Rafael Alba: En Tokio puede pasar cualquier cosa

El doble monarca mundial Rafael Alba, considera que su actuación en el Taekwondo de los Juegos Panamericanos de Lima, es meritoria, a pesar de que no pudo retener el título en la división de +80 kg.



El hecho de tener como adversarios a los medallistas del certamen del orbe de Manchester, Gran Bretaña, presagiaba una competencia de alto nivel.



“Fue bastante meritoria, a pesar de tener el título mundial y panamericano iba a ser un evento muy fuerte. Ahí estaba el sub-campeón y el bronce del mundial. Además, el norteamericano que me ganó en la final es un gran atleta, que ha levantado mucho su nivel y lo demostró con la pelea que me dio en Lima”.



El santiaguero, comentó sobre esta derrota, ante un atleta al cual había derrotado en este 2019. “Todas las competencias no son iguales. Ahora las cosas fueron favorables para él. En los Panamericanos estamos hablando de que lo enfrenté en la final, donde uno trata de ser más precavido, para evitar que te marquen puntos. Pienso que podemos cambiar el plan táctico y lo puedo vencer en los certámenes venideros”.





Rafael Alba, quien es una de las grandes esperanzas olímpicas del deporte cubano rumbo a Tokio 2020, tendrá que participar en la mayor cantidad de competencias posibles y así sumar puntos para el ranking mundial. “La clasificación olímpica no se detiene. Para cerrar el año hay algunos Grand Prix, a los cuales me invitan por mi ubicación en el escalafón. Ahora estoy en el lugar 12 y pienso que asistiendo a eventos de nivel mundial puedo mejorar esa ubicación y así conseguir el cupo directo a Tokio”.



A pesar de que quedan más de 10 meses para la cita olímpica, Alba desde ya se erige como uno de los grandes favoritos a subir a lo más alto del podio en los +80 kg. “Es una competencia extremadamente complicada. Incluso si la repites días después es muy difícil que gane el mismo. Tengo que seguir limando algunas deficiencias, como es lo relacionado con la preparación física y tener más roce con los sistemas de competición actuales, algo que me ha golpeado en los últimos años”.

Escuche detalles en audio:

Del Autor