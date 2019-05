Rebeca Andújar trabaja en defensa de los bienes del pueblo

Rebeca Andjar trabaja en defensa de los bienes del pueblo

Rebeca Andújar, interventora en el proceso de nacionalización de empresas en Cuba luego del triunfo revolucionario de 1959. Fotos de la autora.

Camagüey, Cuba.- En diciembre de 1962, el Consejo de Ministros del Gobierno Revolucionario, aprueba la Ley 1076, que dispone la nacionalización de empresas comerciales privadas y sus establecimientos, almacenes, depósitos, bienes y derechos, dedicados a las ramas de ropa, tejidos, calzados y ferretería.



A través de las Organizaciones Revolucionarias Integradas, (ORI), y la Federación de Mujeres Cubanas, (FMC) se convoca a estudiantes y trabajadores para llevar adelante esa etapa del proceso de nacionalización, iniciado en 1960, con la Ley Número 851, deL 6 de julio de 1960, que autorizó la nacionalización de las principales empresas norteamericanas.



A esa tarea se incorpora Rebeca Andújar Rojas, joven de 17 años, estudiante de la Escuela Profesional de Comercio de Camagüeey.

No tenía experiencia laboral ninguna; pero nos entusiasmaba la tarea, colaborar y participar en el proceso revolucionario. La falta de conocimientos prácticos nos preocupó al principio; pero recibimos todo el apoyo de los trabajadores de las unidades comerciales, quienes estaban de acuerdo con las medidas y leyes revolucionarias.



Rebeca Andujar muestra la antigua unidad El Potro, donde hoy radica la Empresa Minorista de Comercio de Camagüey.



En su condición de interventora, Rebeca fue nombrada administradora de la tienda El Potro, de un propietario español, “a quien se le indemnizó como establecía la Ley”.



Cuenta Rebeca sobre el procedimiento de intervención de las propiedades de extranjeros, que “los milicianos, cuidaban las tiendas mientras nosotros, llamados delegados interventores, realizábamos el inventario de todos los bienes, para los pagos correspondientes a los propietarios.”

La aplicación de la Ley de Nacionalización y otras medidas tenían un amplio respaldo popular; el pueblo estaba consciente de la necesidad de expropiar esos bienes, de nombrar administradores revolucionarios al frente de las unidades, para responder a ese momento de la economía del país





Rebeca Andújar Rojas conserva el documento que le otorgaba facultades, en diciembre de 1962, para actuar en nombre del Gobierno Revolucionario.







Lo guardo con mucho celo; porque desde aquel momento, hace 57 años, sólo he trabajado en el sector del comercio; me inicié en esa coyuntura del proceso de nacionalización y siempre he sido administradora de unidades; actulmente en La Gran Antilla, a pesar de mis 74 años de edad.Todavía me siento fuerte, con vitalidad para seguir aportando al país y a la Revolución.



Después del primero de enero de 1959, y frente al incremento de las agresiones yanquis, de caráceter económico y subversivo, para derrocar a la naciente Revolución, el Primer Ministro del Gobierno cubano, Fidel Castro señala que el enfrentamiento al capital extranjero, era el camino correcto, para un pueblo que buscaba independencia económica, «que las industrias sean de la nación; y la nación pague con su producción; pero que las empresas sean nacionales, que el país no tenga que estar dependiendo de la voluntad de amos extranjeros. Que el amo de sus riquezas sea el país, porque no se concibe un país libre, cuya economía sea economía de extranjeros».



Tales palabras cobran hoy nueva relevancia, cuando el gobierno yanqui activa el Título III de la Ley Helms Burton, para recolonizar el país; y Rebeca Andújar, con experiencia en procesos de defensa del bien de la nación, considera que “intervenir, nacionalizar las propiedades de extranjeros, fue un derecho que nos dio la Revolución; toda la ganancia y los ingresos que genera, por ejemplo el sector del comercio, se retribuyen en beneficio del pueblo, a través del presupuesto que destina el Estado Cubano para la salud, la educación, el deporte, la seguridad social, las principales conquistas de la Revolución; y eso, nunca más nos lo dejaremos arrebatar, por eso, yo también reafirmo, que con la Ley Helms Burton, no nos entendemos”.



Ese es el espíritu que anima al pueblo cubano, heredero de la intransigencia del Titán de Bronce, Antonio Maceo, cuando frente al oprobioso Pacto del Zanjón, levantó como bandera la dignidad de los cubanos.



Escuche las palabras de Rebeca Andújar



Del Autor