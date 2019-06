Ramón Castillo, el poesta del HeberFERON

Ramn Castillo, el poesta del HeberFERON





Bien cargado de emoción,

doy un fraternal saludo

de un paciente que sí pudo

aplicarse HeberFERON…

Completé nueve sesiones,

como indica el tratamiento

y empezaron al momento

a eliminarse lesiones.

Entonces, exclamé un día:

¡Bienvenido HeberFERON!,

Me quitaron de un borrón

las lesiones que tenía.

Primero biopsia inicial,

resultado: positiva,

después la biopsia final,

resultado: negativa…



Ramón Castillo Mesa, catalogado por la comunidad médica de dermatólogos como el “Poeta del HeberFERON”, es un agrónomo que ha pasado 48 años de su vida bajo el intenso sol del campo camagϋeyano. Después de ser intervenido quirúrgicamente varias veces por presentar en su piel carcinomas basocelulares (CBC), llegó el HeberfFERON, fármaco cubano producido por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) que elimina o reduce de un 86 a un 100 % los tumores, con un resultado estético apreciable.



La historia empezó en la tele

cuando vi en otra provincia,

que un tratamiento se inicia,

para hombres y mujeres.

Varias veces ya operado

por lesiones en mi piel,

consulto, escucho a Raquel,

mi hermana, y quedo embullado.

Me dijo: “Presta atención

Vi en la prensa en Camagüey,

Que una doctora de ley

Ya aplica el HeberFERON”.



Sobre su ojo, Ramón presentaba una lesión que ya le impedía trabajar en la computadora, leer y otras tareas habituales. En el servicio de Dermatología de su territorio se le aplicó el HeberFERON, producto de la biotecnología cubana, único de su tipo en el mundo, mezcla de los interferones Alfa2b y Gamma humanos recombinantes.



Y casi sin yo notarlo

Retrató y midió lesiones

y sin más explicaciones:

“¡A este hombre hay que poncharlo!”

A mí, ¿Poncharme?

Pensé entonces,

Hasta negarme.

Tanto me gusta batear

y esta doctora indicar

que a mí había que poncharme







El HeberFERON fue registrado en Cuba desde hace dos años. Hasta el cierre del 2018 se le había aplicado a un total de mil 188 pacientes.

Un estudio me orientaron.



Varios análisis previos,

firmé documentos serios,

cumplí lo que me indicaron.

Después comenzó el tratamiento,

tres veces a la semana.

Cierto malestar me daba,

bajo mi consentimiento.

Unas manos prodigiosas me inyectaban

sobre el ojo

y yo, aunque no soy flojo,

dije a veces algunas cosas.



El HeberFERON se presenta en forma de inyección, que se administra alrededor de la lesión. Es ideal para tratar gliomas que ser operados causarían mutilaciones o deformidades, sobre todo en zonas de alta recurrencia, orejas, nariz y párpados.



La rima consonante que le brota naturalmente a Ramón Castillo son la gratitud singular a los especialistas y científicos cubanos que le devolvieron calidad de vida y buena apariencia a su rostro.



De corazón, de verdad,

Les pido con humildad,

Cuenten siempre con Castillo.

Han mejorado mi piel

Y de otros en la nación.

Gracias a la Revolución,

gracias a ustedes, a Fidel,

especialistas de ley,

de ciencia, técnica y modos,

yo los felicito a todos

y vayan por Camagϋey.



Escuche el audio aquí.

Del Autor