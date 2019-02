Ratifica Corte Suprema de Perú nulidad del indulto a Alberto Fujimori

2019-02-14 08:02:59 / web@radiorebelde.icrt.cu

La Sala Penal de la Corte Suprema de Perú ratificó la nulidad del indulto otorgado al dictador Alberto Fujimori por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017. La instancia judicial rechazó la apelación presentada por la defensa de Fujimori, quien está detenido en el penal de Barbadillo, distrito de Ate en Lima.La decisión fue tomada por unanimidad de los magistrados, encabezados por el juez supremo Jorge Salas Arenas. Este nuevo dictamen de la Corte Suprema ratifica el pronunciado por el juez supremo de primera instantea, Hugo Nuñez, en octubre de 2018. Alberto Fujimori cumple una condena a 25 años de cárcel por violaciones de derechos humanos en los casos de Barrios Altos y La Cantuta. (Telesur)



Continúan en Argentina sin verificar imágenes del ARA San Juan



A casi tres meses de su hallazgo tras una intensa búsqueda, las 67 mil imágenes y videos en alta definición tomados al submarino argentino ARA San Juan siguen sin verificarse y los familiares denuncian impericia en el caso, informó Prensa Latina. La justicia dilata las cosas, un poco por negligencia, por arrogancia o tal vez una cuestión política, no se formó un equipo de peritos para poder verificar las fotos e intentar comprender que es lo que pudo haber pasado, Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 oficiales que viajaban en el sumergible, y abogado querellante en la causa. Además, Tagliapietra estuvo como veedor en aquel barco noruego Seabed Constructor que halló el pasado 17 de noviembre en aguas del atlántico a la mole de hierro sumergible, a 907 metros de profundidad, y viajó cientos de kilómetros en el navío hasta Sudáfrica. Desde allí todo el material recopilado fue copiado en tres discos duros externos y luego se resguardó en una valija diplomática que portó consigo un equipo hasta su regreso a Buenos Aires el 5 de diciembre cuando se entregó a la justicia. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente el 15 de noviembre de 2017 con la mole de hierro cuando regresaba desde Ushuaia a su apostadero habitual de Mar del Plata? Esa es la pregunta que hoy se sigue haciendo Tagliapietra, quien apuntó que son muchas las irregularidades. (PL)



Llama Venezuela a la solidaridad frente a las nuevas amenazas militares de Estados Unidos



Frente a las reiteradas amenazas militares del Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, el presidente Nicolás Maduro llamó a solidaridad mundial para pedir el cese de las presiones que continúan hoy contra su país, publicó Prensa Latina. Además, Maduro reiteró a su homólogo norteamericano, Doland Trump, que el país no se rendirá ante el imperialismo y continuará con dignidad su camino de paz. Washington manda cohetes y quita el dinero de los demás, ¿por qué Trump no ayuda a los 40 millones de pobres existentes en Estados Unidos sin vivienda, educación, trabajo o salud, cuestionó el jefe de Estado venezolano. Durante un encuentro de trabajo para reimpulsar la actividad agrícola, Maduro llamó al pueblo a sumarse a la campaña de firmas contra el intervencionismo organizada en cada plaza Bolívar del país. Hoy otra vez el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha amenazado con una intervención militar a Venezuela y le pido al mundo entero su solidaridad, señaló el presidente venezolano Nicolás Maduro. Este miércoles, Trump y su homólogo colombiano, Iván Duque, ratificaron en un encuentro celebrado en Washington sus puntos de acuerdo respecto a las acciones contra el Ejecutivo de Caracas. En declaraciones a la prensa, Trump confirmó que no descarta una acción militar contra Caracas, en respuesta a una pregunta sobre el eventual envío de cinco mil militares a Colombia, según el texto filtrado hace unos días en la agenda de notas del asesor de Seguridad estadounidense, John Bolton. (PL)



Advierte Rusia que la ayuda humanitaria de Washington a Venezuela es una provocación



La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, aseguró que, bajo el encubrimiento del convoy humanitario, se está preparando un acto de provocación en Venezuela desde la localidad colombiana de Cúcuta, reportó el sitio digital Rusia Today. El posible acto puede causar víctimas humanas y será usado como pretexto para emprender una acción militar desde el exterior, advirtió la representante diplomática, quien agregó que Moscú se opone a la politización de la cuestión de la entrega de ayuda humanitaria a Venezuela. La entrega de ayuda humanitaria a Venezuela debe realizarse según las normas internacionales, a través de la oficina de la ONU en Caracas, destacó Zajárova. Consideramos que es imperativo abstenerse de dar pasos y hacer declaraciones que podrían causar una escalada de la situación en Venezuela, puntualizó la portavoz de la cancillería rusa. Según Zajárova, Estados Unidos eligió un "escenario de confrontación aguda" en Venezuela, con el objetivo principal es lograr influir en sus Fuerzas Armadas. Cada vez hay más indicios de que la idea del cambio de poder por la fuerza en Venezuela se convierte en una prioridad de Occidente, aseguró la portavoz rusa. (RT)



Votará el parlamento británico una moción para continuar las discusiones sobre la frontera con Irlanda



El Parlamento del Reino Unido votará hoy una moción para recalcar que las discusiones sobre el 'backstop' en la frontera con Irlanda están en marcha. Miembros del European Research Group (ERG) han señalado que la moción podría descartar un Brexit sin acuerdo, dado que pide a los parlamentarios que 'reiteren' su 'apoyo a la postura de abandonar la UE expresada en esta cámara el pasado 29 de enero. El jefe negociador del Gobierno británico para el Brexit, Olly Robbins ha lanzado un mensaje de advertencia sobre los escenarios políticos posibles en la actualidad, que, a su juicio, solo pasan por dos opciones: o el Parlamento apoya el plan presentado por la primera ministra, Theresa May, o respalda un largo aplazamiento de la aplicación del proceso de salida de Reino Unido. (Euro Press)



Anunciará Pedro Sánchez si convoca a elecciones



El premier español, Pedro Sánchez, anunciará mañana si convoca o no elecciones tras ser rechazados sus presupuestos en el Congreso de los Diputados por el veto de los independentistas catalanes que pusieron como condición ejercer el derecho de autodeterminación, a lo que se negó el gobierno, publicó la agencia alemana ANSA. Al respecto la prensa especula hoy con que las elecciones generales podrían ser el 14 de abril, el 26 o el 28 de mayo, que se convertiría en un 'superdomingo', pues se unirían a las locales, regionales y europeas. Con 84 diputados, Pedro Sánchez no pudo sacar adelante los presupuestos al romperse las negociaciones con los independentistas catalanes, que le pusieron como condición ejercer el derecho de autodeterminación, a lo que se negó el premier, que sólo contó con el apoyo, insuficiente, de Podemos en la cámara. Por otro lado, los últimos sondeos apuntan la posibilidad de que la derecha, formada por el Partido Popular (PP), Ciudadanos y el nuevo partido de extrema derecha Vox, podría alcanzar la mayoría absoluta en las elecciones. (ANSA)



(Haciendo Radio)