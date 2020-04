Rechaza canciller venezolano nuevas presiones de EEUU. contra su país

Rechaza canciller venezolano nuevas presiones de EEUU. contra su pas

2020-04-24 08:58:53 / web@radiorebelde.icrt.cu

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, advirtió este jueves que el pueblo estadounidense vive una tragedia por el pésimo manejo de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus que realiza el Gobierno de Donald Trump. Además, Arreaza recordó que Estados Unidos es actualmente el epicentro de la pandemia mundial, por cuanto debería dedicar “máxima atención” a solucionar esa situación, en vez de agredir su país. Asimismo, el canciller venezolano condenó el anuncio del secretario de Estado, Mike Pompeo, de continuar aplicando” máxima presión” contra Venezuela, en medio del enfrentamiento a la COVID-19. “En Estados Unidos está hoy en el epicentro de la pandemia mundial. En vez de agredir a los pueblos y anunciar máxima presión contra Venezuela, Trump, Pompeo y sus halcones, deberían dedicar 'máxima atención' a la tragedia que vive su pueblo estadounidense por el pésimo manejo de la COVID-19”, expresó el canciller Jorge Arreaza en su cuenta de la red social Twitter.

En EEUU está hoy el epicentro de la pandemia mundial. En vez de agredir a los pueblos y anunciar "máxima presión" contra Venezuela, Trump, @SecPompeo y sus halcones, deberían dedicar "máxima atención" a la tragedia que vive su pueblo por el pésimo manejo del #Covid_19, https://t.co/RLlsWR1CV7 — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) April 23, 2020

Exige organización partidista europea el fin del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba



El Partido de la Izquierda Europea (PIE) reclamó hoy a Estados Unidos el cese inmediato del bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba, por tratarse de una política indecente ante la pandemia de la COVID-19. La petición a favor del fin del asedio de Washington a la Mayor de las Antillas, que dura ya casi seis décadas, fue formulada por la vicepresidenta de esa organización partidista, Maite Mola, en un vídeo publicado en su cuenta de la red social twitter. 'Somos 35 partidos europeos que ya hemos declarado durante hace años, desde prácticamente su existencia, nuestro rechazo total y absoluto del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, ¿quién decide esto?, se preguntó la política española. Ante una crisis de la dimensión de la COVID-19, ' que Estados Unidos someta a Cuba al bloqueo en estas condiciones es indecente, insolidario y de regímenes, eso sí, totalitarios, es un crimen de lesa humanidad', denunció el Partido de la Izquierda Europea.



Asciende a 190 mil 549 muertes en el mundo por COVID-19



La cifra de contagios por COVID-19 en el mundo llegó este jueves a dos millones 704 mil 676 casos, mientras que los fallecimientos suman 190 mil 549, según estimaciones de la Universidad Johns Hopkins y la Organización Mundial de la Salud. Durante las últimas 24 horas se confirmaron 79 mil 830 nuevos contagios en todo el orbe y 7 mil 429 decesos, mientras que el total de personas recuperadas en el mundo creció a 738 mil 194. Estados Unidos continúa como el país con más contagios confirmados y muertes relacionadas por la COVID-19, sumando un total de 867 mil 459 y 49 mil 804, respectivamente, mientras que el número de pacientes recuperados es de 80 mil 45. España es el segundo país en el mundo con más contagios, al sumar 213 mil 24; asimismo, durante el último día la nación ibérica solo registró 440 nuevos fallecimientos, sumando un total de 22 mil 157. Mientras, que Italia marcha en tercer lugar con 189 mil 973 contagios y 25 mil 549 defunciones, 464 de ellas durante las últimas 24 horas y el número de personas recuperadas ascendió a 57 mil 576. África podría convertirse en el próximo epicentro de la pandemia según expertos de la Organización Mundial de la Salud; Egipto y Sudáfrica son los países que más personas infectadas suman, con más de 3 mil 659 y 3 mil 635, respectivamente, y al finalizar esta jueves todo el continente suma 26 mil 117 casos confirmados y mil 249 fallecimientos.



Alertan expertos médicos estadounidenses de los comentarios peligrosos de Trump sobre el nuevo coronavirus



Expertos médicos estadounidenses calificaron este jueves de propuesta extremadamente peligrosa y potencialmente mortal la sugerencia del presidente Donald Trump de que los desinfectantes sean explorados como un posible tratamiento contra el nuevo coronavirus. La víspera, en la reunión informativa diaria en la Casa Blanca sobre el SARS-Cov-2, subsecretario interino de ciencia y tecnología del Departamento de Seguridad Nacional, William Bryan hizo una presentación sobre la capacidad de la luz solar, el cloro y el alcohol isopropílico para eliminar el coronavirus en el aire y en superficies; y tras esa intervención, Trump sugirió que los científicos podrían encontrar alguna forma de 'golpear el cuerpo' con luz ultravioleta y también ver si podían inyectar desinfectantes en el organismo para combatir a la COVID-19. Por otro lado, la cadena de televisión NBC News consulto a varias autoridades médicas sobre esos comentarios de Trump, y todos coincidieron que los desinfectantes como el cloro son venenosos y peligrosos cuando se manejan mal. Este método de inyectar o ingerir cualquier tipo de producto de limpieza en el cuerpo humano es irresponsable y es peligrosa, es un plan común que las personas utilizar cuando quieren suicidarse, declaró Vin Gupta, neumólogo y experto en políticas de salud global. Además, varios medios de prensa norteamericanos señalaron que Donald Trump ha promocionado repetidamente tratamientos no probados durante las sesiones informativas diarias en la Casa Blanca, entre ellos el uso de la hidroxicloroquina, un fármaco contra la malaria, cuya efectividad ante el coronavirus no se ha demostrado.



