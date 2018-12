Ratifican organizaciones sociales en Bolivia su apoyo a Evo Morales

2018-12-19 09:59:42 / web@radiorebelde.icrt.cu

Representantes de organizaciones sociales en Bolivia ratificaron su apoyo al presidente Evo Morales y a la Revolución Democrática Cultural que se desarrolla en el país desde hace 13 años. Durante un acto especial en Cochabamba, Segundina Flores, secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa, expresó lealtad y compromiso hacia el Gobierno de Morales nuestra democracia». Por su parte, el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Jacinto Herrera, reafirmó el apoyo de las organizaciones sociales del país con la repostulación de Evo Morales para los comicios generales del 2019. Organizaciones y movimientos sociales en todo el país proclamaron en varias ocasiones su respaldo a la candidatura de Morales y García Linera, lo cual fue ratificado con motivo del Día de la Revolución Democrática Cultural, este 18 de diciembre.



Reprimen los carabineros a estudiantes y trabajadores que apoyaban la huelga de los portuarios de Valparaíso



Los agentes de las Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile reprimieron la víspera a los estudiantes y trabajadores que participaron en una protesta para expresar su solidaridad y respaldo al paro de los trabajadores portuario que exige al presidente Sebastián Piñera mejores condiciones laborales, publicó Telesur. Los usuarios de las redes sociales denunciaron que las fuerzas de seguridad usaron bombas lacrimógenas y camiones especiales contra los manifestantes, acciones que también afectó a quienes transitan por la zona. Este paro de los trabajadores portuarios de Valparaíso que comenzó en el pasado mes noviembre pasado, es liderado por los operarios eventuales, los trabajadores que son llamados cuando hay un exceso de trabajo en los puertos y no cuentan con una estabilidad laboral ni derechos laborales ante la ausencia de un contrato. Entre las exigencias que demandan están los portuarios, están la de constituir una mesa de diálogo para discutir sus condiciones laborales, el pago de un bono y que las empresas contratantes no tomen medidas de represalias a los trabajadores que asisten a las protestas.



Declara la Corte Suprema de Argentina de ilegal la ley que calcula los haberes de los jubilados



La Corte Suprema de Argentina declaró inconstitucional la resolución que calcula el índice utilizado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para calcular los haberes jubilatorios, y solicitó al Congreso fijar el indicador y ordenó que hasta entonces se aplique un aumento reclamado por el sector desde hace años, reportó Prensa Latina. Con cuatro votos a favor y uno en contra, el tribunal determinó el fallo a partir de la demanda realizada por el jubilado Lucio Orlando Blanco. Blanco, quién se jubiló en el año 2003 y reclamaba la aplicación del índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic), que en buena parte de los casos da un porcentaje de aumento superior al que surge de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) que aplica la Anses. El fallo contó con los votos a favor de los ministros Helena Higthon de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Eduardo Rosatti y Juan Carlos Maqueda, mientras que en contra votó Carlos Rosenkrantz. El abogado previsionalista Christian Dalessandro expresó que "a realidad es que los jubilados están unidos y comienza una nueva etapa de unidad de los jubilados.



Denuncian legisladores estadounidenses fallos en la muerte de la niña emigrante guatemalteca



Varios congresistas estadounidenses consideraron la existencia de fallos sistemáticos muy perturbadores en la muerte de una niña migrante guatemalteca de siete años de edad bajo la custodia de autoridades norteamericanas. El problema comenzó cuando la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza violó la ley y no notificó al Congreso dentro de las 24 horas estipuladas que la menor Jakelin Caal había fallecido bajo su responsabilidad, afirmó en conferencia de prensa el representante demócrata por Texas, Joaquín Castro. Junto a varios colegas, Castro visitó este martes el puerto de entrada de Antelope Wells y la estación de la Patrulla Fronteriza de Lordsburg, en Nuevo México. Por ese punto de acceso ingresó la niña guatemalteca a Estados Unidos y quedó en custodia de los agentes previo a su fallecimiento el último 8 de diciembre. De acuerdo con un comunicado de la Patrulla Fronteriza, del cual informó el periódico The Washington Post el 13 de diciembre, la menor llevaba varios días sin comer o tomar agua en el momento de su detención. Sin embargo, no se esclareció si la pequeña recibió alimentos o atención médica a lo largo de la noche antes de sufrir convulsiones. Castro mencionó que sostuvo una conversación con Kevin McAleenan, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, quien admitió que la agencia violó la ley federal. También descubrí en ese diálogo que hubo otros hechos, durante el viaje en autobús para ser procesada, de unos 150 kilómetros, en el cual la menor comenzó a presentar síntomas graves de falla física, no había nadie que pudiera ofrecerle ningún tipo de ayuda médica, explicó McAleenan. A juicio de Castro, los legisladores necesitan ver cómo están equipadas las estaciones de la Patrulla Fronteriza para proteger la salud y la seguridad de los inmigrantes



Comenzó hoy en Madagascar la votación de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales



Varios medios de prensa internacionales reseñaron que diez millones de electores comenzaron hoy a votar en los 25 mil centros de escrutinio en Madagascar, en una contienda que decidirá quién de los expresidentes Marc Ravalomanana y AndryRajoelina volverá a regir el destino del país. Esta es la segunda ronda de los comicios iniciados el pasado 7 de noviembre, cuyos resultados arrojaron 39,23 por ciento en favor de Rajoelina y 35,35 para Ravolamanana, quienes desplazaron a los restantes 34 aspirantes y dejaron apenas el 8,82 por ciento de los votos para el saliente presidente Hery Rajaonarimampianina. Las campañas desarrolladas desde entonces por ambos han estado caracterizadas por denuncias, insultos y todo tipo de enfrentamientos verbales entre dos hombres que tienen una vieja historia de inquinas personales. Sus respectivas fortunas y las promesas de mejor vida para los 25 millones de sus habitantes, la mayoría de ellos en un calamitoso estado de pobreza, fueron una constante en los esfuerzos respectivos para atraer a un 45 por ciento del electorado que no participó en la votación de noviembre. Rajoelina, quien entonces era el alcalde de Antananarivo, estuvo detrás de las manifestaciones populares que sacaron del poder a Ravolamanana en 2009 y con el apoyo de los militares estuvo al frente de un gobierno provisional hasta las elecciones de 2013. En esos comicios ninguno de los dos fue autorizado a participar por un acuerdo respaldado por la comunidad internacional para salir del complicado panorama que vivían en esos momentos Madagascar. Analistas en esta capital consideran que las tensiones provocadas por meses de enfrentamientos entre los dos expresidentes hacen prever una nueva crisis en esta nación del océano Índico separada del continente africano por el Golfo de Mozambique que alcanzó su independencia de Francia en 1960.



Se reunirá Bolsonaro por vez primera con 22 ministros de su gabinete



E presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, viajará hoy a Brasilia para tener la primera reunión con su gabinete de 22 ministros designados. Círculos cercanos al exmilitar indicaron que el encuentro está previsto en la Granja del Torto, utilizada por el político de extrema derecha como residencia oficial cuando está en esa ciudad. No trascendieron detalles ni pautas sobre la cita, solo que Bolsonaro pretende regresar a Río de Janeiro a las 19:00 hora local. Después volverá a Brasilia en vísperas de la ceremonia de investidura entre el 27 y 29 de diciembre para asumir el poder el 1ro. de enero.



