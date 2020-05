Reabrieron las escuelas de la enseñanza media en la ciudad china de Wuhan

Reabrieron las escuelas de la enseanza media en la ciudad china de Wuhan

2020-05-06 08:06:44 / web@radiorebelde.icrt.cu

La ciudad de Wuhan, la zona más afectada en China por la pandemia de la COVID-19, reabrió hoy las puertas de las escuelas de la enseñanza media con mecanismos que garanticen la buena salud de alumnos, maestros y demás personal. En esta jornada los estudiantes de los grados terminales volvieron a las aulas, pero bajo rigurosas medidas como el chequeo múltiple de la temperatura corporal en las entradas e interior de cada centro y fueron divididas las aulas de forma tal que solo caben 30 jóvenes a una distancia entre sí de metro y medio, en ese mismo lugar se distribuirán los almuerzos y se le entregarán a diario dos mascarillas faciales. De acuerdo con los planes previstos, la vuelta a las escuelas para otros niveles educativos se realizará de forma escalonada, con horario extendido hasta el fin de semana y unas vacaciones de verano reducidas. En la ciudad china de Wuhan, de 11 millones de habitantes estalló la epidemia de la COVID-19 en diciembre pasado y se mantuvo como la región más afectada de China.



Felicitó Nicolás Maduro al pueblo de Chuao por desarticular al comando terrorista



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó y envió este martes un saludo al pueblo de Chuao, en el estado Aragua, por la desarticulación del comando terrorista vinculado a la fallida incursión paramilitar del pasado domingo 3 de mayo. A través de un mensaje difundido en la red social Twitter, Maduro escribió sentirse orgulloso de estos hombres y mujeres por su extraordinaria demostración de amor y patriotismo; 'hijos e hijas de Bolívar y Chávez. Un gran abrazo hermanos!. También, la víspera, el jefe de Estado afirmó que la unión cívico-militar en Venezuela logró destruir los planes terroristas orquestados por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, en medio de la pandemia de la COVID-19. En la pasada madrugada del 3 de mayo fuerzas militares y policiales de Venezuela frustraron un intento de desembarco de mercenarios por las costas de La Guaira, en cuyo operativo de seguridad resultaron fueron abatidos varios terroristas y otros aprehendidos, mientras que se incautó un lote de armas, vehículos y material de guerra.



Denuncia que el Gobierno de Trump ignoró las alertas emitidas por el nuevo coronavirus



Altos funcionarios del gobierno estadounidense ignoraron advertencias iniciales sobre la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 y la posible escasez de suministros para enfrentarla, según una denuncia difundida la víspera por los medios de prensa norteamericanos. El doctor Rick Bright, quien dirigía la Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico, alegó en una queja de denunciante presentada este martes que fue uno de los pocos funcionarios que emitió una advertencia sobre la hidroxicloroquina, la medicina contra la malaria que Donald Trump había defendido como efectiva contra la COVID-19, a pesar de la falta de evidencia. Asimismo, Bright sostuvo que expresó su preocupación de que el nuevo coronavirus podría extenderse más allá de Asia desde enero, pero se encontró con 'indiferencia por parte del Gobierno de Trump que luego se convirtió en hostilidad' por parte de los líderes del Departamento de Salud y Servicios Humanos. También, el doctor estadounidense mostró inquietud a sus superiores y a la administración Trump sobre la escasez de suministros importantes, incluidas máscaras de protección, pero sus pronunciamientos fueron recibidos con escepticismo y sorpresa. En una llamada telefónica con periodistas después de presentar su queja, el doctor Rick Bright manifestó que además fue presionado para dejar que la política se impusieran por encima de las opiniones de los mejores científicos que se encuentran en el gobierno estadounidense.



A punto de igualar América a Europa en el número de contagiados por la COVID-19



El continente de América casi iguala a Europa en la cantidad de casos confirmados de la COVID-19, principalmente por el aumento incesante de contagiados en Estados Unidos, según cifras de la Organización Mundial de la Salud divulgadas la víspera. De acuerdo con el reporte actualizado, el viejo continente acumula un millón 566 mil 684 personas positivas al coronavirus, mientras América reporta un millón 477 mil 447, para una diferencia de poco más de 89 mil casos. Solo en Estados Unidos se contabilizan más de un millón 154 mil casos, cifra que lo ubica ampliamente como el país más afectado en todo el mundo por la COVID-19, con casi la tercera parte de la cantidad de contagiados del total global. Este martes la Organización Panamericana de la Salud llamó a los estados de la región a tener cautela a la hora de eliminar o flexibilizar las medidas de prevención contra la COVID-19. En conferencia de prensa, la directora de la entidad, Carissa Etienne, alertó que 'suavizar o eliminar las medidas de restricción puede acelerar la propagación del virus y abrir la puerta a un resurgimiento dramático y la propagación a otras áreas adyacentes'.



