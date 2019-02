Putin responderá ante despliegue de misiles estadounidenses en Europa

2019-02-20 13:37:10 / web@radiorebelde.icrt.cu

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que su país responderá a cualquier despliegue de armas nucleares de alcance intermedio en Europa, apuntando no solo a los países donde se coloquen esos misiles, sino al propio Estados Unidos.



En su discurso anual sobre el estado de la nación, Putin remarcó ante el parlamento ruso que Moscú no estaba buscando una confrontación y que no daría el primer paso para desplegar misiles, en respuesta a la retirada estadounidense del Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio.Pero Putin previno que la reacción de Rusia sería decisiva ante cualquier despliegue estadounidense de misiles de corto y mediano alcance en el territorio europeo, y que los responsables políticos en Washington deberían calcular los riesgos antes de adoptar cualquier medida al respecto.



Putin alertó que si Estados Unidos despliega y entrega esos misiles en Europa, ello empeorará gravemente la situación y creará amenazas graves para Rusia, porque algunos de esos proyectiles podían alcanzar Moscú en diez a doce minutos.







“Voy a decirlo clara y abiertamente: Rusia estará obligada a desplegar armamentos que podrán ser utilizados no solo contra los territorios de donde viene la amenaza directa, sino también contra los territorios donde se encuentran los centros de decisión del uso de misiles que nos amenazan”, advirtió Putin, al tiempo que acusó a Estados Unidos de utilizar argumentos imaginarios para suspender de manera unilateral su participación en el tratado nuclear sobre misiles de alcance intermedio, cerrado en mil 987 con la entonces Unión Soviética en los últimos años de la Guerra Fría.

Como respuesta, Moscú hizo lo mismo, pero Putin reiteró hoy la propuesta rusa de negociar sobre el desarme y que Estados Unidos y sus aliados reconozcan la necesidad de dialogar sobre una base de igualdad.



El presidente ruso denunció que la actual política de Washington hacia Rusia no puede ser llamada amistosa, pues ignora los intereses legítimos de Moscú, se organizan constantemente acciones anti rusas, y cada vez se introducen más sanciones contra el país.Y con todo eso, Rusia es llamada casi la principal amenaza para Estados Unidos, subrayó Putin, quien enfatizó que la nación eslava no amenaza a nadie, y todas sus acciones en el campo de la seguridad son exclusivamente de respuesta y, por lo tanto, defensivas.

Putin detalló luego los avances del país en la creación de nuevas armas, especialmente los misiles “hipersónicos”, presentados de forma exhaustiva en su discurso del año pasado.Sin embargo, esta vez, la alocución de hoy de Putin sobre el Estado de la nación, se concentró ante todo en las cuestiones económicas y sociales, especialmente en las familias, el sistema de sanidad y la educación.

En el contexto de una crisis demográfica desatada tras la caída de la Unión Soviética, Putin prometió ayudas para las familias numerosas, sobre todo a partir del tercer hijo.Además, el mandatario ruso anunció medidas para los jubilados con menos recursos, cuyas pensiones representan el mínimo vital, y consideró inaceptable que 19 millones de rusos vivan hoy por debajo del umbral de la pobreza.Por eso, Putin adelantó que podría crear un “contrato social” para apoyar a la población desfavorecida.



En términos más generales, Putin destacó que por primera vez en la historia de Rusia, sus reservas de divisas cubren por completo la deuda externa del Estado, que es muy pequeña, al igual que el sector comercial.



Asimismo, el mandatario ruso insistió en que el desarrollo de la economía nacional deberá basarse en los avances tecnológicos y científicos, sobre todo en la esfera de la inteligencia artificial, entre otros factores.



