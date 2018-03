Realizarán Festival Artes de Cuba en Washington

El arte es el lenguaje universal, que en todas sus manifestaciones, es capaz de unir y enriquecer al ser humano. Por esta razón del 8 de mayo al 3 de junio, se realizará el festival titulado Artes de Cuba: From the Island to the World (Desde la Isla para el mundo) que acontecerá en el Centro John F. Kennedy, de Washington.



El viceministro de Cultura, Fernando Rojas explicó en conferencia de prensa, que la cita reunirá a artistas cubanos residentes en su país y en el exterior, con el objetivo de resaltar las artes y la amplia cultura cubana a través de las expresiones tradicionales y contemporáneas de la música, la danza, el teatro, el cine, las artes visuales, el diseño, la moda y la gastronomía.





Por lo que destacó que es la primera vez que se va a Estados Unidos con una delegación tan numerosa y tan representativa, de artistas cubanos, teniendo en cuenta que se presentarán más de 200 artistas.



Según declaraciones de Rojas se espera que el evento sea un gran regalo para el público y contribuya a la mejoría de las relaciones entre los dos países, fomentando un proceso de paz, a pesar de las limitaciones del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por la nación norteña.





La cita abrirá con la Diva del Buena Vista Social Club, Omara Portuondo. Además el público podrá disfrutar de las presentaciones de Aldo López-Gavilán, la Orquesta Miguel Faílde, Zule Guerra y Quinteto Blues de Habana, Aymée Nuviola, Haydée y Pablo Milanés; los Van Van, la familia López-Nussa, Arturo O'Farrill y Afro Latin Jazz Emsemble, La Dame Blanche, Dizzy Gillespie Afro-Cuban.



Por la parte danzaria contará con las compañías Ballet Nacional de Cuba (BNC), Malpaso e Irene Rodríguez. Mientras que el teatro estará representado los grupos de teatro El Público, Argos Teatro. A la cita se suman la exhibición de clásicos del cine cubano como Memorias del subdesarrollo (1968), Retrato de Teresa (1979) y Lucía (1968); así como largometrajes premiados en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, con sede en La Habana.

