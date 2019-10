Realizarán hoy en Chile los sindicatos y organizaciones sociales huelga general

Realizarn hoy en Chile los sindicatos y organizaciones sociales huelga general

2019-10-23 08:13:55 / web@radiorebelde.icrt.cu

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile junto a otros movimientos sindicales y sociales convocaron para hoy a una Huelga General ante el descontento tras las políticas de aumentar los servicios públicos impuestas por el Gobierno de Sebastián Piñera. Mediante un comunicado difundido en la red social Twitter, la CUT precisó que el conglomerado de organizaciones agrupados en la mesa Unidad Social, y constituido por más de 50 movimientos, instaron a los chilenos a un paro nacional de dos jornadas. Asimismo, la Central sindical enfatizó que el presidente Sebastián Piñera al declarar al país en estado de emergencia profundizó una crisis social y de gobernabilidad sin precedentes en la historia de la nación. Bajo el lema 'Nos Cansamos, Nos Unimos', los chilenos exigirán durante la huelga la inmediata derogación del estado de emergencia y el retorno de los militares a sus unidades y cuarteles.



Comenzó en Azerbaiyán la reunión previa a la XVIII Cumbre de jefes de Estado y Gobierno del Movimiento de Países No Alineados



La reunión ministerial previa a la Decimoctava Cumbre de jefes de Estado y Gobierno del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) inició hoy en Bakú, la capital de Azerbaiyán. Serán los cancilleres quienes dejen lista la agenda y documentos de los mandatarios que representarán a las 120 naciones integrantes del Mnoal, luego del trabajo previo de funcionarios de los países miembros. Entre los ministros de Relaciones Exteriores presentes, en Bakú está el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, cuyo país presidió el Mnoal en dos ocasiones y acogió la Sexta Cumbre en 1979 y la Decimocuarta, en el 2006, ambas efectuadas en el Palacio de Convenciones de La Habana. Esta reunión ministerial previa a la Decimoctava Cumbre de jefes de Estado y Gobierno del Movimiento de Países No Alineados Tiene lugar en el Centro de los Congresos de Bakú, una imponente y moderna edificación inaugurada en 2015 y escenario de importantes eventos nacionales e internacionales.



Rechaza el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia las acusaciones de fraude



La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, María Eugenia Choque, rechazó las acusaciones de fraude en las elecciones generales del pasado 20 de octubre. El calendario electoral se ha desarrollado en el marco de las leyes' y seguidas muy de cerca por las organizaciones políticas y por la prensa, aseguró Eugenia Choque. El proceso de sufragio del domingo transcurrió en un clima de tranquilidad y paz nacional, pero después que se anunciara un corte preliminar, con solo el 83 coma 76 por ciento del voto computados, el candidato opositor por Comunidad Ciudadana Carlos Mesa, asentó la matriz de un posible fraude sin pruebas. Al siguiente día, como consecuencia, varios grupos de personas movilizadas en los distintos departamentos del país, atacaron e incendiaron los edificios de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) de Potosí, Tarija, Chuquisaca y Pando, con considerables daños. Además, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, María Eugenia Choque llamó a la población a no caer en las especulaciones de fraude ni en actos de violencia, dejando abierta la institución a las auditorías que deseen hacer las organizaciones políticas, organismos internacionales y otros países.



Alcanzan Rusia y Turquía acuerdo para controlar la frontera Norte de Siria



Turquía anunció en la noche del martes que no reanudará su ofensiva militar contra las fuerzas kurdas en el norte de Siria porque éstas se retiraron de las zonas fronterizas, conforme al acuerdo alcanzado con Washington. Horas antes, el presidente ruso, Vladimir Putin, y el turco Recep Tayyip Erdogan acordaron desplegar patrullas conjuntas en la mayor parte de esa zona fronteriza con Siria, escenario de un conflicto entre Ankara y combatientes kurdos. Por otro lado, el Ministerio de Defensa turco, afirmó en un comunicado que en esta fase no hay necesidad de llevar a cabo una nueva operación militar. Turquía lanzó una ofensiva el 9 de octubre en el norte de Siria llamada 'Manantial de paz', y en esa operación apuntó a la milicia kurda siria de las Unidades de Protección Popular, considerada 'terrorista' por Ankara. Después, en virtud de un acuerdo alcanzado con el vicepresidente estadounidense Mike Pence, Turquía aceptó el 17 de octubre suspender su ofensiva durante cinco días, un plazo que expiró el ayer martes.



