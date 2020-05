Rechaza cancillería rusa el ataque a embajada de Cuba en Estados Unidos

Rechaza cancillera rusa el ataque a embajada de Cuba en Estados Unidos

2020-05-02 08:41:01 / web@radiorebelde.icrt.cu

La Cancillería rusa condenó el ataque perpetrado contra la embajada de Cuba en Estados Unidos y demandó a ese país garantizar la seguridad del personal diplomático del país caribeño, informó la agencia de prensa Sputnik. 'Condenamos el tiroteo contra la Embajada de Cuba en Washington”, y consideramos, y confiamos que en todos los países den todas las garantías de seguridad las misiones diplomáticas por los estados anfitriones, de acuerdo con las obligaciones jurídicas internacionales, señaló la declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. El Departamento norteamericano de Estado retomó sus arremetidas contras las misiones médicas de Cuba y su respuesta a la COVID-19, mientras sigue sin condenar el ataque a la embajada de La Habana en Washington, denunció la embajada cubana en Estados Unidos. Asimismo, varios gobiernos y organizaciones de muchos países repudiaron el ataque a la sede diplomática cubana en Estados Unidos, luego de que un hombre armado lanzó decenas de disparos en la madrugada del pasado jueves contra la embajada, donde no hubo heridos ni víctimas fatales, pero sí daños materiales a la edificación.



Bloquea la Casa Blanca la declaración de Fauci ante el Congreso sobre el nuevo coronavirus



La Casa Blanca bloqueo la declaración del principal responsable científico en la lucha contra el nuevo coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, ante la Cámara de Representantes donde explicó la respuesta del Gobierno a la COVID-19. Asimismo, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes pidió a Fauci que participe como testigo en la próxima reunión para tratar la respuesta ante la COVID-19, algo que ha sido bloqueado por parte de la Casa Blanca, según confirmó la portavoz, Evan Hollander, a la cadena NBC. Al respecto, el Ejecutivo informó que Fauci va a testificar en el Comité de Salud en el Senado en el próximo 12 de mayo. Mientras, desde el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, habían subrayado que el Congreso y los estadounidenses merecen 'una visión clara del camino y de la respuesta del Gobierno a la pandemia de la COVID-19'.



Detiene la policía chilena a medio centenar de manifestantes durante las celebraciones en el Día Internacional del Trabajadores



La policía chilena detuvo este viernes a medio centenar de personas durante las manifestaciones que se desarrollaron en la capital, Santiago de Chile por el Día Internacional de los Trabajadores, entre ellos reporteros, por incumplir las restricciones de la autoridad sanitaria que prohíbe las reuniones por el brote del nuevo coronavirus. Así, la fuerza de orden 'detuvo a 57 personas por incumplimiento del decreto sanitario que prohíbe la congregación de más de 50 personas en un espacio público', señaló el Cuerpo de Carabineros en su cuenta de Twitter. Entre los detenidos se encuentran 15 camarógrafos y fotógrafos de medios locales y de las agencias internacionales Reuters, Agence France Presse y Asociated Press, informó la prensa local y la asociación de corresponsales extranjeros en Chile, que todos habían sido liberados en horas de la tarde noche del viernes. También fueron detenidos dirigentes de la asociación de empleados fiscales y de la mayor central sindical del país, mientras trataban de extender un lienzo y cerrar un acto por el Día internacional de los Trabajadores en el centro de Santiago de Chile, dijeron las agrupaciones en sus redes sociales, que aseguraron que cumplían los requisitos sanitarios para proteger a los participantes. Asimismo, en la ciudad de Valparaíso se registraron varias manifestaciones.



Felicita la OMS a la ciudad china de Wuhan por acabar con todos casos de COVID-19



La Organización Mundial de la Salud (OMS) acogió con satisfacción la noticia de que no hay más pacientes hospitalizados contagiados con la COVID-19 en la ciudad china de Wuhan, y elogió los 'incansables esfuerzos' de su pueblo para combatir la pandemia. Después de más de tres meses de ardua lucha, Wuhan, una urbe ubicada en el centro de China y la más afectada por el brote de coronavirus, acabó con todos los casos de COVID-19 que estaban en los hospitales el pasado domingo. 'Es una muy buena noticia escuchar que no hay más casos graves contagiados por la COVID-19, en Wuhan', destacó la doctora Maria Van Kerkhove, responsable técnica del Programa de Emergencias de Salud de la OMS en una rueda de prensa virtual realizada en esa urbe china. 'Así que felicidades por este logro', expresó la experta, quien además agradeció todos los 'esfuerzos incansables' de las personas en Wuhan: 'no solo los trabajadores de la salud sino aquellos que se quedaron en sus hogares, que se sumaron a las medidas de salud pública' adoptadas por el Gobierno chino.



Lidera Venezuela la lucha contra la COVID-19 en América Latina



Venezuela se ubica hoy entre las naciones con mejores resultados en el manejo de la pandemia en América Latina, contra todo pronóstico fatalista de quienes auguraban el colapso del país tras el azote de la COVID-19. Con el menor número de enfermos por millón de habitantes y la mayor tasa de test de detección aplicados, Venezuela propinó un nocao a todos los que apostaron por una crisis sanitaria y el fracaso del presidente, Nicolás Maduro y su Ejecutivo. Tras casi dos meses de detectarse los primeros casos de la Covid-19 en el país, la curva de contagios se mantiene aplanada, sin que ni siquiera la irresponsabilidad y la desidia del foco provocado por los dueños de la academia de béisbol en el estado de Nueva Esparta, haya logrado alterar demasiado las cifras. Con 335 enfermos, 148 personas recuperadas y apenas diez fallecidos, los resultados de Venezuela en la contención y tratamiento del nuevo coronavirus fueron reconocidos esta semana por representantes de Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud.



Registra hoy China un solo caso importado del nuevo coronavirus



El Ministerio de Salud de China informó este sábado de que han registrado solamente un solo nuevo caso de coronavirus en su territorio, el cual ha sido importado, y no ha presentado ningún contagio a nivel local. También, las autoridades sanitarias indicaron que no se ha producido ninguna muerte a causa de la COVID-19, por lo que el número de fallecidos por la pandemia en el país asiático se ha mantenido en 4 mil 633, mientras que los contagios reportados son 82 mil 875. En cuanto al número de casos importados, hay un total de mil 671 de casos confirmados en la China continental, de ellos, mil 207 han sido dados de alta del hospital, mientras que 464 siguen bajo tratamiento médico y siete de ellos se encuentran en estado grave. Por su parte, Hong Kong muestra un crecimiento de sus cifras de contagios que llegaron a mil 039 positivos por coronavirus y cuatro muertes, mientras que Macao se ha mantenido con 45 casos.



Continúa en Colombia el asesinato de líderes sociales



Los asesinatos de líderes sociales y desplazamientos continúan en Colombia en medio de la crisis provocada por la COVID-19. En dicho contexto, el vocero de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, expresó su consternación por la violencia contra defensores de derechos humanos y exguerrilleros en el departamento del Cauca, donde por los menos 13 defensores de derechos humanos han sido asesinados en lo que va del año, incluyendo tres de los últimos días. Además, Colville subrayó que un número creciente de grupos armados y criminales luchan por el control de las economías ilegales y estarían detrás de la mayoría de estos asesinatos, que cada día son más los casos reportados en el departamento del Cauca. Según información de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, 36 líderes sociales han sido asesinados en esa región desde la firma en 2016 del Acuerdo de Paz, señaló el vocero de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville.



(Haciendo Radio)