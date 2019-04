Pugnan demócratas por investigar obstrucción de Trump a la justicia

Pugnan demcratas por investigar obstruccin de Trump a la justicia

2019-04-19 14:53:30 / web@radiorebelde.icrt.cu



El Fiscal especial Robert Mueller descubrió numerosos vínculos entre el gobierno ruso y la campaña de Trump.



El informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la supuesta injerencia de Rusia en la elección que llevó a Donald Trump a la presidencia en el dos mil dieciséis detalló una serie de acciones del presidente impedir la investigación, una revelación que ha generado dudas sobre si obstruyó la acción de la justicia. En un país profundamente dividido tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, la esperada publicación del reporte de Mueller agitó a seguidores y detractores del magnate y alentó a cada bando de cara a los comicios del 2020.



Mueller descubrió numerosos vínculos entre el gobierno ruso y la campaña de Trump, pero concluyó que no había pruebas suficientes para establecer que hubo una conspiración criminal con Moscú para intervenir en las elecciones a favor del multimillonario. Sin embargo, Mueller presentó una extensa argumentación con nuevos detalles sobre cómo Trump intentó forzar la destitución del fiscal especial, ordenó a miembros de su gobierno que declararan públicamente su inocencia y le dio un indulto a un antiguo asesor para tratar de evitar que cooperara.





Incluso, el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, aconsejó no intentar destituir a Trump en este momento.



Pese a que no llegó a la conclusión de que Trump cometió un delito, Mueller consideró que el Congreso tenía ahora el poder de determinar si el mandatario obstruyó la justicia, mediante el ejercicio corrupto de los poderes del cargo, vulnerando el sistema constitucional de controles y el principio de que ninguna persona está por encima de la ley. La versión editada del reporte fue presentada ayer por el secretario de justicia, William Barr, quien realizó una apasionada defensa de Trump y sus acciones, destacando que no hubo componenda del presidente con Rusia ni violó la ley.



Pero Barr se vio obligado a comentar los diez episodios del informe que implican a Trump y que podrían dar lugar a potenciales teorías legales para conectar esas acciones con elementos de un delito de obstrucción. El informe fue editado antes de su presentación pública para no revelar elementos confidenciales, material sensible del Gran Jurado, información sobre las fuentes de inteligencia, datos privados de terceros e investigaciones que aún están en curso.





William Barr, realizó una apasionada defensa de Trump y sus acciones.



Para la oposición demócrata, el documento incluye evidencia perturbadora de malas prácticas del multimillonario que pueden ser investigadas por el Congreso. El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler, ya emitió ese viernes una citación al Departamento de Justicia, para que se le presente el informe no editado que entregó el fiscal especial Robert Muller. Nadler señaló que su Comité necesita y tiene derecho a la versión completa del reporte y las pruebas fundamentales, debido a que hasta en el texto editado se describen casos graves de mala conducta por parte de Trump y algunas de sus personas más cercanas.



El dirigente demócrata remarcó que ahora le corresponde al Congreso determinar el alcance de esa supuesta mala conducta de Trump y decidir qué pasos debe seguir el legislativo. El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes ya advirtió ayer que continuarán las investigaciones sobre la supuesta colusión de Trump con Rusia y No descartó la posibilidad de que comenzara un juicio político contra el inquilino de la Casa Blanca.



Pero el principal legislador republicano del mismo comité, Doug Collins respondió que los demócratas malinterpretaron una sección del informe sobre la obstrucción de Trump a la justicia, para adaptarla a su agenda contra el presidente. Cualquier intento por destituir a Donald Trump comenzaría en la Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, pero la salida del magnate de la presidencia requeriría el apoyo del Senado, de mayoría republicana, algo totalmente improbable. Incluso, el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, aconsejó no intentar destituir a Trump en este momento.



(Noticiero Nacional de Radio)

Del Autor