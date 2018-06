Rajoy frente a una moción de censura parlamentaria

España vivía este jueves pendiente del débil hilo que sostiene al gobierno de Mariano Rajoy, al arrancar el debate de la moción de censura en el Congreso de Diputados, con la que los socialistas del PSOE y otros partidos de oposición buscan la dimisión del mandatario.



La gran incertidumbre que mantenía en vilo toda la política española, se ha ido despejando a medida que se confirma que la moción de censura presentada por el PSOE obtendrá mañana la mayoría parlamentaria que desbanque a Rajoy y convierta al líder socialista, Pedro Sánchez, en nuevo presidente del país.



La interrogante de si Sánchez se acercaría a la presidencia fue aclarada, al confirmar el Partido Nacionalista Vasco (PNV) que sus cinco diputados votarán el viernes a favor de la moción de censura contra Rajoy.



Tras el PNV, Sánchez sumó los apoyos de la otra formación nacionalista vasca Eh Bildu y de los partidos soberanistas catalanes PDeCat y ERC.



Aunque las agrupaciones nacionalistas vascas y sobre todo los independentistas catalanes dejaron claro que No tenían motivos para votar a favor de Sánchez, Sí tenían muchos para echar a Rajoy del poder.



Además de los sufragios de los partidos vascos y catalanes, Sánchez sumaría los de su propio partido, el PSOE, más los de Unidos Podemos, Compromís, y Nueva Canaria, en total, más de los 176 votos de mayoría parlamentaria que se necesitan para que Rajoy se vea obligado a renunciar.



Durante el debate de este jueves, previo a la votación de mañana, Sánchez pidió a Rajoy hasta en seis ocasiones que dimitiera para ahorrarse la que sería la primera moción de censura que prospera en la historia reciente de la democracia española.



Pero Rajoy rechazó la renuncia y dio la batalla, con su artillería retórica en contra Sánchez, a quien acusó de querer ser presidente a toda costa, sin pasar por las urnas, carecer de un programa concreto de gobierno y el riesgo de asociarse con las formaciones independentistas.



Además, Rajoy advirtió que España corre el riesgo de volver a caer en la recesión económica, al destacar las alarmas en el sector empresarial ante la actual coyuntura política.







Acorralado, a medida que parece claro que Pedro Sánchez ganará la moción de censura, Rajoy se ausentó de su escaño, al reanudarse por la tarde la sesión del debate de la moción de censura.



Ello dio pie a numerosas teorías, pues distintas fuentes del gobernante Partido Popular (PP) negaron que Rajoy se haya ausentado del pleno para desplazarse al Palacio de la Zarzuela y comunicar al Rey su dimisión, como se había especulado.



Otras versiones desde el PP recordaron que Rajoy no tiene la obligación de asistir, o que el presidente del Gobierno ha querido evitar la imagen de su previsible derrota.



Entre tanto, algunos observadores especulan con que Rajoy apuesta en principio con dejar que la iniciativa del líder socialista prospere, en lugar de dimitir antes de la votación de mañana.



Si renunciara, frustraría la investidura de Sánchez como nuevo presidente, pero parece que Rajoy busca mantenerse como mandatario en funciones, hasta la investidura del nuevo jefe del Ejecutivo.



De no renunciar, se convertiría en el primer presidente del gobierno de España expulsado de su cargo mediante una moción de censura.



