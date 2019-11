Raidel Martínez: Me incorporaré para los play off de la Serie Nacional

Raidel Martnez: Me incorporar para los play off de la Serie Nacional





La Habana, Cuba.- Para que Cuba avance a la Súper Ronda del Torneo Premier 12, mucho va a depender de la actuación que tengan los atletas contratados bajo el auspicio de la Federación Cubana, en la Liga Profesional de Japón.



Una de las figuras claves en el pitcheo del conjunto que dirige Miguel Borroto es el pinareño Raidel Martínez, quien tuvo una excelente temporada con los Dragones de Chunichi. A pesar de lo intenso que resulta el certamen nipón, donde tiene que lanzar casi todos los días, se encuentra en buena forma física. “Estoy muy bien, desde que llegué me incorporé al equipo y creo que los resultados serán positivos”.



Martínez dijo en relación con el cambio de horario, que en Asia uno se adapta más rápido, a diferencia de cuando regresas a Cuba. “Lo ideal es estar por lo menos 10 días antes, pero paso más trabajo con el cambio de horario cuando llego a nuestro país”.





Con los Dragones este año, Raidel Martínez ganó un juego y perdió cuatro, con ocho salvados, su efectividad fue de 2.66, con 48 ponches en 40.2 entradas de labor y solo concedió 14 boletos. “Tuve una buena temporada, compartí con Ariel Martínez, que aunque estuvo en Ligas Menores tiene gran calidad. Puede ayudar mucho a la hora de guiar a los lanzadores, porque lleva dos años en ese béisbol”.



El espigado serpentinero de 23 años, sabe que él, junto a Liván Moinelo, Alfredo Despaigne y Yurisbel Gracial, tiene que llevar el peso del equipo nacional. “Todos tienen que aportar, pero sé que la afición espera mucho de nosotros. Tenemos un conjunto que puede pasar a la Súper Ronda, solo hay que enfocarse y hacer las cosas bien sobre el terreno”.



Raidel Martínez manifestó su intención de jugar los play off de la 59 Serie Nacional. “Espero que sí, necesito un descanso. Después de que esté unos días con la familia, me incorporaría al final del campeonato. Esto me sirve como pretemporada y así voy poniéndome en forma para representar al campeón en la Serie del Caribe y después partir a Japón”.



