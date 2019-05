Rafael Alba y su oro mundial lo mejor de Cuba en Mayo



El judo materializó sus 14 plazas y el deporte cubano cierra el mes de mayo con un total de 397 clasificados hacia los Juegos Panamericanos de la capital peruana de Lima, a disputarse entre el 26 de julio y el 11 de agosto próximo.



Las acciones en el quinto mes de la temporada confirman los propósitos rumbo a la justa múltiple de América y en ese sentido, los resultados del boxeo, judo, canotaje, taekwondo y voleibol de playa refuerzan su protagonismo dentro de la delgación cubana rumbo a Lima.



De los contratados, Alfredo Desaigne superó la marca de 400 cuadrangulares en su carrera deportiva; Jasiel Rivero expone en los play off de la Liga Argentina la elección como mejor ala pivot de la etapa regular y la líder del Astana, Arlenis Sierra suma podio en carreras por Estados Unidos, válido para celebrar el escaño 15 en el ranking del tour mundial.



Otras agradables noticias para Cuba durante estos 31 días lo aportaron las selecciones de voleibol, masculina sub 21 y femenina sub 20, campeonas en sus respectivas Copas Panamericanas; en tanto, el ajadrecista Carlos Daniel Albornoz clasificó hacia la Copa del Mundo, gracias al segundo escaño en el zonal 2.3 de El Salvador.



También acapararon titulares, las duplas cubanas de voleibol de playa, reinas en la parada NORCECA de Varadero, con el protagonismo para las recordistas del circuito Mailen Déliz y Leila Martínez, dueñas además de las coronas en Aguascalientes, Islas Caimán y Nicaragua.



En casa, Santiago de Cuba celebró su tercer trofeo de campeón en el fútbol, el béisbol desarrolló su gala y el lanzador espirituano, Roberto Hernández busca la triple corona en la Serie Nacional sub 23, con destaque para su récord de ponches y un juego de cero hit cero carreras.



Menos de 56 días restan para la cita Panamericana de Perú y en la recta final de la preparación el deporte cubano intensifica sus entrenamientos. Mayo es historia y a modo de resumen los cinco mejores desempeños de la presente etapa.



5- En conteo regresivo y en la apertura del listado, un quinteto de pugilistas, titulares en el Grand Prix Usti Nad Labem de República Checa.



En el tradicional certamen checo, los elogios para los campeones: Yosvani Veitía en 52 kilos, Andy Cruz en 63, Arlen López en 75, Julio César La Cruz en 81 y el súper pesado Dainier Peró, este último repitió la faja por segundo año consecutivo.







4- La posición CUATRO reconoce a dos figuras del canotaje, una experimentada como Serguey Torres y un joven relevo, José Ramón Pelier.



Ambos canoistas regalaron en la urbe Polaca de Poznan, sede de la Copa del Mundo de Sprint, las coronas doradas en el C 1 a cinco mil y mil metros, respectivamente.





3- En la mitad del ordenamiento hace entrada la discóbola Denia Caballero, quien retoma su protagonismo en la élite de la prueba y en su primera incursión en la Liga del Diamante derrota a su compatriota Yaimé Pérez y a la croata Sandra Perkovic, para encabezar el ranking de la competición.



La monarca mundial de Beijing festejó la corona en la fase de Estocolmo, gracias al envió ganador de 65.10 metros, un centimetro mejor al lanzamiento de Yaimé Pérez y superior a la china Yang Chen, tercera y la croata Sandra Perkovic, quinta.







2- Antes de la posición de honor y todos los aplausos para la multimedallistas olímpico y mundial, Idalys Ortíz, quien extendió a 14 éxitos su invicto en la presente temporada, luego de conquistar el cetro en el Grand Prix de la ciudad japonesa de Hohhot.



Con este resultado, la principal figura del judo cubano sumó 700 puntos al ranking y es primera de la categoría de más de 78 kilos, gracias a 7 mil 340 unidades, para caminar con paso seguro a la clasificación por vía directa hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.







1- El número UNO lleva el sello del único rey mundial del deporte cubano hasta el momento, Rafael Alba cumplió, y seis años después reconquista el trono.



Alba logró cinco triunfos en la urbe inglesa de Manchester, incluido el segundo de la temporada sobre el mexicano Carlos Sansores en la final, para acumular su tercera presea en estas lides, luego del oro en la edición de 2013 y el bronce en 2015.





