente, en su cuenta en Twitter, el Ministerio de Cultura de Colombia publicó: “Su amor y trabajo por el arte la convirtió en la silueta latinoamericana que mejor representó la fuerza expresiva y delicadeza interpretativa de la danza clásica”. Desde la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba (FEU), llegó el siguiente mensaje: “Con profundo pesar conocimos del fallecimiento de la Prima Ballerina Alicia Alonso quien no dudó en enfrentarse a la tiranía y bailar ante cientos de jóvenes en el Estadio Universitario. En honor a ella seguiremos honrando el matrimonio feliz entre la Feu y el ballet”.

La bailarina Alicia Alonso, última gran diva del ballet, murió ayer en un hospital de La Habana en el que había ingresado horas antes por una bajada de tensión arterial https://t.co/vcy6ObfLpf — EL PAÍS América (@elpais_america) October 18, 2019

¿Quién era Alicia Alonso? Conoce datos sobre su vida que quizá no sabías https://t.co/gtKqVWsu66 pic.twitter.com/3vJOhQP7Ic — CNN en Español (@CNNEE) October 17, 2019

Alicia Alonso: Legendary ballet dancer dies aged 98 https://t.co/WLbOzMPzgA — BBC News (World) (@BBCWorld) October 17, 2019



Compañía villaclareña Baila Cuba celebra su décimo aniversario



Para celebrar una década de su fundación, la compañía danzaria villaclareña Baila Cuba desarrolla una jornada de actividades -que incluye el estreno del espectáculo Tiempos- desde este jueves 17 y hasta el domingo 20; en el marco de la ONCENA Temporada de la Artes Escénicas en la provincia y en homenaje al Día de la Cultura Cubana. Un pasacalle, que tendrá lugar a las cuatro de la tarde en el Parque Vidal de Santa Clara, inaugurará el certamen dedicado a los maestros Ernesto Alejo y Georgina Gari, imprescindibles en la formación de Yusniel González Broche (Mandy), fundador de Baila Cuba. Cuatro espectáculos, todos con estéticas diferentes: desde la internacional, contemporánea, la cubana y la folklórica, se pondrán a disposición del público, también para demostrar ante Cuba y el mundo el quehacer artístico de la compañía durante estos 10 años.



Inició en Cuba Semana de Cine de Venezuela



La Semana de Cine de Venezuela comenzó este jueves con la proyección del filme Bolívar, el hombre de las dificultades, en el capitalino Multicine Infanta. El consejero de la embajada de Venezuela en Cuba y exministro venezolano de Cultura Pedro Calzadilla, agradeció al Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos ICAIC, por la oportunidad de organizar esta muestra. Calzadilla explicó que aunque varias de las películas que la componen han sido presentadas ya en territorio cubano, fueron seleccionadas para enfatizar en una de las fortalezas del cine de su país, que es la producción a partir de contenido histórico.



