Querernos de lejos



Foto: Cortesía del entrevistado



Cerramos los ojos y, por un instante, parece que nos trasladamos hacia el mismo centro de la vetusta, hermosa y señorial villa de Santa María del Puerto del Príncipe, con el trazado asimétrico de sus calles, donde cualquiera puede desorientarse pero no se perderse porque los camagüeyanos, amables y orgullosos de su urbe le enseñarán, de inmediato, el rumbo a seguir.



En eso pensamos al apreciar la más reciente obra del joven creador Iván Carbonell Guerra, Machuty, licenciado en la especialidad de Instructor de Arte, Miembro de la Asociación Hermanos Saíz, a quien la terrible pandemia, la COVID-19, le ha servido de motivo de inspiración. De sus pinceles e inagotable fantasía, nació Querernos de lejos, acerca de la cual accedió, amablemente, a contarnos vía correo electrónico.



– ¿Qué te propusiste con Querernos de lejos?



Con mi obra trato de representar la dramática situación de contingencia sanitaria que vive el mundo a causa del nuevo coronavirus, la terrible COVID-19 que ya ha cobrado más de 270 000 vidas humanas en todo el mundo, y lamentablemente también en Cuba.



Mi intención es hacer un llamado a la reflexión de la humanidad a protegerse y tomar conciencia de cumplir las medidas orientadas por las autoridades de la Salud y, sobre todo, quedarse en casa para evitar la propagación de este siniestro virus.



En cuanto a las estructuras arquitectónicas, en algunas zonas de la obra las líneas se acentúan y desempeñan un papel esencial, con lo cual le da mayor expresividad y solidez a la pintura; con ello dejo bien definido que nuestras trincheras para vencer esta batalla contra la pandemia son nuestros hogares. Además, utilizo texturas, resultado de una constante experimentación en que estoy inmerso y se funden con trazos de carboncillo que le aportan frescura y contraste a los elementos compositivos.



Por otra parte, recurro a una armónica gama de matices con el propósito de establecer un diálogo estrecho entre la obra y el espectador.



– ¿Qué técnica utilizaste?



Emplee en la conformación una técnica mixta, ya que me permitió trabajar con varios materiales y me brindó la posibilidad de combinarlos entre sí, dando como resultado los efectos visuales que deseaba.



– Nos parece percibir una visión del Camagüey colonial en esta obra, ¿es así?



Esto es algo que muchas veces no te propones, directamente, pero aflora al manejar los pinceles. Siempre que puedo represento a mi ciudad de Camagüey desde mi visualidad creativa, en muestra de admiración, respeto y cariño a la tierra que me vio nacer y que es el pilar fundamental de mi formación artística como creador.



Siempre he representado, implícitamente, la ciudad de Camagüey, sobre todo ese Camagüey colonial lleno de ricas tradiciones identitarias que me acompañan donde quiera que esté.



Camagüey es una tierra que seduce a todos, tanto visitantes como sus pobladores. Es un homenaje a la tierra del Mayor, de Guillén y de tantos héroes y creadores, y por supuesto para todos aquellos héroes que en los hospitales, los laboratorios, cuidando el orden interior y en otras disímiles tareas luchan, desde sus diversos frentes, para vencer esta pandemia.

Del Autor