Autorizan en Brasil los testimonios de los ministros en caso Moro-Bolsonaro



El juez Celso De Mello, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, autorizó escuchar a los tres ministros y otros funcionarios en las investigaciones por las denuncias del extitular de Justicia Sérgio Moro contra el presidente Jair Bolsonaro. El juez dio un plazo de 20 días para reunir los testimonios de al menos 10 funcionarios públicos, entre ellos tres ministros, una diputada y seis empleados de la Policía Federal. Esta decisión se tomó por la acusación de Moro de acusar a Bolsonaro por tratar de interferir políticamente en el desempeño en la Policía Federal que realizaba una investigación a varios miembros de su familia. También, el juez Celso De Mello autorizó la entrega de una grabación de una reunión en la que los ministros fueron testigos de una amenaza de Bolsonaro contra Moro.



Reporta Estados Unidos más de 70 mil muertos por la COVID-19



Estados Unidos sobrepasó este martes las 70 mil muertes por la COVID-19, causada por el coronavirus SARS-Cov-2, mientras la Casa Blanca se mueve hacia el desmantelamiento del grupo de trabajo creado para enfrentar la pandemia. De acuerdo con el conteo del diario The New York Times, reportó que hasta la tarde del martes se registran 70 mil 338 decesos en el país debido a la pandemia, y que ya dejó cerca de un millón 200 mil contagiados a nivel nacional. Los datos de esta jornada del martes, ratifican al territorio norteamericano como el país más golpeado por la crisis sanitaria a nivel mundial, cuando continúan las preocupaciones entre expertos de salud acerca de la decisión de varios estados de comenzar a relajar las medidas de aislamiento social. Mientras, el presidente Donald Trump, quien buscará su reelección en próximo mes de noviembre, es la figura que más ha abogado por la reapertura económica, pese a las alertas de que aflojar las restricciones de forma apresurada podría llevar a un repunte de los casos y a más fallecimientos.



Prorrogará el Parlamento español el estado de alarma a petición del Gobierno



El Congreso español autorizará este miércoles otra prórroga del estado de alarma solicitada por el Gobierno, que consiguió a última hora un acuerdo con los partidos minoritarios PNV de nacionalistas vascos y Ciudadanos para que voten a favor y evitar así una eventual derrota parlamentaria. El estado de alarma para contener la epidemia de COVID-19 fue declarado el 14 de marzo y estaría vigente así al menos hasta el 23 de mayo. Esta nueva prórroga es 'imprescindible' para asegurar las medidas sanitarias excepcionales y las de carácter laboral y social aprobado para enfrentar la grave crisis económica generada por el nuevo coronavirus, argumentó el Ejecutivo español. España perdió casi un millón de puestos de trabajo entre marzo y abril y la mayoría de los eventuales, en tanto 3 coma 38 millones de personas están afectadas total o parcialmente por expedientes de regulación temporal del empleo.



Suaviza Corea del Sur la estrategia de distanciamiento social por el nuevo coronavirus



Corea del Sur relajó este miércoles su estrategia de distanciamiento social, que había sido implementada desde principios de marzo, en medio de una desaceleración en el número de contagios del nuevo coronavirus reportados a diario. A partir de hoy las autoridades surcoreanas dieron por terminada la llamada fase de 'distanciamiento social' activada hace dos meses y medio para iniciar otra llamada 'distanciamiento en la vida diaria'. Esta nueva fase, más suave, permite a los surcoreanos regresar a sus rutinas diarias mientras cumplan con unas directrices preventivas básicas y las escuelas del país reabrirán por etapas a partir de la próxima semana. Corea del Sur reportó este miércoles dos nuevos casos de la COVID-19, los cuales llegaron del extranjero, siendo el tercer día consecutivo en que no se reportan contagios locales en medio del distanciamiento social suave.



(Haciendo Radio)