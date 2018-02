Ratifica ELN continuar el diálogo de Paz en Colombia

2018-02-23





La delegación de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), que participa en conversaciones de paz con el gobierno de colombiano, ratificó su intención de continuar el proceso para acabar el conflicto armado, reportó Prensa Latina. Desde Quito, la capital ecuatoriana, sede de la fase pública de diálogos, el ELN aseguró que mantiene una constante dinámica de reuniones y contactos con los actores directamente vinculados con la Mesa de Conversaciones, por el reinicio de la quinta ronda, cancelada por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, luego de actos violentos atribuidos al grupo guerrillero. También en un comunicado difundido en Twitter el Ejército Nacional de Liberación, desmintió las especulaciones generadas en las redes y por los medios de comunicación, sobre consultas entre las partes, lo cual, a su juicio, solo genera confusión. Las reflexiones e intercambios de opinión realizadas en las reuniones con organizaciones de la sociedad civil, las iglesias y con instituciones de la comunidad internacional, las hemos hecho públicas, aseguró la delegación del ENL en el texto.



Consejo de Seguridad de ONU votará propuesta sobre Siria



Telesur informó que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) votará hoy un proyecto de resolución que establece decretar un alto al fuego de 30 días en Siria. La votación de la resolución sobre Siria se celebrará esta viernes a las 11H00, precisó un representante de la misión de Kuwait, que preside este mes el Consejo de Seguridad. El embajador sueco dijo que intentanban encontrar una salida que funcione para todos, pero que por supuesto tenga verdaderas implicaciones sobre el terreno. Así se expresó el diplomático luego de la reunión del Consejo sobre la situación en Guta Oriental en la que Rusia presentó enmiendas al borrador de resolución, presentado por Kuwait y Suecia, para facilitar el proceso humanitario y dejar las acciones occidentales en favor de los terroristas. El representante de Moscú señaló preocupaciones sobre las medidas para hacer cumplir el cese al fuego y la entrega segura de ayuda humanitaria. En cambio, el texto es respaldado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.



Seúl defiende su decisión de recibir a general norcoreano



La agencia alemana DPA reflejó que el Gobierno de Corea del Sur defendió hoy el viaje de que un general norcoreano para participar en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de invierno en Pyeongchang. El portavoz del Ministerio de Unificación pidió comprensión ante la visita de Kim Yong-chol, el ex jefe del servicio secreto exterior y actual vicepresidente del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte. Kim Yong-chol es considerado responsable entre otros del hundimiento de un barco de guerra surcoreano en 2010 que fue alcanzado por un torpedo. En el incidente murieron 46 personas. Respecto de las críticas de los familiares de las víctimas y de la oposición, que se manifestó ante la sede de la Presidencia en Seúl, el portavoz alegó que es difícil determinar quién es responsable. El general llegará el domingo a través de la frontera fuertemente vigilada entre ambos países.



Lula advierte: no voy a bajar la cabeza



El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva advirtió a sus hostigadores que no bajará la cabeza y, por el contrario, continuará defendiendo su legítimo derecho a concurrir como candidato a las próximas elecciones. Levanten cuantas infamias quieran, cuenten las mentiras que deseen, pero para sacarme de la disputa electoral van a tener que violar la Constitución, subrayó el ex dignatario al clausurar el acto por el 38 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores (PT). En un discurso en el cual ponderó el significado del PT en la historia de Brasil, Lula acusó a sectores de la Policía Federal y del Ministerio Público y al juez Sergio Moro de mentir para condenarlo en 'un juzgamiento que es político'. El líder histórico del PT aludió también al hecho que el presidente Michel Temer resolviera cambiar repentinamente una propuesta con el 80 por ciento de reprobación, como la reforma del sistema jubilatorio, por otra con el 80 por ciento de aceptación como colocar a las Fuerzas Armadas en las calles para controlar la violencia.



ONU insta a una mayor cooperación para abordar la migración



El presidente de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas llamó este jueves a establecer una mayor cooperación con la Unión Interparlamentaria (UIP) para alcanzar un Pacto Mundial sobre Migración. La Asamblea General de la ONU dirige las negociaciones multilaterales para lograr un pacto mundial sobre la migración segura, ordenada y regular. Lajcak recordó que la migración es una situación cotidiana por lo que es necesario establecer un sistema mundial que atienda la coyuntura y genere un impacto en la credibilidad del mecanismo multilateral. El funcionario reiteró que tanto la Asamblea General como la UIP trabajan para brindar soluciones a las problemáticas globales a través del diálogo y la cooperación.



