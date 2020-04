Recaudan fondos en Canadá para apoyar a Cuba en la lucha contra la COVID-19

Recaudan fondos en Canad para apoyar a Cuba en la lucha contra la COVID-19

2020-04-30 07:37:55 / web@radiorebelde.icrt.cu

La campaña de la Red Canadiense de Solidaridad con Cuba para ayudar a la Mayor de las Antillas a combatir la pandemia de la Covid-19 sumó ya más de 25 mil dólares, informó una fuente diplomática. El coordinador de esta campaña, el profesor emérito de la Universidad de Toronto, Keith Ellis expresó que 'hasta el momento no hay nuevos huracanes, terremotos ni tornados que afecten a nuestra querida Cuba, pero sí una combinación de dos cosas, una plaga y una intensificación de la crueldad del imperialismo en pánico'. ¨Esta combinación obliga a los amigos de Cuba a tomar medidas urgentes para ayudar, subrayó Ellis en su llamado de solidaridad a la comunidad internacional. Al anunciar la campaña de recaudación de fondos, los miembros de la de la Red Canadiense de Solidaridad con Cuba, se enfatizó 'en el daño que causa al pueblo cubano el inhumano y genocida bloqueo de Estados Unidos', a la vez reconocieron que, a pesar de esto, la Mayor de las Antillas se encuentra en la primera línea de combate a la COVID-19.



Rechaza China una investigación politizada sobre el origen del nuevo coronavirus



China rechaza aceptar una investigación sobre el origen del coronavirus porque considera que estaría 'politizada' y 'presumiría la culpabilidad' del gigante asiático, afirmó el viceministro chino de Asuntos Exteriores Le Yucheng, según un comunicado publicado hoy por ese departamento. 'Apoyamos el intercambio entre científicos pero nos oponemos a que se siente a China en el banquillo de los acusados sin ninguna prueba y con presunción de culpabilidad', aseveró Le en una entrevista con la televisión estadounidense NBC, recogida en la nota de la cancillería. Además, el diplomático chico indicó que no hay una 'base' para llevar a cabo una investigación internacional y que ésta 'solo contribuiría a estigmatizar a China'. Desde hace semanas, Pekín y Washington han intercambiado acusaciones sobre el origen del nuevo coronavirus, y en una reciente entrevista con la cadena Fox, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó que el Ejecutivo chino 'sabía del virus antes de que se decidieran a dar información al público'.



Responde el canciller venezolano a la nueva injerencia de Mike Pompeo contra su país



El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, respondió la noche de este miércoles al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, exigiéndole que 'deje de usar a Venezuela para ocultar sus culpas y fracasos'. Horas antes, Pompeo escribió en su cuenta en la red social Twitter, que sostuvo una 'buena conversación hoy con el canciller brasileño' y destacó que 'la asociación entre Estados Unidos y Brasil es más fuerte que nunca y debemos seguir avanzando en el Marco de Transición Democrática para Venezuela'. En respuesta al mensaje del alto funcionario de la Casa Blanca, Arreaza contestó, 'Que en Estados Unidos la pandemia haya superado el millón de casos, con más de 60 mil dolorosas muertes y que su economía sufra las consecuencias, es responsabilidad exclusiva de su gobierno'. Además, el canciller venezolano Jorge Arreaza se refirió a las polémicas declaraciones que en días pasados realizara el presidente estadounidense, Donald Trump, al escribir en otro mensaje que 'una pandemia tan grave no se combate fabricando conspiraciones, ni recetando desinfectantes'.



Continúan hoy las protestas en el Líbano



Las protestas masivas y ahora violentas continuaron hoy en El Líbano, pese a las medidas para frenar a la COVID-19, al que las multitudes temen menos que al deterioro de sus condiciones de vida. En Trípoli, a 80 kilómetros al norte de la capital Beirut, los manifestantes acudieron a pirotecnia y piedras para expresar su enojo, mientras que el Ejército dispersó la multitud disparando balas de goma y como resultado se registraron varios heridos y varios arrestos. El pasado martes, falleció uno de los protestantes en la norteña ciudad a causa de un disparo con munición real, tras lo cual hubo una exacerbación del levantamiento popular que destruyó oficinas bancarias con bombas caseras y objetos contundentes. Mientras, en la ciudad de Sidón, en el sur, la manifestación prendió fuego con gasolina a un edificio del Banco Central, y la policía arrestó hoy a siete personas, asimismo en la capital Beirut los manifestantes recurrieron al bloqueo de carreteras, aunque las fuerzas de seguridad las reabrieron.



