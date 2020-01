¿Qué debes hacer para no estresarte por problemas de dinero?

Qu debes hacer para no estresarte por problemas de dinero?





Si tienes preocupaciones con el dinero fácilmente sentirás frustración y malestar, pero debes saber que no estás solo. Posiblemente otros familiares o amigos atraviesen por las mismas dificultades. Pero, aunque de momento no puedas resolver tus problemas económicos, tal vez con un orientado pensamiento descubras cómo contribuir de alguna manera a mejorar esta situación y eso ya te ayudará a sentirte mejor.



Los mejores consejos



Es reconfortante saber que nuestras vidas y rutinas pueden mejorar y dejar de ser las mismas, por lo tanto, es natural sentir algo de ansiedad si esperas cambiar las cosas. Existen pautas y consejos emocionales y prácticos para hacer frente a tu economía difícil. Una de ellas es conseguir otro puesto de trabajo en tu tiempo libre, como puede ser por una contrata a tiempo parcial, en tu propia casa o con un cuentapropista. Debes establecer prioridades y planifica bien tus reales posibilidades. Si necesitas un aprendizaje adicional, matricúlate en uno de los muchos cursos ofrecidos gratuitamente en el país para adquirir nuevas habilidades. En ellos puedes aprender desde técnicas culinarias hasta diferentes formas de artesanía y todo lo que desees sobre computación. Y cuando planifiques algo, escríbelo para después poder recordarlo con todo detalle.



Consejos que alivian



Pero si te mantienes preocupado y estás constantemente enojado con la suerte que te tocó, encuentra el momento y la persona adecuada y asesórate al respecto. Comunícales tus planes y te dirá si son factibles de afrontarlos tal como son. Si discutes mucho o pareces tristes o enojados todo el tiempo, es posible que hablar y recibir buenos consejos realmente te ayuden. Sin caer en puras fantasías irrealizables busca el apoyo de un buen consejero con gran experiencia.



Con una sana paciencia



No te impacientes y quieras mejorar las cosas de manera inmediata. Eso solo se consigue con una varita mágica en los cuentos de fantasías. Practica el arte de la paciencia y aunque es posible que algunas personas tengan el último modelo de teléfono celular o zapatos de última moda, tal vez otros la estén pasando peor que tú y pudieran necesitar de tus futuras experiencias y consejos. Es posible que de manera inmediata no puedas tener todo lo que deseas, pero este es el momento de comprobar si puedes dominar el arte de la paciencia sin necesidad de envidiar la supuesta dicha ajena o tener sentimientos negativos hacia los demás.







Pensar en lo positivo



Debes hacer hincapié en los aspectos positivos a alcanzar en tu vida. Intenta escribir tres cosas por las que ya te sientas agradecido cada día o ilustra o escribe canciones y poemas si tienes capacidades artísticas o de poeta con el fin de distraer tu mente y eliminar pensamientos negativos mientras comienzas a caminar por el nuevo camino que te has trazado. Con tus planes bien pensados, adelante, pues con seguridad tu situación va a mejorar. Una persona sin un plan de futuro es una persona estancada y sin nada que esperar.



Ahorros de tu parte



Y plantea formas a tu alcance de ahorrarte dinero y tal vez recibas una sorpresa agradable. Entre ellas se encuentra la de dejar de fumar o beber, no comprar comidas callejeras, no visitar restaurantes o paladares o comprar tus ropas en una tienda de productos reciclados y ahorrar en todo lo que puedas. Hay formas de entretenerse muy obvias y económicas como es ir a tu parque favorito, montar en bicicleta, sacar a pasear al perro, ofrecerse como voluntario para realizar alguna tarea o preparar las comidas para tu familia. Todas nuestras ciudades son históricas y posiblemente puedas investigar sobre la historia de tu ciudad y descubrir la suficiente cantidad de anécdotas interesantes.



La llegada de las mejorías



Con tiempo y paciencia, un método adecuado y trabajando duro y con imaginación, tu economía mejorará. Cuando esto ocurra, ya tendrás todas las herramientas para enfrentar cualquier otro desafío o dificultad que la vida te depare.

Del Autor