Raidel Martínez: Un "dragón" se viste de "leñador"







La Habana-. Uno de los grandes prospectos del béisbol cubano es el pinareño Raidel Martínez. Con solo 22 años ha tenido participación en la Liga Profesional de Japón con los “Dragones” de Chunichi. Ahora, será uno de los cerradores de los “Leñadores” en la Serie del Caribe, a efectuarse en Panamá del 4 al 10 de febrero.



Raidel reforzó a Ciego de Ávila en la semifinal de la Serie Nacional, donde a pesar de lanzar con molestias en la cadera, lo que lo llevó a utilizar una faja, tuvo buenas salidas, incluso le registraron rectas de 94 millas. “Ya estoy bien, el dolor ha disminuido considerablemente y estoy en condiciones de ayudar al conjunto”.



Al terminar su labor con los avileños en el play off, el espigado pitcher pinareño se mantuvo entrenando en el estadio Latinoamericano. “Busqué sobre todo trabajar en la localización de los lanzamientos y ya poco a poco voy alcanzando la forma óptima”.



Martínez, estuvo en la anterior Serie del Caribe celebrada en Jalisco. Ahí acaparó la atención del scout por su físico y la potencia de sus disparos. “La velocidad es algo natural, yo no apelo mucho a los lanzamientos rápidos. Busco sacar los out importantes cuando salgo a relevar para ayudar a mi equipo”.



Para Raidel, el haber llegado a la considerada segunda mejor Liga del mundo, es un sueño hecho realidad. “Eso es algo grandioso y más para mí que soy muy joven. Es un béisbol súper desarrollado y se aprende mucho. Allá lo que más se me ha dificultado es a la hora de los entrenamientos, tienes que estar varias horas en el terreno, ellos son extremadamente exigentes con la preparación”.



Raidel ya no está solo en Chunichi. En esta franquicia hay otro cubano Ariel Martínez que, aunque no ha podido estar en el primer equipo, de vez en cuando hablan español y muestran la misma añoranza por la tierra que los vio nacer. “Nos llevamos muy bien, tienen la mejor opinión de él, ha mejorado detrás del home e incluso el hombre está aprendiendo japonés”.



Los “Leñadores” de Cuba aparecen en el grupo A, junto a las escuadras “Charros” de Jalisco de México y “Cardenales” de Lara de Venezuela. En el B jugarán “Cangrejeros” de Santurce de Puerto Rico, “Estrellas Orientales” de República Dominicana y los locales “Toros” de Herrera.



