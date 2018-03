Reafirma líder norcoreano su compromiso con la desnuclearización

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, reafirmó su compromiso con la desnuclearización, al reunirse en Beiging con su homólogo de China, Xi Jinping.



En su primera visita al gigante asiático desde que asumió el poder a finales de 2011, Kim remarcó que está dispuesto a dialogar con Estados Unidos y Corea del Sur, así como con los líderes de los dos países, para resolver el asunto de la desnuclearización de la península coreana.



Pero Kim advirtió que solo será posible, si Washington y Seúl responden a la buena voluntad de Pyongyang y crean una atmósfera de paz y estabilidad, mientras se toman las medidas pertinentes para lograr la pacificación definitiva en la región.





Kim valoró la mejoría de la situación que se observa en la península coreana, tras su iniciativa para reducir las tensiones en la zona, y reafirmó su intención de transformar las relaciones entre las dos Coreas, por la vía de la reconciliación y la cooperación.



Durante la conversación que Kim mantuvo en Beiging con Xi Jinping, el mandatario chino reafirmó también la postura de su país a favor de la desnuclearización de Corea del Norte, mientras se salvaguarda la paz y la estabilidad y se resuelven los problemas mediante el diálogo y la consulta.



Según la agencia de noticias china Xinhua, la visita de Kim a Xi tuvo lugar en un momento de gran importancia para los países de la región y constituye un reflejo de la relevancia que tienen las relaciones entre Beiging y Pyongyang.



Xinhua destacó que Kim y Xi constaron la importancia de llegar a acuerdos sobre materias de mutuo interés entre las dos naciones y puesto de relieve que el buen estado de los vínculos bilaterales supone una elección estratégica común que actúa en beneficio mutuo.

China ha constituido tradicionalmente el mayor aliado comercial y diplomático de Corea del Norte, aunque el gigante asiático se ha visto circunstancialmente obligado a respaldar las duras sanciones que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó contra Pyongyang por su programa nuclear y misilístico.



Tras su encuentro en Beiging con Xi Jinping, el líder norcoreano tiene ahora por delante la intención de reunirse tanto con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, como con Donald Trump.



Los analistas dan por sentado que la visita de Kim a Xi servirá como preparación para sus próximas cumbres con Moon y Trump.



Precisamente, Trump ya fue informado por su colega chino, Xi Jinping, sobre el encuentro que mantuvo con Kim en Beiging, según reveló hoy el jefe de la Casa Blanca en su cuenta de la red social de Internet, Twitter.

Received message last night from XI JINPING of China that his meeting with KIM JONG UN went very well and that KIM looks forward to his meeting with me. In the meantime, and unfortunately, maximum sanctions and pressure must be maintained at all cost!