Realiza EEUU maniobras militares cerca de Irán en medio de tensiones

Realiza EEUU maniobras militares cerca de Irn en medio de tensiones

2019-06-03 09:14:15 / web@radiorebelde.icrt.cu

Un bombardero B-52 y un portaviones de Estados Unidos realizaron ejercicios en el mar Arábico, en medio de las tensiones con Irán, informó el Ejército estadounidense. Mientras, la Fuerza Aérea afirmó en un comunicado que en los ejercicios los F/A-18 Super Hornets, así como helicópteros MH 60 Sea Hawk y E-2D Growlers del portaviones USS Abraham Lincoln volaron con el bombardero B-52, agregó que el avión también simuló operaciones de ataque durante el ejercicio, que se llevó a cabo el fin de semana. Estados Unidos envió el USS Abraham Lincoln y su fuerza de ataque a Medio Oriente en mayo debido a una amenaza creíble proveniente de Irán, algo que la República Islámica ha negado en reiteradas ocasiones. Washington abandonó el acuerdo nuclear con Irán hace un año y desde entonces las relaciones se han tensado, ya que Casa Blanca impuso severas sanciones contra Teherán.



Se impone el peronismo en las elecciones provincias argentinas de San Juan y Misiones



Los candidatos del peronismo consiguieron amplios triunfos, la víspera en las elecciones para elegir a los gobernadores de las provincias argentinas de San Juan y Misiones. Con el 89,6 por ciento de las mesas escrutadas, Sergio Uñac del Frente Todos consiguió su reelección al frente de la gobernación de San Juan, mientras de Misiones, con el 81,9 por ciento de los votos escrutados, el candidato peronista del Frente Renovador de la Concordia, Oscar Herrera Ahuad, derrota por casi 60 puntos de ventaja a Humberto Schiavoni, el referente regional del macrismo. Tras conocerse los números de la contundente victoria, Uñac ratificó su mensaje de respaldo a la fórmula presidencial del peronismo que encabezan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner de cara a las próximas elecciones generales de octubre, y en este sentido, realizó un llamado de unidad a todos los sectores del justicialismo para derrotar al mandatario Mauricio Macri en los comicios presidenciales. Si de la mano de la unidad hoy logramos un buen resultado en San Juan, sería necio no lograr lo mismo en el orden nacional, afirmó el mandatario provincial reelecto, Sergio Uñac.



Llega Donald Trump al Reino Unido en medio de varias polémicas y protestas



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicia hoy una visita oficial al Reino Unido, marcada de antemano por sus polémicas declaraciones sobre la política británica y las protestas callejeras en su contra. Trump tiene previsto llegar a Londres por el aeropuerto de Stansted, a unos 50 kilómetros al noreste de la ciudad, pero recibirá la bienvenida oficial en el Palacio de Buckingham, donde pasará revista, junto con su anfitriona, la reina Isabel Segunda, a la guardia formada en su honor. Este primer día de la estancia del presidente de Estados Unidos, en el Reino Unidos está reservado a actividades mayormente protocolares y al banquete oficial que le ofrecerá la realeza británica, un evento al que no asistirán, en señal de protesta, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, el líder laborista Jeremy Corbyn y el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow. Mañana martes, Donald Trump se reunirá en privado con la renunciante primera ministra Theresa May, y con algunos políticos locales como los ultraconservadores Boris Johson y Nigel Farage, hacia quienes tuvo palabras de elogió en declaraciones que ofreció a medios de prensa británicos previo a su llegada. Mientras, las protestas contra la presencia de Donald Trump en el Reino Unido están convocadas para mañana en la Plaza Trafalgar, algunas organizaciones sociales convocaron a los activistas a concentrarse este lunes frente al Palacio de Buckingham a partir de las 16:00 hora local, para intentar interrumpir el banquete oficial. El llamado que circula en las redes sociales insta a los manifestantes a llevar tambores, matracas, vuvuzelas o cualquier instrumento que sirva para hacer ruido, en lo que sería un anticipo de lo que preparan para el martes, cuando se espera que unas 250 mil personas protesten en el centro de Londres contra la visita del presidente de Estados Unidos Donald Trump.



Llama Nicolás Maduro a una mayor productividad en el país



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó su llamado a reforzar la actividad productiva en el país para la liberación económica, en medio del cerco económico impuesto a su país por el Gobierno de Estados Unidos. A través de la red social Twitter, Nicolás Maduro instó a una contraofensiva para rectificar estructuras y mecanismos de dirección, convocatoria lanzada semanas atrás. Enfrentamos las dificultades con el trabajo permanente para impulsar las fuerzas productivas del país de la mano del pueblo. Solo por la vía de la Revolución y del Socialismo Bolivariano del siglo Veintiuno, lograremos la definitiva liberación económica de la Patria, escribió el mandatario en la red social. Con ese objetivo, arrancó en todo el país este fin de semana el Plan Nacional de Cambio, Renovación y Rectificación para generar ideas concretas y fortalecer el Poder Popular. De acuerdo con el presidente Nicolás Maduro, la iniciativa persigue avanzar en las políticas de Estado y progresar en áreas como la producción alimentaria, asediada además por la guerra económica impuesta por Washington. Las bases de este plan tienen su origen en las más de 21 mil propuestas emanadas de las bases populares luego de las jornadas nacionales de diálogo que se desarrolló el mes pasado, y donde participaron más de un millón de venezolanos.

Enfrentamos las dificultades con trabajo permanente para impulsar las fuerzas productivas del país de la mano del pueblo. Solo por la vía de la Revolución y del Socialismo Bolivariano del siglo XXI, lograremos la definitiva liberación económica de la Patria. pic.twitter.com/lsfgh40on4 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 2 de junio de 2019



(Haciendo Radio)

Del Autor