Rafael Correa abre nueva cuenta en la red social rusa VK

Tras el bloqueo de su página de Facebook, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha creado una cuenta en la red social rusa VK, según ha anunciado el Movimiento Revolución Ciudadana (MRC) en Twitter.



"Ante la censura injustificada de la empresa Facebook, nos mudamos a la red social VK", reza el tuit del MRC, que incluye el enlace al nuevo perfil del exmandatario.



La red social Facebook alegó que el político había incumplido las normas de privacidad y seguridad de la plataforma, el expresidente aseguró que la medida tenía una clara motivación política.

This will move you !! Funeral procession of the weeping elephants carrying dead body of the child elephant. The family just don’t want to leave the baby. pic.twitter.com/KO4s4wCpl0