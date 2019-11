Recaudar para el bien de todos





El gobierno cubano autorizo la compra de electrodomésticos, partes, piezas de carros, así como otras mercancías en monedas libremente convertibles. Esta medida abarcará 77 establecimientos, en el territorio nacional y se implementa para enfrentar la situación económica del país.



La Vicepresidenta Comercial del Grupo Empresarial CIMEX, Rosario Ferrer San Emeterio, explicó que la apertura de esas tiendas constituye una nueva opción para la adquisición de equipos electrodomésticos de media y alta gama. Además, se hizo un estudio de mercado para comercializar los más demandados, entre ellos freezers, split, televisores de formatos mayores de 32 pulgadas, y lavadoras automáticas.





Comparecen en Haciendo Radio expertos en la implementación de la nueva medida económica. Fotos: Gabdiel Silva



La directiva aseguró que se ha previsto una logística que garantizará los suministros, actualmente se estudian las demandas con el fin de sostener el mercado.



Igualmente precisó que estas medidas permitirán recaudar la Moneda Libremente Convertible, la cual potenciará el desarrollo de la Industria Nacional con las capacidades ya instaladas y enfrentar de algún modo el férreo bloqueo del Gobierno de los Estados Unidos que todos los días es más fuerte.



Sobre la apertura de los restantes establecimientos señaló que será gradual, y se habilitarán dos tiendas en cada municipio cabecera.



Por su parte el director de FINCIMEX, Yamil Hernández González aseguró que su entidad garantiza el procesamiento de las tarjetas magnéticas en la red, para ello se han instalados “POS” Terminales mucho más modernos, que desde el inicio de las ventas este lunes 28 de octubre hasta la fecha, no han reportado, ninguna incidencia. Las operaciones hechas están entre 3 y 6 segundos.



El funcionario aclaró que las Tarjetas “AIS” tienen 4 mil clientes y desde la apertura de las tiendas se han incrementado a 6 mil. Esta tarjeta recibe remesas de 100 países del mundo y no tendrá gravamen, los depósitos que hagan desde el extranjero son los mismos que dispondrán los titulares, el que envía es solo quien debe pagar por la transferencia como ocurre en cualquier banco.





Los interesados en este instrumento financiero y de pago podrán habilitar la tarjeta conocida como FINCIMEX, en las representaciones de este organismo en cada municipio cabecera, y en La Habana en la calle 3ra, Esquina 6 Reparto Miramar.



Actualmente las personas envían dinero a sus familiares en Cuba desde Europa y otros continentes por esta vía, muy confiable y segura. Próximamente lo podrán hacer por esa vía desde los Estados Unidos.



En otro momento del programa Haciendo Radio, la Directora de Banca Personal del Banco Popular de Ahorro “BPA” Patricia Buigas Mayor, destacó que su entidad ha implementado la Resolución 275/2019 de Banco Central de Cuba, la cual permite abrir cuentas en USD para operaciones de ventas minoristas en divisas.



En primer lugar, todos nuestros directivos y trabajadores, fueran televidentes de la Mesa Redonda, donde se explicó por los principales directivos del país, los objetivos de esta medida, relacionada con propiciar la captación de MLC para destinarla a la reanimación de la industria nacional.





Para enfrentar la tarea se realizaron varias acciones, entre ellas.

Capacitación al Personal Habilitación de los Sistemas Informáticos.



Permanencia de directivos en las SUCURSALES para apoyar en el desarrollo de la tarea.



Habilitación de una línea permanente de consultas internas.



Reforzamiento del Centro Telefónico a distancia de atención al cliente, por correo, internet, redes sociales)

La Directora de Banca Electrónica del Banco Popular de Ahorro, Juana Nuviola Cabanas, describe los requisitos para abrir estas cuentas y características generales de las mismas.



-Para abrir estas cuentas solo es necesario presentar el carné de Identidad.



-La entrega de la tarjeta magnética será en un plazo de tres a siete días en La Habana y las capitales provinciales. Hasta 10 días para el resto del país.



-Estas cuentas en USD asociadas a tarjetas magnéticas, pueden ser individuales (solo si es titular una persona) e Indistinta (admiten más de un titular).



-Estas cuentas admiten designación de beneficiarios, pero no en las indistintas.



-No se requiere saldo mínimo para la apertura de las mismas, sino que se pueden abrir con saldo cero, no devengan intereses.



-En el momento de abrirse la cuenta, pueden definir los límites de número de operaciones, y montos a operar en el día, lo cual constituye un mecanismo de seguridad para el cliente en caso de pérdida o extravío de la tarjeta. Los límites pueden ser modificados en cualquier momento que decida el cliente.



-Los titulares pueden extraer el efectivo depositado en estas cuentas en cualquier momento, tanto en CUC como en la divisa que requieran, siempre que haya disponibilidad de esta moneda en la sucursal.



-Las tarjetas pueden usarse en las Tiendas de los Comercios seleccionados para la compra de artículos en USD y para pagos de servicios disponibles en los canales de pago.







La funcionaria aclaro que el objetivo de estas cuentas es realizar compras en mercado minorista, no obstante, se puede extraer efectivo en CUC en cajeros automáticos y Terminales de Puntos de Ventas extraer USD por ventanillos en las sucursales siempre que exista la disponibilidad de éstos.



