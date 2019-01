Quintas Solá reconoce recuperación de viviendas en Cienfuegos

Fotos de la autora



Cienfuegos, Cuba.- El Viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, General de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá transmitió un reconocimiento a esta provincia, por el esfuerzo realizado en la recuperación de las afectaciones provocadas por el huracán Irma y la tormenta subtropical Alberto.



“Esto se revierte, sin lugar a dudas, en la solución de problemas de la población, dijo, que es uno de los objetivos fundamentales al que, en primer lugar, nuestro país le ha prestado una enorme atención”.



Apuntó el Jefe de la Región Estratégica Central que en las tareas principales para el actual año 2019 continúa la recuperación de las afectaciones causadas por los ciclones, no solo de Irma.



“Hablo de ciclones anteriores, precisó, que hubo afectaciones no resueltas oportunamente y a Irma sí se le ha dado continuidad y mientras no se disponga otra cosa vamos a seguir chequeando Irma hasta el final”.



En eñ Reconocimiento que transmitió Quintas Solá, estuvo acompañado de la miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Lidia Esther Brunet Nodarse, primera secretaria en la provincia junto con la Presidenta de la Asamblea del Poder Popular, Mayrelis Pernía Cordero ante el Grupo de Trabajo de la Región Estratégica.



Los cienfuegueros, hasta el 31 de diciembre de 2018, solucionaron el 99,7 por ciento de las afectaciones provocadas por el huracán Irma, con el ciento por ciento en los techos parciales y totales, los de Tipología I y los derrumbes parciales.





De acuerdo con el Vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial, Reinaldo Gómez Ermida, queda pendiente la solución de siete derrumbes totales para terminarlos el venidero mes de febrero. Cruces y Lajas son los municipios más afectados. De la tormenta subtropical Alberto han solucionado el 75 por ciento de las afectaciones.



Han sido beneficiados más de cuatro mil damnificados, con la venta de materiales de la construcción valorados en 16 millones 229 mil pesos pagados en efectivos y créditos bancarios.



Reinaldo Gómez explicó que próximamente varias comisiones revisarán todos los territorios de forma integral.



El Grupo de Trabajo de la Región Estratégica destacó la buena labor de los cienfuegueros en el cumplimiento del plan de ventas del Ministerio de Comercio Interior y el aseguramiento de los recursos.



Se llamó a seguir definiendo lugares donde construir viviendas y destacaron que Cienfuegos es una de las pocas provincias de Cuba, que erradicó los pisos de tierra.

