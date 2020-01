Rechaza la ANC de Venezuela la injerencia del Parlamento Europeo

2020-01-17

La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC), rechazó este jueves la decisión del Parlamento Europeo de respaldar al diputado Juan Guaidó en los hechos violentos que orquestó la bancada opositora en la Asamblea Nacional. "La inmoral posición del Parlamento Europeo, violatoria del derecho internacional, así como de la autodeterminación democrática del Pueblo venezolano quien en elecciones libres, universales, directas y secretas en estos veinte años de proceso político ha desarrollado un conjunto de transformaciones tendientes al bienestar presente y futuro de los venezolanos y venezolanas, demostrado hasta en veinticinco proceso electorales", asevera el comunicado de la ANC. También, el texto señaló que "ninguna declaración inmoral e ilegal o pretensión injerencista, como la que hoy plantea y exhibe el Parlamento Europeo, derribará el edificio de nuestra Nación, cimentado en valores verdaderamente libres y democráticos, de inclusión social, bien común, libertad, justicia social, amor a la paz y respeto a la autodeterminación de los Pueblos". Tras la designación de Luis Parra como nuevo presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó y un pírrico grupo de diputados, protagonizaron acciones violentas para buscar legitimidad.



Declara Trump a Puerto Rico zona de desastre mayor



Después de dar largas al problema, el presidente estadounidense Donald Trump firmó este jueves la declaración de desastre mayor en seis municipios al suroeste de Puerto Rico afectados por un terremoto de 6,4 grados Richter. Esta nueva declaración de Trump, beneficiará a los municipios de Guánica, Guayanilla, Ponce, Peñuelas, Utuado y Yauco, ha sido esperada desde que el pasado 7 de enero después que dos sismos de 6,4 y 5,9 grados que causaron una gran destrucción y todavía mantienen a miles de personas fuera de sus hogares. Esas municipalidades puertoriqueñas afectadas por los dos sismos los daños están estimado en más de 450 millones de dólares. Por su parte, la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, había solicitado esa medida al presidente de Estados Unidos Donald Trump debido a la emergencia nacional que habían provocado los sismos.



Confirma EEUU que once soldados fueron heridos en el pasado ataque iraní a la base Al Asad en Irak



La coalición militar liderada por Estados Unidos en Irak comunico la víspera este que once soldados resultaron heridos tras el ataque de Irán a la base iraquí de Al Asad, que contaba con la presencia de tropas de Washington, pese a que en un primer momento el Pentágono anunció que no se habían producido ni muertos, ni heridos. 'Si bien ningún miembro del servicio estadounidense murió en el ataque iraní del pasado 8 de enero a la base aérea de Al Asad, varios soldados estadounidenses fueron atendidos por síntomas de conmoción cerebral que les produjo la explosión y todavía están siendo evaluados', declaró el portavoz del Comando Central de Estados Unidos capitán Bill Urban. Además, Urban explicó que el tratamiento de estos soldados es un 'procedimiento estándar' que se lleva a cabo cuando hay personal cerca de una explosión, para averiguar si se han producido 'lesiones cerebrales traumáticas'. Por su parte, funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos había explicado a la cadena de televisión CNN que tras una inicial 'evaluación del comandante, los síntomas surgieron días después del hecho', de ahí la contradicción entre las primeras declaraciones del secretario de Defensa, Mark Esper, que sólo informó de daños materiales tras el ataque.



Convocaron en Colombia al Segundo Encuentro de organizaciones sociales



El Comité de Paro en Colombia convocó al Segundo Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales, el cual tendrá lugar en momentos donde reina violencia en el país. Este evento se realizará el 30 y 31 de enero próximos en el marco del paro masivo nacional iniciado el 21 del pasado mes de noviembre y de los últimos hechos políticos que han agravado la situación económica, social, de derechos humanos, ambientales, territoriales, de la vida y la paz de todos los colombianos, precisó la convocatoria. Esa cita devendrá espacio de debate del análisis de la coyuntura actual, balance de las movilizaciones del 2019, plan de acción, dinámicas y mecanismos de inclusión de nuevos sectores, y una agenda de fortalecimiento del Comité Nacional de Paro y los Comités Departamentales de Paro.



Retomará el Senado el día 21 de enero el juicio político contra Trump



El proceso de juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será retomado el próximo 21 de enero a las 13 horas, según anunció el jefe de la mayoría republicana en el Senado, Mitch Mcconnell. La primera acción del juicio político contra Trump sucedió este jueves cuando los 100 senadores estadounidenses encargados de juzgar al mandatario presentaron juramento ante el presidente de la Corte Suprema, John Roberts. Los congresistas de la Cámara Alta juraron “impartir justicia de manera imparcial de acuerdo con la constitución y las leyes” a la par que Roberts también presentó su juramentación para encabezar el juicio político contra Trump. Para su defensa, el presidente Donald Trump tendrá un equipo liderado por el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, junto a su letrado personal, Jay Sekulow, y otros profesionales aún sin nombrar.



Militariza el Gobierno de facto de Bolivia las principales ciudades del país



El gobierno de facto de Bolivia militarizó las principales ciudades del país, para enfrentar las manifestaciones convocadas para el Día del Estado Plurinacional que se conmemora el próximo 22 de enero. La medida llega después que sindicatos de cocaleros y sectores leales al presidente Evo Morales anunciaran 22 marchas, concentraciones y otras protestas contra la mandataria golpista Jeanine Áñez. Al respecto, el ministro de Defensa, Fernando López, declaró que el patrullaje militar se prolongará al menos hasta el viernes 24 de enero, y reaccionó airadamente cuando la prensa le cuestionó por la militarización de la zona cocalera del Chapare. El 'mandato' de la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez debía concluir el 22 de enero, pero el Tribunal Constitucional Plurinacional informó la ampliación del término, sancionado por la Cámara de Senadores.

Adopta México medidas por la nueva caravana de emigrantes centroamericanos



El gobierno de México toma hoy medidas para contrarrestar la llegada de una nueva caravana de migrantes centroamericanos que marcha hacia Estados Unidos. La Secretaría de Gobernación mexicana anunció que instaló una mesa para actuar frente a la caravana de migrantes, la mayoría procedente de Honduras. En un comunicado conjunto con el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados la secretaría indicó en una nota que el tratamiento a los centroamericanos se hará “conforme a las políticas migratorias y de atención a los refugiados”. Por otro lado, en la reunión intersecretarial, realizada en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se analizó el reciente flujo de personas por distintos puntos fronterizos del sur, en especial Chiapas.



