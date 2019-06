Ratifican juristas en Camagüey, la fuerza de la justicia y la moral

Ratifican juristas en Camagey, la fuerza de la justicia y la moral



Camagüey, Cuba.- En el acto nacional por el Día del Trabajador Jurídico, celebrado en esta ciudad, el primer reconocimiento fue para el Comandante en Jefe Fidel Castro, maestro del Derecho en la defensa de los principios de la Revolución; y además, se rindió tributo al patriota Ignacio Agramonte, a cuya memoria se dedica cada año, el ocho de junio, la celebración.



La presidenta de la filial provincial de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, (UNJC), Teresa Hinojosa, hizo pública la Declaración de los Juristas frente a las nuevas maniobras del gobierno imperialista de los Estados Unidos, que “pretenden asfixiar la economía cubana con el recrudecimiento del bloqueo yanqui contra Cuba”.



En el acto, la Junta Directiva Nacional de la UNJC, encabezada por Alexis Ginarte, reconoció a Camagüey como la provincia más destacada del país.





“Camagüey merece un reconocimiento especial por los logros en todas las acciones de superación profesional realizadas; en el trabajo con los jóvenes juristas y los estudiante de Derecho y por el crecimiento de la cifra de afiliados; y al propio tiempo, es significativo resaltar que la provincia de Camagüey ha mantenido, de forma ininterrumpida, durante trece años la condición de provincia más destacada.



“Sobresalen en el trabajo de Camagüey, y de las restantes provincias destacadas, Villa Clara, Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Guantánamo, el incremento de las acciones de superación profesional; el funcionamiento orgánico estable de delegaciones y de las direcciones ejecutivas municipales especiales; y mayor presencia en las plataformas comunicacionales, tanto las tradicionales como las redes sociales, lo que contribuye a elevar la cultura jurídica del pueblo.





“La realización de eventos nacionales en provincias y el incremento de la participación de juristas en eventos internacionales, es un paso de avance”.



El presidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, Alexis Ginarte, ratificó la condena a la Ley Helms Burton y manifestó la solidaridad de los cubanos con otros pueblos del mundo, asediados también por el gobierno imperial de los Estados Unidos.





En el acto fueron entregados reconocimientos a los trabajadores y colectivos más destacados, y los premios y menciones alcanzados por juristas de la provincia de Camagüey en los concursos de las Sociedades Científicas de Derecho Mercantil y de Derecho Internacional Público.



Participaron en el acto nacional por el Día del Trabajador Jurídico, el Ministro Justicia, Oscar Silvera; las máximas autoridades políticas y de Gobierno de Camagüey, y representantes del Sindicato de la Administración Pública.

Declaración de los juristas contra la Ley Helms Burton



Conociendo el recrudecimiento de la política hostil y las sanciones implementadas por el gobierno de Estados Unidos contra nuestro país, dirigidas a quebrantar el avance de las relaciones bilaterales que se habían logrado y arreciar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por más de seis décadas de manera unilateral y arbitraria, que atenta contra los derechos humanos del pueblo cubano, el que constituye además el principal obstáculo para el desarrollo de Cuba.



Resaltando que el bloqueo viola el derecho internacional, los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y las regulaciones del libre comercio

Advirtiendo que la Ley Helms Burton, en vigor desde 1996, es injerencista, extraterritorial, y pretende internacionalizar el bloqueo por medio de medidas coercitivas contra terceros países, a fin de interrumpir las relaciones de inversión y comerciales con Cuba y someter a esos estados soberanos a la voluntad de los Estados Unidos.



Su objetivo es asfixiar económicamente a la Revolución Cubana y eliminar el socialismo.



Declaramos, el absoluto rechazo y condena a la Ley Helms Burton, por ser, en esencia, ilícita, inaplicable y sin efecto jurídico.

No aceptamos ley alguna sobre nuestro destino que no sea la Constitución de la República.



Apoyamos la declaración del gobierno cubano realizada el pasado 5 de junio.



Confiamos en la fuerza y la dignidad de nuestro pueblo y en la de otros que no dejan invadir su soberanía e independencia y que solidariamente han apoyado el levantamiento del bloqueo.



No nos rendiremos y como dijo nuestro invicto Comandante en Jefe Fidel Castro, “nos defiende a la fuerza de nuestro prestigio y nuestro ejemplo, el acero indestructible de la justicia de nuestra causa, el fuego inapagable de nuestra verdad y nuestra moral, la doble e inexpugnable trinchera de piedra y de ideas que hemos elegido”.



Viva la Revolución Cubana.



Abajo la Ley Helms Burton.



Patria o Muerte, Venceremos.

