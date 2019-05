Raúl Mederos: La meta es difícil, pero no imposible

Ral Mederos: La meta es difcil, pero no imposible

La Habana, Cuba.- La selección cubana de fútbol tiene un gran reto por delante en la Copa Oro 2019, pues el objetivo, al decir de su propio director técnico Raúl Mederos, es avanzar a los cuartos de final, en una llave donde A aparecen junto México, Martinica y Canadá.



Este miércoles, los antillanos partían rumbo a Islas Caimán para efectuar dos choques de preparación. Posteriormente viajarán a República Dominicana, donde celebrarán otros dos encuentros. En tierras quisqueyanas permanecerán unos 10 días, antes de viajar a los Estados Unidos, sede del evento más importante de CONCACAF.



El seleccionador nacional, comentó sobre los rivales que tendrán en predios norteños. Debutarán ante México el 15 de junio, el 19 se las verán con Martinica y culminarán su accionar en la llave el 23 enfrentando a los canadienses.







“Los mexicanos son los favoritos, una escuadra bien conocida por la afición en nuestro país. Es un equipo que va y da pelea en las Copa del Mundo, el año pasado incluso le ganó a Alemania. Todos los muchachos saben cómo encarar ese primer juego, el objetivo fundamental es tratar de no ser goleados”.



Mederos, manifestó que el compromiso es muy fuerte, pues aspiran a avanzar entre los dos primeros del grupo. “La parada está bien alta, queremos repetir lo que se consiguió en el 2015, cuando llegamos a cuartos de final”.



La selección cubana llegará a la Copa Oro con una formación muy similar a la utilizada en la Liga de Naciones, donde lograron avanzar al primer nivel de la región. El único cambio significativo es la utilización de Daniel Luis Sáez como uno de los centrales.



“La base es la misma, venimos realizando un trabajo continuado, solo se ha hecho algún que otro cambio por lesión. Quizás no utilicemos a Yosel Piedra como marcador y se vaya a la banda izquierda. Daniel Luis, no tiene ya tanta movilidad y por su físico nos puede ayudar más como central. Esto nos permitirá utilizar a jugadores con más velocidad y control en el centro del campo”.







Sobre la forma actual del ariete pinareño Maikel Reyes, Medero dijo que ya está recuperado y pudiera ser uno de los que haga el viaje a los Estados Unidos.



“Está bastante recuperado. No lo dejamos que jugara la etapa final de la Liga Nacional para preservarlo. Pienso que si no se vuelve a tocar tiene grandes posibilidades de regresar a la selección. Este es un jugador que a través de los años ha marcado goles importantes, le vamos a dar la oportunidad de jugar en los amistosos y veremos si está a plena capacidad”.



Raúl Mederos, al referirse a aquellos que residen en el exterior y que de una forma u otra ha mostrado su interés por vestir el uniforme de las cuatro letras señaló:



“Tengo que preocuparme más por los que puedo utilizar. Ahora tenemos 24 en la Escuela Nacional y cinco que están por República Dominicana. Por suerte Luis Javier Paradela y Piedra nos llegaron con unos cuantos días de antelación. Estuve mirando a Onel Hernández, quien juega en el Norwich City y es un gran jugador. No podemos negar su calidad, como la de otros que quieren jugar por Cuba. Ahora no pueden ser convocados, pero sin dudas pudieran aportar mucho a nuestra escuadra”.



