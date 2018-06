Realizan día de acción contra políticas migratorias de Donald Trump

Cientos de miles de personas saldrán este sábado a las calles de Estados Unidos en un día de acción contra las políticas del Gobierno de Donald Trump, que implican la separación y detención de familias de inmigrantes. De acuerdo con los organizadores de la iniciativa, reunidos en la coalición Families Belong Together (Familias Unidas, No Divididas), este sábado se celebrarán unos 750 eventos en los 50 estados del país en rechazo a esas y otras políticas migratorias de la administración del republicano. Las movilizaciones de hoy se prevén como el punto cumbre de una serie de concentraciones que han tenido lugar en las últimas semanas en lugares como oficinas de Inmigración y Control de Aduanas. En un comunicado divulgado este viernes las agrupaciones que alistan la iniciativa anunciaron que sigue creciendo la respuesta positiva al día nacional de acción, el cual estará encabezado por una manifestación masiva en Washington DC.



Resalta Partido de los Trabajadores, competencia de los abogados defensores de Lula



El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil exaltó la competencia, el coraje y la coherencia del equipo de abogados que integran la defensa del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, publicó Prensa Latina. Cristiano Zanin y Valeska Martins, José Roberto Batochio y José Paulo Sepúlveda Pertence merecen toda nuestra confianza, subrayó el PT en una nota en la cual califica de batalla histórica la que vienen librando estos juristas contra la ilegalidades que cometen los sectores del Poder Judicial en complicidad con los grandes medios. Es preciso tener coraje y coherencia, amor al derecho y a la justicia, para defender un preso político en las más difíciles circunstancias, como vienen haciendo los abogados del presidente Lula', enfatiza el texto del Partido de los Trabajadores. Además, la declaración del PT apuntó que cada día queda más claro que Lula es víctima de una farsa judicial tramada por (el juez federal) Sergio Moro y por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4), y al mismo tiempo, confirma su derecho constitucional de recurrir en libertad ante las instancias superiores la sentencia injusta proferida contra es objeto de maniobras dilatorias en el ámbito del Supremo Tribunal Federal (STF).



Presenta Cristina Fernández ley para modificar memorando de Argentina con Fondo Monetario Internacional



La senadora del Congreso de Argentina Cristina Fernández presentó la víspera un proyecto de ley que pretende declarar la nulidad de la terminología utilizada en un reciente memorando remitido al Fondo Monetario Internacional (FMI), en el que se define como "incautados" los activos de los fondos de pensiones del año 2 mil 8, reportó Telesur. Además, la senadora denuncia como falsa la referencia que se hace de ésos fondos en el "Memorándum de Entendimiento Técnico" Anexo Dos del 12 de junio de este año, redactado desde el despacho del actual presidente de Argentina, Mauricio Macri. El proyecto de ley exhorta al Congreso argentino a revisar el acuerdo pactado entre el Ejecutivo de Argentina y el FMI, solicitando tratamiento legislativo a este pacto. Por otro lado, el bloque de senadores que firmaron el proyecto de ley señaló la gravedad económica y jurídica que representa este acuerdo para la nación, consecuencias que definen como devastadoras. En efecto, sí lo firmado por los funcionarios públicos intervinientes no fuera un error, nos encontraríamos frente a actos preparativos de una de las mayores nuevas estafas contra el pueblo argentino, y un nuevo saqueo de los fondos de nuestros trabajadores y trabajadoras, resalta el proyecto de ley.



Asesinan a funcionario del Instituto Electoral en México



Telesur informó que un funcionario del Instituto Nacional Electoral (INE) de México fue asesinado al recibir impactos de bala en la ciudad de Santiago Pinotepa Nacional, estado de Oaxaca. A solo dos días de las elecciones generales en México, Joaquín Andrés Bernal Rojas funcionario del INE desde el 2 mil 14, fue interceptado en las afueras de su vivienda y recibió los impactos de bala, y la Fiscalía General de Justicia hasta el momento no había dado detalle sobre el asesinato, ni información sobre el responsable. Hasta la mañana de este viernes, la Fiscalía General de Justicia no había informado detalle sobre el asesinato, ni información sobre el responsable. El Instituto Nacional Electoral condenó el asesinato del funcionario e instó a las autoridades mexicanas a hacer justicia. A través de un comunicado, enviaron su solidaridad a la familia y amigos de Bernal Rojas y lamentaron el hecho. La tarde de este jueves, dos funcionarios del Instituto Nacional Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (Ieepco) dimitieron a sus cargos luego de recibir amenazas de muerte si no renunciaban a sus cargos en un lapso de 24 horas.



Denuncia Siria ampliación de los poderes de la OPAQ



El sitio digital Hispantv indicó que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) aprobó durante una votación extraordinaria celebrada en La Haya (los Países Bajos), con 82 votos a favor y 24 en contra, ampliar los poderes de esa institución. Por su parte, Siria expresó su profunda preocupación por los métodos de chantaje y amenaza utilizados por los países occidentales, especialmente los involucrados en la ‘agresión tripartita’ contra Siria, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, para aprobar una resolución en la sesión de emergencia de la OPAQ, informó la agencia siria de noticias SANA, citando una fuente de la Cancillería siria. Hasta entonces, el mandato de la OPAQ se limitaba a determinar si se había producido o no un ataque químico, o quién era el responsable del uso del armamento químico. La fuente siria dijo que los poderes adicionales le permitirán al organismo internacional cometer violaciones flagrantes “contra Estados independientes y soberanos bajo pretexto del uso de armas químicas”.



