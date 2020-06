Realizarán prueba para compra electrónica de pasajes interprovinciales

Realizarn prueba para compra electrnica de pasajes interprovinciales

Este 18 de junio se realizará una prueba funcional masiva de la aplicación para dispositivos móviles Viajando, con el objetivo de probar el flujo de compra de pasajes interprovinciales, por ómnibus nacionales, tren y catamarán.



Entre las 10:00 AM y las 12:00 M, el Ministerio del Transporte, junto a la la empresa Sitrans, invitan a participar en la prueba y así evaluar el funcionamiento de la aplicación en su versión “Compra en Línea”, siempre teniendo en cuenta que los datos son ficticios pues aún no hay venta de pasajes interprovinciales.



La participación no establece un compromiso real de viaje y se descontará un centavo en moneda nacional por cada compra que realice el usuario, el cual no será reintegrado.



Los usuarios podrán descargar la versión “Compra en línea” de la apk Viajando a través del sitio web de Sitrans o por link del grupo de Telegram.



Una vez se realicen las pruebas y se ajusten los parámetros necesarios para la optimization del servicio, la apk Viajando se sumará a las facilidades del comercio electrónico en el país, como parte del proceso de informatización de la sociedad cubana.



(Agencia Cubana de Noticias)