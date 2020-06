Queda fuera de control en el sur de Estados Unidos la epidemia de la COVID-19 2020-06-25 15:14:18 / Noticiero Nacional de Radio





La epidemia de la COVID-19 está fuera de control en el sur de Estados Unidos, una región que pasó a ser el epicentro de la enfermedad en el país, con aumentos récord de casos, alza de hospitalizaciones y enfermos cada vez más jóvenes.



Casi cuatro meses después de reportar su primera muerte por COVID-19, la nación norteña se enfrenta a una profunda crisis sanitaria a medida que más jóvenes contraen el virus y los expertos advierten que la situación es crítica.



El principal experto estadounidense en epidemiología, el doctor Anthony Fauci, previno al país que la nueva oleada de casos era preocupante y que las próximas dos semanas serán críticas.



Más de 35 mil 900 casos se registraron en las últimas 24 horas, de acuerdo con un recuento de la Universidad Johns Hopkins, que muestra a Estados muy poblados como Florida, Texas y California reportando récords diarios.



Uno de los estados que más se apresuró a principios de junio a levantar restricciones para reabrir la economía: Texas, ve con suma alarma la desenfrenada propagación del virus, al punto de que el gobernador, Greg Abbot, alertó que el lugar más seguro era quedarse en casa, y que de ser necesario salir, recomendaba el uso de la mascarilla.



Incluso, Abbot admitió ahora que los tejanos no son inmunes a la COVID-19, y adelantó que si las autoridades estatales No son capaces de frenar la propagación en las próximas semanas, tendrá que reevaluar el grado de apertura de los negocios.



Los dos primeros epicentros de la pandemia en Estados Unidos, Nueva York y Nueva Jersey, así como el vecino Connecticut, ya decretaron cuarentena obligatoria para quienes viajen desde los ocho estados que viven un aumento de las infecciones por COVID-19.



Esas restricciones al viaje sin precedentes se suman al anunció por Disney de que retrasa la apertura de sus parques temáticos, mientras que el gobernador de Nevada firmó una directiva que exige que se cubran las caras en los casinos y todos los demás lugares públicos a partir de mañana.



En cambio, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se negó a imponer una orden obligando el uso de nasobucos, aunque en el populoso condado de Miami ya es obligatorio desde el martes, al igual que en Orlando, Tampa y los célebres Cayos de la Florida, donde no llevar el protector conlleva multas de hasta 500 dólares.



Desantis no impuso como norma el uso de mascarillas a todos los floridanos como una medida de prevención, pero al mismo lamentó la explosión de nuevos casos entre la juventud y advirtió que los bares y restaurantes que no siguen las reglas de distanciamiento social corren el riesgo de perder sus licencias de venta de alcohol.



En la turística Florida, se registró un récord de cinco mil 508 infectados en las últimas 24 horas, cuando el lunes ya había superado la barrera de los cien mil casos positivos.

#24Jun #Coronavirus #EEUU Autoridades de Florida registraron un total de 5.508 nuevos casos de COVID-19 durante las últimas 24 horas. La cifra más alta que se ha registrado en 24 horas en la entidad desde el pasado mes de marzo. pic.twitter.com/3eqGzZ2oxS - @VPITV — Reporte Ya (@ReporteYa) June 24, 2020

Los fuertes incrementos de casos de coronavirus en Estados Unidos posiblemente obligarán a ordenar cierres de empresas y confinamientos en ciertas áreas del país, pero no se producirá una paralización nacional, según aclaró hoy el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow.



En una entrevista con la cadena Fox Business, Kudlow sostuvo que aún esperaba ver una recuperación robusta de la economía y anticipó un repunte del 20 por ciento en el aparato productico durante el tercer cuarto trimestre de este de año.



Mientras, en una decisión que deja al desnudo el fracaso de la gestión de la epidemia en Estados Unidos, y supone un golpe al prestigio y orgullo de la superpotencia, la Unión Europea (UE) muy probablemente dejará a los viajeros de la nación norteña fuera de los planes de reabrir las fronteras del bloque al tráfico internacional.



La decisión de la UE se basará en criterios esencialmente epidemiológicos aún por definir, pero que Estados Unidos no solo incumple en estos momentos, sino que muestra una tendencia nada alentadora, al dispararse allí la propagación de la COVID-19.