Se levantan en el Mundo más voces en rechazo del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba



Los reclamos a poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba ganan fuerza en todo mundo, en medio de los llamados globales de solidaridad y colaboración para combatir la epidemia de la COVID-19. El dirigente del Partido Laborista de Santa Lucía, Alva R. Baptiste, exigió en una carta dirigida a la Comunidad del Caribe el cese inmediato de esa política punitiva, mientras la presidenta de la asociación Solidaridad Luxemburgo-Cuba Christiane Tonnar, expresó en una entrevista a Prensa Latina, expresó que el cerco impuesto por Washington contra La Habana se convierte en estos tiempos de pandemia en un crimen contra la humanidad. Asimismo, la activista estadounidense Medea Benjamin resaltó el sistema de salud cubano y consideró necesario aprender de él, y rechazo el criminal bloqueo de estados Unidos contra Cuba. También la asociación Cuba Cooperación Francia destacó el sistema de salud cubano, al señalar en un comunicado señaló que resultados saltan a la vista, y gracias a su programa de salud accesible sin discriminación, nadie en Cuba está abandonado a su suerte.



Crecen los casos de la COVID-19 en América Latina



Los informes y estadísticas de este jueves sobre América Latina desvelaron un escenario más devastador de lo calculado por el coronavirus, luego de que Ecuador duplicara en solo 24 horas la cifra de contagios y México reconociera que la pandemia puede causar entre 6 mil y 8 mil muertos en ese país, cifras que se vienen solapando en el subregistro. Se estima que en Latinoamérica ya hay más de un millón de casos y alrededor de 55 mil muertes, y en las últimas horas se registraron casi 130 mil contagios y más de 6 mil fallecimientos. El país más afectado de la región continúa siendo Brasil, con más de 49 mil casos confirmados y 3 mil 313 fallecimientos, datos que, según el Gobierno, advierten de una aceleración de la pandemia, pues por primera vez en una jornada se superó la cifra de 400 muertos. Esa aceleración se hizo más patente este jueves en Ecuador, que duplicó su cifra oficial de contagios a 22 mil 160 después de obtener los resultados de miles de pruebas de COVID-19 que estaban retrasadas, además registró 560 muertes. Luego se ubican Perú, que reporta unos 20 mil 900 casos y 572 fallecimientos; Chile, con casi 11mil 900 contagios y 165 muertos, y México con 10 mil 500 infectados y 970 decesos. Mientras, Argentina, que registró 3 mil 288 casos confirmados y 159 fallecimientos, y hoy lanzará el estudio de vigilancia sanitaria para evaluar cómo avanza la pandemia mediante un testeo masivo en estaciones centrales del transporte público.



Continúa la ciudad china de Hubei sin reportar nuevos casos de la COVID-19



Las autoridades sanitarias de la provincia central china de Hubei informaron hoy viernes que no se reportó ningún nuevo caso confirmado de la COVID-19 en su territorio el jueves. La comisión provincial de salud detalló que la víspera fueron dados de alta 22 pacientes luego de su recuperación, todos en la capital provincial, Wuhan. Hoy, la provincia de Wuhan tenía un total de 544 pacientes asintomáticos en observación médica, luego de que se reportaran 22 nuevos casos asintomáticos y se descartaran 24; y de las 47 personas que permanecen internadas en el hospital, una de ellas se encontraba en estado grave. Hasta el jueves, la provincia de Hubei había reportado un total de 68 mil 128 casos confirmados de COVID-19, incluidos 50 mil 333 casos en su capital, Wuhan.



Se registran 20 pedidos para destituir a Jair Bolsonaro



El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Rodrigo Maia, tiene hoy en su oficina 24 solicitudes de destitución contra el mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro a la espera de una decisión, de archivar o proceder. Mientras, la televisora CNN Brasil aseguró que el pedido más antiguo data del 13 de marzo de 2019, cuando se acusó al gobernante de delito de responsabilidad al publicar, ocho días antes en su cuenta en la red social Twitter, un video con fuerte contenido pornográfico, con el pretexto de criticar el carnaval brasileño. La última aparece con fecha 22 de abril presentada por, vicepresidente del Partido Democrático Trabalhista, Ciro Gomes por la participación de Bolsonaro en una manifestación, y donde pidió la reedición de AI-5, una medida arbitraria aplicada durante la dictadura y el cierre del Congreso Nacional y del Supremo Tribunal Federal. Por otro lado, el juez Alexandre De Moraes, del Supremo Tribunal Federal, pidió el pasado martes investigar si hubo acciones contra la democracia durante la manifestación que demandó la clausura del Congreso, con presencia de Bolsonaro. Además, Moraes explicó que los actos 'resultan ser extremadamente graves, pues son un ataque al Estado democrático de derecho brasileño y a sus instituciones republicanas'.



(Haciendo Radio)