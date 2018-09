Reanuda Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba presentaciones de domingo

La Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba reanuda sus presentaciones habituales del domingo en la mañana, después del periodo vacacional, con un interesante programa que incluye en la primera parte, el estreno en Cuba del compositor colombiano Juan David Osorio y su obra Flow sin fronteras que «pretende hacer una reflexión sobre la idea de una ciudad sin límites internos impuestos desde la ilegalidad, en donde la vida se respete y se pueda caminar sin temor a perderla. Para representar lo anterior, la obra muestra cómo diversas influencias de músicas folclóricas y urbanas de Colombia y el mundo, tratadas a partir de diversas técnicas compositivas, pueden convivir dentro de un mismo discurso musical». En la segunda parte se escuchará la Sinfonía No. 2 en Re mayor, Op. 73, del representante del clasicismo romántico, el compositor y pianista alemán Johannes Brahms, todo bajo la dirección de la directora colombiana Cecilia Espinosa, que una vez más vuelve invitada al pódium de la Orquesta.



Presentarán tercera edición corregida de Rita Montaner: testimonio de una época



Rita Montaner: testimonio de una época, de Ramón Fajardo Estrada, obra en dos tomos que publica, en una tercera edición corregida y aumentada, la Editorial Oriente, será presentada, el 15 de septiembre, a las once de la mañana, en el tradicional espacio de promoción literaria Sábado del Libro, en la Calle de Madera, en la Plaza de Armas habanera. Pedro Pablo Rodríguez, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas; Miguel Cabrera, Historiador del Ballet Nacional de Cuba, y la profesora y soprano Gladys Puig se referirán en este encuentro, conducido por el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, al alcance de esta investigación, galardonada, en 1997, con el Premio de Testimonio Casa de las Américas y el Premio de la Crítica Literaria. Participarán, igualmente, en este Sábado del Libro, la primera actriz y directora teatral Antonia Fernández, nieta de La Única, quien dirá el poema «Una duda elegante para Rita Montaner», de César López, y la soprano Omaris Mirabal, con la interpretación de «Canto a Rita Montaner», de César Portillo de la Luz, en representación del Teatro Lírico Nacional, que dirige el maestro Roberto Chorens. Periodista de profesión, con un aval de más de cuatro décadas de ejercicio en la radiodifusión nacional, Ramón Fajardo Estrada atesora una amplia y galardonada relación de programas radiales dedicados al arte y la literatura de la isla. En su bibliografía aparecen, entre otras investigaciones centradas en figuras emblemáticas de la música cubana, los libros Rita Montaner, Déjame que te cuente de Bola, Yo seré la tentación: María de los Ángeles Santana y Ernesto Lecuona: cartas.



Llega a Bayamo Septeto Nacional Ignacio Piñeiro



La Casa de la Trova reiniciará hoy martes el espacio cultural Buenas Noches Bayamo, con la presentación de trovadores locales y la actuación del Septeto Nacional Ignacio Piñeiro celebrando sus noventa años, según una nota enviada por el periodsta David Rodríguez. Los integrantes del Club de Trovadores Cirio Mela estarán actuando desde las ocho de la noche con los temas que privilegian lo más representativo de esa vertiente de la música cubana. El espacio Buenas Noches Bayamo se desarrollará a partir de ahora el segundo martes de cada mes teniendo como atractivo principal a los integrantes del club de trovadores de la ciudad. El Septeto Nacional Ignacio Piñeiro desarrolla una gira por todo el país celebrando las nueve décadas de existencia llevando su música por Cuba y decenas de países de varios continentes. La noche del martes de este once de septiembre será una opción de lujo para los amantes de la trova cubana y de lo más representativo de la música cubana.



Mostrarán en Cuba seis clásicos del cine mexicano recién restaurados



Seis clásicos del cine mexicano, recién restaurados, llegarán a La Habana en copias excelentes para exhibirse desde este miércoles 12 al 16 de septiembre, anuncia la Cinemateca de Cuba. Una colaboración de esa entidad con la Cineteca Nacional de México hará posible este ciclo de obras de cineastas cimeros vinculados a la llamada 'época de oro' del cine mexicano, como Emilio Fernández, alias El Indio; Julio Bracho y Rogelio A. González. Sus cintas convergerán, en el cine Acapulco, con creaciones de realizadores de generaciones posteriores tan resonantes como Arturo Ripstein, Alberto Isaac y Nicolás Echeverría. La muestra de cine clásico mexicano se inaugura con la película Salón México (1948), del Indio, que mezcla cabaret, melodrama y toques del cine negro. Otros de los filmes en cartelera serán: íAy, qué tiempos, señor don Simón!, (Julio Bracho, 1941); El esqueleto de la señora Morales (Rogelio A. González, 1959); y Cabeza de vaca (Nicolás Echevarría, 1990).



Anuncia Teatro La Proa puesta en escena de la obra ¡Cuidado, hay perros!.



Teatro La Proa anuncia su programación de los próximos dos fines de semana. El espectáculo titiritero para toda la familia: ¡Cuidado, hay perros! subirá a la escena del Teatro La Proa, los dos fines de semana próximos: sábados 15 y 22 y domingos 16 y 23 de septiembre, a las 11 de la mañana. En la obra, es el llamado “mejor amigo del hombre” un pretexto para articular, en una misma pieza: canciones, poemas, rondas infantiles, juegos populares y chistes. Textos de Eliseo Diego, René Fernández Santana, Vinicius de Moraes, Ivette Vian, María del Rosario Basso y del folclore popular, incluyen esta obra de la autoría de Erduyn Maza. El elenco que interpretará la obra los próximos dos fines de semana, está integrado por Marybel García Grazón y Yilian Fernández. ¡Cuidado, hay perros! tiene música original y arreglos del trovador Ariel Díaz y los diseños de escenografía, vestuarios y muñecos; así como la puesta en escena, los firman Arneldy Cejas. Erduyn Maza es el Director General de Teatro La Proa. ¡Cuidado, hay perros! subirá a la escena del Teatro La Proa, ubicado en San Ignacio 166 e/ Obispo y Obrapía, en La Habana Vieja, los dos fines de semana próximos: sábados 12 y 22 y domingos 13 y 23 de septiembre, a las 11 de la mañana.



