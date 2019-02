¿Quién es Luis Almagro?





El 18 de marzo de 2015 Luis Almagro se convirtió en el nuevo Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Con la promesa de “reestructurar” el mecanismo fundado en 1948, el ex canciller uruguayo fue apoyado para "rescatar la legitimidad del organismo".



En ese momento, no pocos analistas lo calificaron como un "negociador pragmático y elocuente"; y lo cierto es que la candidatura de Almagro se ganó el apoyo de la mayoría de los miembros de la OEA.



Luis Leonardo Almagro Lemes es un político, abogado y diplomático uruguayo nacido en 1963 en Paysandú, al oeste de Uruguay.



En sus más de 20 años de carrera política, fungió como Primer Secretario y Encargado de Negocios en la Embajada de Uruguay en la República Islámica de Irán, entre 1991 y 1996.



Del mismo modo, fue representante de su país ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en 1998.



En Uruguay, Almagro ejerció como director de la Unidad de asuntos internacionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; y como asesor del entonces Ministro de esa cartera, José "Pepe" Mujica, en 2005.



Entre 2007 y 2010 fue embajador de Uruguay en China. En 2010, luego de que José Mujica fuera electo Presidente, Almagro pasó a ser Canciller de su gobierno.



En las elecciones uruguayas de 2014, Almagro fue candidato a la cámara alta, y resultó electo senador para el período 2015-2020.



Su llegada a la OEA



“Juntos podemos darle a la OEA una credibilidad que hoy todos reclaman (...) la OEA del siglo XXI debe ser global, salir al mundo, relacionarse con países y entornos estratégicos, con organismos multilaterales globales y regionales”. Esas fueron de las primeras palabras pronunciadas en 2015 por el nuevo Secretario General de ese organismo.



Ciertamente, con la llegada de Luis Almagro a la secretaría de la OEA, muchos esperaban que en alguna medida se pudiera recuperar la credibilidad del bloque, tal y como lo prometió durante la presentación de su candidatura.



Una vez electo como primera figura de la organización, el ex canciller uruguayo aseguró que “abogaría por el realismo y el diálogo político con resultados tangibles”.



"No vengo a administrar ninguna crisis, sino a facilitar y trabajar por una renovación", afirmó Luis Almagro.



Pero la postura que asumió, lo apartó totalmente de sus incumplidas promesas.



Almagro y la posición de la OEA



La errática actuación de Luis Almagro desde su elección al frente de la Secretaría General en 2015 abrió un momento de convulsiones dentro de la OEA.



En esta etapa, el organismo no ha dejado de cuestionar los procesos electorales en Latinoamérica; sin embargo, nunca lo ha hecho en el caso de Estados Unidos, uno de sus países miembros y donde tiene su sede.



Con Almagro al frente, la OEA continúa cumpliendo su vergonzoso papel de siempre: un instrumento de dominación de los gobiernos norteamericanos para desacreditar a partidos y gobiernos en América Latina, impedir sus triunfos en las urnas o derrocarlos del poder, cueste lo que cueste.



Expertos aseguran que Luis Almagro ha hecho honor a su origen político, surgido en un partido de la derecha uruguaya en cuyas filas se formó y militó durante años, aunque después “mutara” hacia la izquierda.



En la región, hoy muchos rechazan su posición injerencista al frente de una descalificada y desprestigiada organización.



La actitud de Almagro demostró su prisa enorme por ganarse la simpatía de Washington y de la extrema derecha en la nación venezolana. En cuanto asumió la Secretaría General de la OEA, no dudó en arremeter contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.



Todavía los pueblos de América Latina esperan que Luis Almagro y la OEA condenen a aquellos gobiernos en la región que hoy pretenden el retorno de sus países “a la larga noche neoliberal”.



Almagro y la OEA pretenden esconder su verdadera fachada. La Organización de Estados Americanos es un mecanismo servil a Washington, y un obstáculo al desarrollo y bienestar de los pueblos de América Latina y el Caribe.



Y su Secretario General, no es más que una marioneta que sigue el guión dictado por Washington.



