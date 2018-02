¿Qué persigue la Fuerza Operativa en Internet contra Cuba? (+Audio)





La nueva Fuerza Operativa en Internet contra Cuba, creada por el gobierno de Estados Unidos para promover sus planes subversivos en el espacio público digital cubano, realizó en Washington su primera reunión de trabajo.



Durante el encuentro inaugural, celebrado según reportes de prensa en una pequeña sala de conferencias en el Departamento de Estado, este Grupo Especial acordó formar dos subcomités, uno dedicado a estudiar el rol de los medios de comunicación y la libertad de información en Cuba, y el otro enfocado en el acceso a Internet en la Isla vecina.



El comunicado emitido por el propio Departamento de Estado subraya que esos “subcomités” proporcionarán un “informe preliminar con recomendaciones en un plazo de seis meses”, y se volverán a reunir en octubre próximo para preparar un texto final con sugerencias para el presidente Donald Trump y el Secretario de Estado, Rex Tillerson.







Pero, ¿quiénes integran esta Fuerza Operativa del gobierno estadounidense? El Buró de Transmisiones hacia Cuba, responsable de las mal llamadas Tele y Radio Martí; la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), con un bochornoso historial de planes subversivos contra Cuba y otros países de la región. A esas organizaciones se une Freedom House, considerada un vehículo para el trabajo de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana.



Los expedientes de las entidades encargadas de promover la Fuerza Operativa de Internet contra Cuba son escandalosamente bochornosos. Ciertamente, resulta indignante que según la presentación oficial, este grupo creado por Washington tiene la tarea de analizar a lo largo del próximo año “los retos tecnológicos y las oportunidades de la extensión de acceso a Internet en Cuba para ayudar al pueblo cubano a disfrutar de un flujo de información libre y no regulado”.





¿A quién pretenden engañar? ¿Por qué esta Fuerza Operativa que pretende mostrar su preocupación con el acceso de los cubanos a Internet, no expresa también su inquietud acerca de la realidad de un mundo donde millones de personas no tienen acceso a la red de redes?



El comunicado emitido en las últimas horas tampoco dice, ni dirá, que mientras una feroz y permanente campaña mediática trata de culpar al Estado cubano acusándolo de no incrementar el servicio de Internet y de otras comunicaciones; el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba impide el mayor y mejor acceso a Internet.



Con muchas limitaciones tecnológicas, existe una política soberana aprobada por el gobierno cubano que establece la informatización ascendente de la sociedad. Mucho nos queda por avanzar en la utilización de las nuevas tecnologías; pero, que nadie piense desde Washington que los cubanos somos un pueblo ingenuo.



Estos planes subversivos no son nada novedosos, datan de hace muchos años. En apariencia, presentan proyectos que pueden resultar atractivos, pero en su esencia existe un carácter injerencista.



Durante décadas, a lo largo del diferendo Cuba-Estados Unidos, frases como “trabajar por la libertad de expresión” y “expandir el acceso a Internet en Cuba” han sido utilizadas por sucesivos gobiernos norteamericanos para enmascarar planes desestabilizadores con el uso de las nuevas tecnologías.



Ahora la administración Trump persiste en el fallido guión para influir en las personas, desestabilizar el país y provocar cambios en el ordenamiento político, social y económico de la Isla. Ese esquema ya lo hemos visto en otros países, donde se usan las redes sociales de manera encubierta para la propaganda, el engaño, la mensajería masiva y la construcción de historias falsas.

Reitera @CubaMINREX la determinación de #Cuba🇨🇺 a no tolerar ningún tipo de actividad subversiva ni de intromisión en sus asuntos internos y, como país soberano, a continuar defendiéndose y denunciando la naturaleza injerencista de acciones como la llamada #InternetTaskForce pic.twitter.com/eo3q5if7B6 — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) 1 de febrero de 2018



Ante estas injerencias, Cuba ha reiterado que agresiones como éstas y otras formas de guerra no convencional, jamás podrán detener los esfuerzos del gobierno para utilizar las nuevas tecnologías en pos del bienestar común, el desarrollo económico, cultural y social de su pueblo.



La nueva Fuerza de Tarea en Internet dedicada a subvertir el orden interno en Cuba, no es más que otro capítulo de la escabrosa y bochornosa política de Estados Unidos contra la nación cubana.



Por decisión soberana, sin condicionamientos, ni imposiciones, el gobierno cubano ha reiterado que seguirá impulsando su estrategia de informatización de la sociedad y el aumento gradual del acceso de la ciudadanía a la red de redes.