Piden más de 200 personalidades la colaboración médica entre Cuba, Estados Unidos y Canadá



Más de 200 médicos, académicos, funcionarios electos y otras figuras apoyan una campaña que pide la colaboración entre Cuba, Estados Unidos y Canadá para luchar contra el nuevo coronavirus, informaron hoy los promotores de la iniciativa. La propuesta, lanzada en las redes de solidaridad con Cuba en Estados Unidos y Canadá, lleva por título Campaña de salvar vidas, y llama a la cooperación médica, clínica y científica entre las tres naciones en medio de la pandemia del SARS-Cov-2. También, esta iniciativa pide a la administración estadounidense de Donald Trump poner fin a las sanciones económicas y de viajes contra Cuba, incluida su naturaleza extraterritorial, y terminar con los intentos de evitar que otras naciones acepten brigadas y asistencia médica de la Mayor de las Antillas. En un comunicado difundido este miércoles, las redes de solidaridad con Cuba manifestaron que en este momento, cuando el planeta se enfrenta a una pandemia y la vida de los seres humanos está en riesgo, la solidaridad y la colaboración son esenciales.



Asesinan a otro líder social en Colombia



Sujetos armados asesinaron la noche de este miércoles a un líder social y a tres miembros de su familia en una zona rural del departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia, en un nuevo episodio de violencia dirigida contra activistas sociales. Al respecto, las autoridades locales indicaron que la masacre contra Álvaro Narváez, presidente de la Junta de Acción Comunal, y sus familiares se registró en la vereda El Vado, corregimiento de Mojarras, municipio de Mercaderes, en el sur del Cauca. Además del dirigente social, las otras víctimas fueron su esposa María Delia Daza Rodríguez; su hijo Cristian Narváez Daza y su nieta, Jenny Katherine López Narváez, de 15 años de edad, y el otro hijo Álvaro Narváez Daza, fue herido. Por otro lado, el senador colombiano Iván Cepeda Castro, en su cuenta de la red social de Twitter, condenó “la masacre perpetrada en Mercaderes, Cauca, en la que fueron asesinados el presidente de la Junta de Acción Comunal y tres miembros de su familia”.



Continúa a la baja los casos de contagio de la COVID-19 en China



Los nuevos casos de coronavirus descendieron este miércoles en China hasta 4, todos ellos procedentes del exterior, mientras que el número de infectados 'activos' bajó a 619, informó hoy la Comisión Nacional de Salud. Las autoridades sanitarias informaron de que, hasta la pasada medianoche del miércoles, se habían diagnosticado 4 casos en viajeros procedentes del extranjero, los llamados casos 'importados', y el número de casos llegados al país del exterior tratados en los hospitales chinos se sitúa en 525 mil 13 de los cuales están en estado grave, de los mil 664. Por otra parte, se dieron 32 altas médicas en las últimas 24 horas, por lo que la cifra total de curados y dados de alta es de 77 mil 610. En cuanto a los infectados asintomáticos, China registró 33 nuevos casos, situando el total de asintomáticos en observación en 998.



Repudian en Brasil la política exterior de Jair Bolsonaro



Más de 20 partidos políticos, asociaciones y personalidades de diversos sectores de la sociedad brasileña repudiaron la política exterior que promueve hoy el Gobierno de Jair Bolsonaro que viola la Constitución Federal y la Convención de Viena. En un manifiesto, los firmantes rechazaron un documento publicado el miércoles del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, considerado de carácter 'muy urgente', en el cual se anuncia que 34 diplomáticos venezolanos son expulsados del país y deben abandonar su sede y regresar a Venezuela a más tardar el 2 de mayo. Tal medida incluye no solo a los funcionarios de la Embajada de Venezuela en Brasilia, sino también a los que trabajan en los consulados de las ciudades de Belém, Boa Vista, Manaus, Recife, Río de Janeiro y Sao Paulo. Esta decisión de la cancillería de Brasil surgió por fuerte presión de Estados Unidos contra el gobierno venezolano, que incluye la amenaza de una intervención militar extranjera, con tropas estadounidenses acercándose al país sudamericano. Para los firmantes de la carta de repudio, la nota de la cancillería brasileña 'no respeta los tratados existentes en la Convención de Viena, pues el propio documento del gobierno brasileño no presenta ningún motivo o fundamento jurídico para la expulsión de los diplomáticos venezolanos'.



