Rechaza China acusaciones de Estados Unidos sobre violación de sanciones contra Corea del Norte

China rechazó las alegaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que el país asiático suministra petróleo ilegalmente a Corea del Norte.



Trump lanzó la acusación el pasado jueves mediante un comentario por la red social Twitter, en el que afirmaba que Beijing fue atrapado "con las manos en la masa", vendiendo en secreto productos petroleros a Pyongyang, lo cual constituye una violación de las sanciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



El diario chino The Global Times cuestionó la interpretación de Estados Unidos y Corea del Sur de las imágenes satelitales que supuestamente muestran barcos chinos que transfieren petróleo a barcos norcoreanos en el mar Amarillo.



El periódico aclaró que los supuestos buques que aparecen en las fotos no son petroleros ni tienen gran tonelaje, e incluso, en los informes no está claro de dónde provienen o a quién pertenecen.



Para Global Times, el tuit de Trump acusó a China antes de que la verdad fuera aclarada y comentada, y así no debería comportarse un presidente de Estados Unidos.

Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!