En otro momento intervino el vicepresidente de CADECA, Casas de Cambios.SA. Alejandro Velazco González, el cual puntualizó que esta institución financiara cuenta con una amplia Red de oficinas, ubicadas en 163 de los 168 municipios existentes en el país. La misma está compuesta por 179 Sucursales y 56 Casas de Cambio. Estamos presentes en todos los Puertos y Aeropuertos Internacionales, además de prestar servicio en 47 hoteles, en diferentes polos turísticos.



Nuestra misión fundamental es garantizar el aseguramiento al turismo, en los temas relacionados al canje, recanje de las Monedas Libremente Convertibles y la Extracción de Efectivo, mediante tarjetas débitos o créditos, a través de los Terminales de Puntos de Venta (POS o TPV).



Adicionalmente, como miembro del sistema bancario, realizamos otras operaciones que permiten contribuir al mejoramiento de la calidad de los servicios que presta la banca a los clientes nacionales y extranjeros, naturales o jurídicos, dentro de los que se encuentran:

Compra-venta del peso cubano convertible.



Recepción de depósitos de entidades para acreditar en cuantas bancarias.



Pago de remesas Western Unión.



Cobro de impuestos aduanales.



Pago de pensionados.



Cobro de créditos personales de clientes del Banco Popular de Ahorro.



Cobros de impuestos a TCP de manera experimental en 15 sucursales, este servicio se pretende extender a toda la red de oficinas en el mes de noviembre.





El funcionario explicó cómo pueden las personas naturales, comprar Monedas Libremente Convertibles, en CADECA.



Al igual que en todos los Bancos Comerciales, la población puede acceder a cualquiera de las 179 Sucursales existentes en el territorio nacional y a las 47 Casas de Cambios ubicadas en hoteles. No obstante, debemos informar que tenemos 56 Casas de Cambio, que por sus condiciones técnico constructivas, no pueden prestar este servicio (entiéndase los karavanes metálicos o contenedores.



Aclaró que, en los 163 municipios del país, donde hay representación de CADECA, al menos en una oficina, se puede realizar esta operación, siempre que tengamos existencia de estas divisas.



Cotizamos siete monedas extranjeras, (Dólar Americano, Dólar Canadiense, Euro, Libra Esterlina, Franco Suizo, Peso Mexicano y el Yen Japonés), informar a la población que, de las diez monedas aprobadas a depositar en las cuentas bancarias en USD, tres no son cotizadas en nuestras instituciones, estas son: (Corona Danesa, Corona Sueca y Corona Noruega).



La venta de todas las monedas que cotizamos se realiza solo si tenemos existencia física reales en nuestras cajas, esto quiere decir, que solamente podemos vender aquellas monedas que otros clientes hayan canjeado durante el día en nuestras oficinas.



A través de nuestras cuentas oficiales en Facebook (CADECA-Casas de Cambio) en Twitter (@cadecaoficial) y en nuestro sitio Web (www.cadeca.cu), los clientes pueden obtener la tasa de cambio diaria con la cual compramos y vendemos la Monedas Libremente Convertibles.



De igual manera en todas nuestras oficinas el cliente puede visualizar la tasa de cambio vigente antes de realizar la operación y comprobar que la misma fue correctamente aplicada mediante el comprobante que estamos obligados a entregar.



En los últimos tres años la Dirección de CADECA, ha realizado un trabajo de conciliación con los gobiernos municipales, primero identificando locales, luego gestionando su traspaso, los que una vez recibidos por CADECA, hemos reparado y convertido en pequeñas oficinas para la prestación de servicios, permitiendo la sustitución de algunos karavanes, el resultado no es el deseado, pero también entendemos el problema existente en la capital, con el fondo habitacional, no nos detendremos en el cumplimiento de este objetivo.



CADECA, para cumplir su misión, debe ajustar su red de oficinas, acercándose cada vez más a los lugares donde se encuentre o frecuente el turismo, lo que permitirá una mayor recaudación de divisas, el resto de los servicios son complementarios.







La Directora Comercial de SASA, Yadira Torres Ayala precisó los establecimientos que iniciaron las ventas de partes, piezas y motores automotor y ciclomotores, las mismas están, ubicadas en 23 y C, la de Vía Banca, cerca de la Ciudad Deportiva y Multimarcas en 222 y 51, La Lisa, inicialmente porque se ampliara el servicio al resto del país.



La funcionaria aclaró que la oferta o cotización, no da derecho a reservar la mercancía, porque muchos de los autos o motos cuando no tienen la misma marca y modelo deben hacer un proyecto, tiempo que ya no depende de la tienda, sino de los establecimientos de transporte.



Sobre la entrega de los motores viejos, precisó que ya no es obligatorio entregarlos, eso forma parte de un fondo de giro de los propietarios.



La Directora Comercial de SASA, comentó que han tomado la decisión de vender los productos con la circulación del vehículo o los ciclomotores para evitar acaparamientos, igualmente recomendó instruirse e investigar sobre las piezas y accesorios, para evitar devoluciones.







