Rechaza el Congreso peruano el pedido de destitución del presidente

2017-12-22 09:22:52 / web@radiorebelde.icrt.cu

El pleno del Congreso de Perú rechazó el pedido de destitución del presidente de ese país, Pedro Pablo Kuczynski, en una sesión realizada la víspera y que duro más de 13 horas, reportó Telesur. Con 78 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones, los congresistas rechazaron el pedido de destitución por incapacidad moral que fue presentada por la bancada opositora Fuerza Popular alienada con la hija del expresidente Alberto Fujimori, Keiko Fujimori. Para ser activada la moción de destitución del presidente se requería un apoyo mínimo de 87 votos de los 130 legisladores. En la votación los legisladores del bloque de izquierda Nuevo Perú, tuvieron un rol decisivo en el resultado de la votación al retirarse antes de la sesión exhibiendo carteles que decían "Ni golpismo ni lobbismo". También la abstención de los 10 legisladores del partido Fuerza Popular (fujimorista), fue sorpresiva ya que anteriormente habían anunciado que votarían en bloque para lograr la destitución de Pedro Pablo Kuczynski. Durante su defensa, el presidente Pedro Pablo Kuczynski pidió al pleno del Congreso que "salvara la democracia" y que rechazaran el pedido de destitución presidencial, y negó haber favorecido a Odebrecht o mentido en su relación con esa constructora.



Denuncia Venezuela el injerencismo de la embajada de Estados Unidos en Caracas



El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denunció el injerencismo de la embajada de los Estados Unidos en Caracas al pretender inmiscuirse en la vida política de país, publicó Prensa Latina. En un comunicado el gobierno venezolano exige respeto a las instituciones locales y rechaza la acción de la sede diplomática estadounidense al intentar descalificar a la Asamblea Nacional Constituyente y la democracia venezolana a través de las redes sociales. Además el texto señala, que se le recuerda al gobierno de los Estados Unidos y a sus representantes en Venezuela que de acuerdo al artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, los agentes diplomáticos están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado receptor. Esperamos y deseamos que el nuevo jefe de Misión diplomática de los Estados Unidos de América en Venezuela no transite por el mismo camino injerencista de sus antecesores, sostiene el comunicado. Por otro lado el comunicado destaca que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela desea tener relaciones de diálogo y de respeto mutuo con el Gobierno de Estados Unidos de América pero nunca en detrimento de su soberanía, paz o estabilidad.



Logran los independentistas la mayoría absoluta en las elecciones en Cataluña



Los partidos separatistas de Cataluña consiguieron hoy la mayoría absoluta en el parlamento regional en las cruciales elecciones celebradas en esa comunidad autónoma del noreste de España, según los primeros datos oficiales. Con el 99,55 por ciento de los votos escrutados, la coalición Juntos por Cataluña, Esquerra Republicana y la Candidatura de Unidad Popular obtienen 70 escaños, dos por encima de la mayoría absoluta, fijada en 68 de 135 diputados. Los liberales de Ciudadanos, con 37 bancas, se colocan como la lista más votada en los decisivos comicios, en los que detractores y partidarios de la unidad de España se disputaban el control de la asamblea legislativa. Ese triunfo, sin embargo, les impide encabezar un gobierno en la próspera región de 7,5 millones de habitantes, pues junto a las otras fuerzas del llamado bloque constitucionalista -Partido Socialista y Partido Popular no superan a los independentistas.



Controlado el incendio forestal que azotó más de 100 mil hectáreas en California



El Incendio “Thomas” que azota desde hace dos semanas el Sur de California, EE.UU. fue controlado por los bomberos en un 65 por ciento, este viernes. Dos muertos y unas 110.300 hectáreas arrasadas convierten a “Thomas” en el segundo fuego más importante de los últimos tiempos en California. Según los registros que posee el Departamento Forestal y de Protección Contra Incendios de California, el fuego “Cedar”, es el más destructivo que ha tenido California, arrasando con 110.600 hectáreas en el 2003. Lo que deja a “Thomas” a menos de 300 hectáreas de superar a “Cedar”. Tras los avances obtenidos por los servicios de emergencias contra el fuego fueron retiradas las órdenes de evacuación en el condado de Santa Bárbara. En la zona donde unos 1000 edificios han quedado destruidos continúan las los trabajos para extinguir completamente el incendio con la colaboración de 5.000 bomberos aproximadamente.



(Haciendo Radio)