Repudia el canciller de Venezuela las falsas noticias de los medios europeos



El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, repudió la política editorial de los medios de comunicación europeos, que publican a diario noticias falsas sobre su país, sin explicar la raíz de las turbulencias políticas y económicas. Poco o nada se dice sobre la pugna histórica entre la burguesía venezolana, sometida a los intereses de Washington para retomar el poder de la mayor reserva de petróleo del planeta, versus la revolución bolivariana, dedicada a reinvertir las riquezas de la industria energética en las necesidades de las mayorías, denunció Arreaza al referirse a un artículo publicado por el diario El País. También, el canciller venezolano aseguró que en Europa no parecen preocuparse por las secuelas de las medidas coercitivas y unilaterales, impuestas por la administración de Donald Trump contra la sociedad venezolana, las cuales suponen una violación de los derechos humanos, con impacto directo en 30 millones de personas. Al cuestionar si los ciudadanos europeos son informados con imparcialidad sobre la nación bolivariana, Arreaza sugirió que el titular del diario el País podría haber sido el robo de 30 mil millones de euros en dinero, oro y activos del Estado venezolano, buena parte de los cuales están bloqueados en bancos europeos.



Se retira Estados Unidos de once de sus bases en Siria



Las fuerzas de Estados Unidos completaron su retirada de once de sus bases militares en el territorio de Siria, divulgaron hoy medios de comunicación sirios. Nuevas agrupaciones de soldados de las fuerzas de ocupación de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña se retiraron en la región siria de al-Jazeera - nombre geográfico de las provincias sirias ubicadas al este del río Éufrates, informó la televisión estatal siria Al-Suriya TV. Según reportes de última hora, 40 soldados estadounidenses, francesas y británicas se retiraron hacia Irak a bordo de un avión de transporte militar que despegó de una base aérea ilegal de EEUU en Malikieh, en el extremo nordeste sirio, mientras un convoy de docenas de vehículos y blindados de las fuerzas de ocupación estadounidenses salió de la ciudad de Qamishli con dirección hacia la frontera iraquí. En la provincia de Hasakeh, se registró una retirada completa de los soldados norteamericanos de las bases de Tel Temer y Jabal Abdul Azir, mientras otras bases están siendo desmanteladas.



Saldrán hoy a las calles los bolivianos en defensa del voto y en rechazo a las acusaciones infundadas de fraude



Una concentración en la plaza principal de la ciudad de La Paz defenderá hoy el voto que dio la victoria al actual presidente, Evo Morales, en las elecciones generales 2019 y en rechazó a las acusaciones infundas de fraude. Se está convocando a todos los sectores sociales, a la estructura orgánica del Movimiento al Socialismo (MAS), a esta gran concertación, una gran movilización en defensa del voto que efectivamente le da una victoria a nuestro hermano Evo', expresó el presidente de la dirección departamental del (MAS), Rimer Ágreda. De acuerdo con sus declaraciones, la movilización en la céntrica plaza San Francisco, a partir del mediodía, incluye a los miembros de toda la Coordinadora Departamental por el Cambio, y no se trata de una provocación, ya que también la oposición tiene el derecho a movilizarse en las ciudades. Vamos a pedir que el voto urbano y rural, el voto que hemos ejercido, sea respetado. Vamos a esperar el cómputo final, aunque en este momento ya se nos da el triunfo, declaró a los medios de prensa locales el presidente de la dirección departamental del (MAS), Rimer Ágreda.



Intentará Boris Johnson convocar a elecciones si la Unión Europea prorroga el Brexit



El primer ministro británico, Boris Johnson, intentará convocar elecciones generales anticipadas en el Reino Unido si la Unión Europea (UE) acepta prorrogar el 'brexit' hasta el próximo enero, según indicó una fuente gubernamental a la BBC. Johnson logró la víspera en la Cámara de los Comunes el respaldo preliminar del Parlamento a su acuerdo consensuado con Bruselas para la salida del bloque comunitario, aunque suspendió temporalmente su tramitación al no poder aprobarlo por un procedimiento de urgencia. Pese a haber respaldado los términos del acuerdo de Johnson, los diputados rechazaron tramitar en apenas tres días la ley que los implementa, que está contenido en un documento de 110 páginas que el Ejecutivo hizo público el lunes por la noche. Ahora, la Unión Europea debe valorar si extienden el 'brexit' más allá del 31 de octubre, tal y como solicitó Johnson, obligado por los perlamentarios, en una misiva remitida a Bruselas el pasado sábado.



(Haciendo Radio)

Del Autor