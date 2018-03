¿Qué significa votar por Cuba? (+Audio)





En Cuba, desde hace varias semanas, los candidatos del pueblo han recorrido centros de producción y de servicios del país, así como comunidades del municipio por donde fueron nominados, en un intercambio franco y abierto con los electores.



Pero, ellos no hicieron campañas políticas ni mediáticas. Son obreros, intelectuales, dirigentes, campesinos, estudiantes, son los rostros de las mujeres y hombres que construyen la nación.



En Cuba, el pueblo nomina y elige para mantener la continuidad de la Revolución y asegurar a nuestros hijos un país, donde a pesar de las carencias materiales y de insatisfacciones ante toda obra perfectible, tengamos derecho a la educación y la salud; a la cultura y el deporte; a vivir con seguridad y en paz.



Sin embargo, durante décadas, una de las más feroces artimañas de las campañas mediáticas contra nuestro país, liderada por los Estados Unidos, ha sido el cuestionamiento al sistema político y electoral cubano.





Con el pueblo, sus candidatos. Foto: Arturo Chang



Puede escuchar y descargar aquí la propuesta radial directamente desde nuestro canal en iVoox:







La hostilidad contra Cuba en materia de democracia y derechos humanos, constituye una de las principales herramientas de Washington para tratar de “legitimar” su política hacia la Isla. Con ese fin, siempre ha contado con poderosos instrumentos de comunicación y cuantiosos recursos que utiliza para el reclutamiento, organización y financiamiento de grupúsculos contrarrevolucionarios, tanto dentro como fuera del país.



Para explicar el sistema político cubano, lo primero que debemos subrayar es que nuestro modelo no es importado, nunca fue una copia, como pretendieron hacer ver los enemigos de la Revolución; sino que nace y se corresponde con el devenir de la evolución del proceso político-social de la nación cubana.



La existencia de un solo Partido está determinada, entre otros, por factores históricos y contemporáneos. Nuestro Partido, es la continuidad histórica del Partido Revolucionario Cubano fundado por José Martí para unir a todo el pueblo con el objetivo de alcanzar la absoluta independencia.







Este país tiene memoria. En una época pasada conoció el modelo que las grandes potencias pretenden imponer, ya vivió la triste y vergonzosa experiencia del sistema “pluripartidista” y “representativo” que le ordenó Estados Unidos, con las secuelas de la dependencia externa, la corrupción, el analfabetismo, la pobreza, el racismo, la total negación de los derechos individuales y colectivos.



Porque Cuba no olvida el pasado bochornoso impuesto por los gobiernos anteriores a 1959, estas elecciones serán un verdadero ejercicio de democracia, sustentado en la amplia participación popular, legalidad y transparencia del proceso electoral, en el que no concurren partidos políticos ni se financian campañas; donde la base para proponer y elegir a los candidatos es el mérito, la capacidad y el compromiso con el pueblo del que forman parte.







Este 11 de marzo elegiremos a los Diputados a la Asamblea Nacional y a los delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular. El mandato que se concede a estos hombres y mujeres del pueblo no es nada fácil. Tendrán la responsabilidad de ejercer sus cargos en medio de enormes complejidades, arreciadas por una difícil coyuntura regional e internacional; y en medio de graves carencias materiales recrudecidas por el férreo bloqueo comercial, económico y financiero que impone el gobierno norteamericano.



Para aquellos desesperados, contrarios a la Revolución cubana, que todavía no lo entienden: las elecciones son esencialmente democráticas por su concepto revolucionario que otorga el protagonismo al pueblo; el pueblo nomina y el pueblo elige.



El protagonista de este proceso electoral es el pueblo. Por eso votar por Cuba será expresión de imprescindible unidad.



Escuche en audio la propuesta sonora.



