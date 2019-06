Putin: "Espero que la situacin no se derive en un conflicto entre potencias nucleares"

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha concedido este jueves una entrevista al periódico Financial Times, en la que compartió su opinión sobre cuestiones clave de la política exterior rusa.







El líder ruso, considera que hoy en día la situación en el mundo, incluido el golfo Pérsico, "se ha vuelto más dramática y explosiva". En particular, Putin hizo referencia a la salida de Estados Unidos del Tratado INF, decisión que, según dijo el mandatario, Moscú intentó prevenir enérgicamente.



En este sentido, Putin recalcó que el mundo se ha vuelto menos predecible debido a que ya no existen "las reglas" que solían moderar a los actores internacionales.



Si bien el presidente ruso admite no estar de acuerdo con "todos los métodos" de su homólogo estadounidense, al mismo tiempo reconoce que considera a Trump "una persona talentosa", y espera tener ocasión de hablar con él sobre el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas en el marco de la próxima cumbre de los líderes del G20 en Osaka.







Este acuerdo, conocido como START III es el único pacto entre Rusia y EE.UU. que limita las armas nucleares desplegadas. Expira en febrero de 2021 y, según las autoridades rusas, su renovación resulta vital para la estabilidad mundial. Si no arrancan las negociaciones sobre la prolongación del tratado, "dejará de existir y no habrá tiempo para las formalidades", advirtió.



"Espero que la situación no derive en un conflicto entre potencias nucleares", afirmó el mandatario ruso.



¿Habrá un acuerdo entre Rusia, EE.UU. y China sobre armas nucleares de mediano alcance?



En la entrevista, Vladímir Putin fue consultado acerca de si hay alguna posibilidad de un acuerdo trilateral entre China, Rusia y EE.UU. sobre armas nucleares de mediano alcance, y si el presidente lo apoyaría.



"Desde el principio dije que apoyaríamos cualquier acuerdo que fuera beneficioso para la cuestión, la cual es la contención de la carrera armamentista", señaló el mandatario.



Al mismo tiempo, recalcó que "el nivel y el desarrollo de las fuerzas nucleares en China todavía es mucho más bajo que en EE.UU. y en Rusia". El mandatario agregó que China es "una gran potencia, que es capaz de aumentar su potencial nuclear", pero que "hoy en día el nivel de nuestros potenciales es difícil de comparar".



"Las principales potencias nucleares son Rusia y EE.UU., por lo tanto, el tratado fue alcanzado entre nuestros países en primer lugar. Y si China se unirá a este trabajo o no, pregúnteselo a nuestros amigos chinos", afirmó Putin.



(Russia Today)

