Representantes de 190 países se reúnen este martes en la capital de Tailandia, Bangkok, para impulsar el histórico acuerdo de París para la lucha contra el Calentamiento Global.



Bangkok acoge desde hoy una sesión intermedia de las negociaciones, a tres meses del inicio de la conferencia anual de la ONU sobre el Clima, la número 24, y que tendrá como sede la ciudad polaca de Katowice, en diciembre.



Un resultado satisfactorio en Katowice podría verse comprometido, si en Bangkok No hay un entendimiento, pues en las conversaciones de mayo en Bonn No se logró avanzar lo suficiente, por lo que fue necesaria la sesión intermedia de hoy en la capital tailandesa.



Con su reunión de este martes en Bangkok, los 190 países participantes tienen hasta finales de este año, y hacia la cita en Katowice, para finalizar las reglas de implementación del tratado de París de 2015.





Los expertos ya advirtieron que el Pacto de París de lucha contra el Calentamiento Global es una carta de intenciones, y si No se adoptan algunas reglas detalladas de su aplicación sobre asuntos pendientes y desacuerdos, podría venirse abajo.



Ese acuerdo pretende reducir el calentamiento mundial por debajo de los dos grados centígrados, e incluso de los uno coma cinco, con respecto a la era preindustrial.



El pacto prevé también una ayuda anual para los países pobres ascendente a 100 mil millones de dólares de aquí a 2020, con vistas a que puedan prepararse para combatir las consecuencias previstas del Cambio Climático.





Ese financiamiento figura entre los temas en disputa, pues los países en vías de desarrollo dan prioridad a los fondos públicos, quieren saber cómo las naciones donantes aumentarán las ayudas, y se oponen a cualquier falta de inversión en la adaptación a los impactos del cambio climático.



En cambio, los Estados ricos e industrializados son favorables a que haya más capital privado, dan prioridad a proyectos rentables y son reacios a comprometerse con objetivos concretos y a largo plazo.



Esas diferencias ya condujeron a la parálisis del Fondo Verde de la ONU sobre el Clima, afectado por la decisión de Donald Trump de retirar la contribución financiera de Estados Unidos.

The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive.