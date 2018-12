Realizan paro trabajadores jurídicos argentinos en demanda de salarios

2018-12-14 07:04:57 / web@radiorebelde.icrt.cu

Los trabajadores sindicalizados en la Unión de Empleados de la Justicia realizan un paro por 48 horas en demanda por el pago del tercer tramo del acuerdo salarial alcanzado con el Gobierno argentino, reportó Telesur. Si no hubiera una respuesta a las demandas, “vamos a terminar con la Justicia paralizada”, aseguró el titular de ese gremio, Julio Piumato. Además, ellíder sindical explicó que se había logrado un acuerdo con la Corte Suprema de dos del diez por ciento, uno en octubre y otro a partir de diciembre, pero elPoder Ejecutivo retrasa el cumplimiento de lo acordado. Esa conducta reticente es coherente con las políticas de ajuste aplicadas a instancias del Fondo Monetario Internacional (FMI), que procura volcar el peso de la crisis sobre los trabajadores, mientras cosechan grandes ganancias la usura financiera y los especuladores, aseguró el sindicalista. También, el líder del sindicato de los juristas argentino, Julio Piumatoaseguró que el paro judicial va a ser contundente y advirtió que, si en las próximas horas no hay una respuesta a las demandas del gremio, “está definida una medida de fuerza similar para el 27 y 28 de diciembre”.

Convocan en Francia a huelga nacional



La Confederación General del Trabajo de Francia convocó hoy a una huelga nacional en apoyo a la lucha social iniciada por el movimiento denominado chalecos amarillos, en contra de la política del Gobierno. Debemos actuar por un aumento inmediato de los salarios, las pensiones y la protección social, indicó el llamado del mayor sindicato francés, que aboga por la recuperación del poder adquisitivo de la sociedad. También se refiere al paro como 'Gran día de acción el 14 de diciembre en todo el territorio', donde continúa el descontento y los bloqueos de vías, pese a medidas decretadas el lunes por el presidente, Emmanuel Macron. Con la intención de frenar las protestas, el Gobierno anunció el aumento del salario mínimo en 100 euros mensuales, la congelación del alza de las cotizaciones para los jubilados con pensiones inferiores a dos mil euros, la exclusión de tributación de las horas extras, entre otras disposiciones. La convocatoria al paro general se suma a las disímiles acciones de los chalecos amarillos durante el último mes, a las cuales se unieron miles de personas en un llamado a la reivindicación de derechos laborales. Para el líder del partido de izquierda Francia Insumisa, Jean-LucMelenchon, las iniciativas gubernamentales no responden a las demandas de la población, pues los sectores más ricos continúan siendo los más privilegiados, y convocó a otra marcha para el sábado. El Gobierno, que decretó estado de emergencia económica y social, pidió la suspensión de las protestas del movimiento este fin de semana, por la situación que vive el país tras un tiroteo ocurrido el martes, en el que murieron tres personas y resultaron heridas otras 13.





Denuncia Venezuela a John Bolton como el promotor de plan magnicida contra Nicolás Maduro



El Gobierno venezolano reiteró su denuncia contra el asesor de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos, John Bolton, implicado en planes magnicidas contra el presidente Nicolás Maduro para justificar una intervención directa en el país, publicó Prensa Latina. A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo responsabilizó al funcionario norteamericano de organizar una trama que incluye el asesinato del mandatario venezolano, el derrocamiento de la actual gestión gubernamental y la imposición de un Consejo Transitorio. Este procedimiento cuenta con la complicidad directa de Colombia que, por acción u omisión, ha permitido que en una zona del municipio Tona, departamento de Santander, se ejecute el entrenamiento paramilitar a un grupo de 734 mercenarios de guerra, señala además el documento del Gobierno venezolano. De acuerdo con informaciones divulgadas el pasado miércoles por el propio presidente Nicolás Maduro, el propósito es simular que los terroristas se inserten en las unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para así preparar ataques en instalaciones militares de ambas naciones y desencadenar una escalada armada de consecuencias impredecibles. Este escenario facilitaría una intervención militar en Venezuela, anhelada por las administraciones involucradas en el denominado plan Fuerza Aérea Eglin, reveló el jefe de Estado venezolano.



Llega a 300 los muertos por ébola en la República Democrática del Congo



Las muertes probables por el brote de ébola en el noreste de la República Democrática del Congo se sitúan ya en 303, de las cuales 255 han sido confirmadas en laboratorio, según los últimos datos reportados por el Ministerio de Sanidad de ese país. En un informe emitido en las últimas horas con datos actualizados hasta el 12 de diciembre, las autoridades indican que el total de casos de ébola se elevó a 515, de los cuales 467 están confirmados en pruebas de laboratorio y 48 son probables. Desde el pasado 8 de agosto, cuando empezaron las vacunaciones con el tratamiento rVSV-ZEBOV, de carácter experimental, 45 mil 647 personas han sido inoculadas, en su mayoría, en las ciudades de Mabalako, Beni (capital de Kivu del Norte), Katwa y Butembo, de acuerdo con las últimas cifras del Ministerio de Sanidad. Gracias a los tratamientos, 179 han conseguido superar la enfermedad e inmunizarse. El Ministerio de Sanidad informó además hoy de que un bebé de apenas mes y medio consiguió salir del hospital este miércoles curado de ébola, enfermedad de la que estaba siendo tratado desde que tenía apenas 6 días de vida y acompañado en el centro de tratamiento por sus padres, supervivientes de la enfermedad. Es la primera vez que el ébola, una enfermedad altamente contagiosa, afecta a un territorio en conflicto y del que huyen cada día decenas de personas. Más de un centenar de grupos armados actúan en las zonas afectadas por ébola, donde los ataques de rebeldes ugandeses, por ejemplo, se han acentuado en los últimos meses causando decenas de muertos y miles de desplazados, lo que detuvo la campaña de vacunación. La resistencia y desconfianza de parte de la población local, ya de por sí traumatizada por la violencia, es uno de los peores enemigos del brote, con bulos y mentiras que hacen que los afectados por ébola no acudan a tiempo a los centros de tratamiento.



Culpa Estados Unidos al príncipe saudita de la muerte de Khashoggi



El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves una resolución en la que responsabiliza al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salmán del asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi. Los legisladores estadounidenses insisten en que Arabia Saudita haga rendir cuentas a todos los responsables de la muerte de Khashoggi. De acuerdo a un reportaje del The Washington Post, Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA) llegó a la conclusión de que la persona que dio las órdenes de asesinar al periodista fue el príncipe Mohammed bin Salmán. Por su parte, el Gobierno de Arabia Saudita afirma que, según su propia investigación del caso, el príncipe heredero no está implicado en los hechos. El propio Mohammed bin Salmán tachó el asesinato de Khashoggi de "incidente repulsivo" y aseveró que "la justicia prevalecerá".



