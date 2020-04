Rafael Alba: Ahora lo más importante es quedarnos en casa (+Audio)

La Habana.- El doble campeón mundial de Taekwondo Rafael Alba es uno de los 41 atletas cubanos clasificados para los Juegos Olímpicos. Por estos días cumple disciplinadamente con el confinamiento en su ciudad natal Santiago de Cuba.

Alba, quien cursa el cuarto año de la Licenciatura en Cultura Física en el Centro de Alto Rendimiento Giraldo Córdova Cardín, reconoce que no es usual estar durante tanto tiempo en casa, pero es a lo que se nos está llamando por la máxima dirección del país.

Es un proceso que estamos pasando no solo nosotros los deportistas, sino el mundo entero. Ahora nos toca quedarnos en casa y cumplir con las medidas higiénicas. Tenemos que cuidarnos ahora para después seguir con nuestras tareas habituales.

A pesar de que falta más de un año para la cita nipona, el “Gigante” santiaguero no descuida su preparación.

Tengo constante comunicación con mi entrenador y el Comisionado que me dan las tareas que debo cumplir. No tengo todas las condiciones para realizar un entrenamiento completo. Lo que hago fundamentalmente es planchas, abdominales, saltos, cuclillas con un poco de técnica más específica del Taekwondo.

Rafael Alba se ha convertido en una de las principales figuras de los +80 Kg en el mundo, de ahí que su sueño de una medalla olímpica es una meta asequible.

Esta postergación de los Juegos es una noticia que le ha chocado a todos. Ahora tendremos un año más de preparación para buscar esa presea que me falta en mi carrera deportiva.

Después que concluya la actual situación epidemiológica, Alba tratará de asistir a los eventos más importantes, que le sirvan de preparación de cara a la cita bajo los cinco aros.

En el Preolímpico de Costa Rica el principal taekwondoca de Cuba tenía el escollo que representaba el estadounidense Jonathan Healy, quien lo había vencido en la final de los Juegos Panamericanos.

Desde mucho antes sabía que me iba a enfrentar a él, que fue el que me arrebató la medalla de oro en Lima. Llegué bien preparado, con gran confianza y sobre todo mentalizado en los errores que no podía volver a cometer y lo pude vencer en las semifinales con un fácil 30-6.