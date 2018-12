Rechaza la Defensa de Lula nuevas acusaciones contra el expresidente

2018-12-12 07:58:06 / web@radiorebelde.icrt.cu

Medios de prensa del mundo refieren que la defensa del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo que la sentencia emitida por el Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) no cuenta con ninguna prueba que la sustente. Lula, junto a 12 acusados, son condenados por supuestos hechos de lavado de dinero y corrupción. La Fiscalía envió este lunes la solicitud de condena a la jueza federal de Curitiba, Gabriela Hardt, por supuestamente Lula haberse beneficiado con 256 140 dólares de obras de remodelación a la casa de campo ubicada en Atibaia, interior del estado de Sao Paulo. Durante el proceso de investigación del caso de Lula se han comprobado varias inconsistencias, ya que de acuerdo con las leyes brasileñas para comprobar el delito por el que es acusado (corrupción pasiva) es necesario que la Fiscalía presente el beneficio obtenido por el funcionario público (Lula) y el "acto de oficio" que cometió a cambio de esos beneficios.



Atacan a la sede del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, Bolivia



Un grupo de personas encapuchadas atacó la sede del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, Bolivia, al incendiar la planta baja de la institución, publicó Telesur. El ataque se realizó en el marco de una movilización de la Universidad Gabriel René Moreno, quienes solicitaban la inhabilitación del binomio a la reelección de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia y Álvaro García Linera a la Vicepresidencia. Al respecto, la funcionaria del Tribunal Electoral Departamental, María López, detalló que un grupo de personas con la cara cubierta atacó de forma directa las instalaciones de la institución sin ni siquiera respetar el piquete de huelga instalado y prendió fuego al inmueble. Por otro lado, las fuerzas policiales se acercaron al lugar para tomar control de la zona y dispersar a los manifestantes, quienes se trasladaron al Palacio de Justicia y rompieron vidrios y amenazaron con ir a otras entidades públicas. En el operativo policial al menos 20 estudiantes fueron detenidos y fueron trasladados al Comando Departamental de Santa Cruz, Bolivia.



Abandona Jorge Glas la huelga de hambre, tras 52 días



El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, puso fin a la huelga de hambre que mantuvo por 52 días, debido a los múltiples pedidos de amigos, familiares y correligionarios, para que no comprometa su vida, reportó Prensa Latina. Su decisión la hizo pública a través de un manifiesto transcrito por su esposa, Cinthia Díaz, y difundido en las redes sociales, bajo el título: 'Mi huelga de hambre: un grito silencioso al mundo'. Varias autoridades de este gobierno me han visitado en la cárcel de Latacunga, así como compañeros, amigos y familiares, pidiéndome que deje la huelga de hambre, a todos les he explicado que mi huelga de hambre no era política, nunca hice un drama de ella, he evitado las entrevistas y comunicados, que era por dignidad, afirmó Glas en la introducción de su manifiesto. Tras esa introducción, el ex vicepresidente explicó con detalles todo lo vivido desde el 21 de octubre de 2018, cuando unos policías lo maltrataron, amenazaron, humillaron y hasta le impidieron recoger sus pertenencias y medicinas, previo a trasladarlo de la cárcel 4 de Quito al centro de rehabilitación social de Latacunga. No obstante, reconoció que algunos oficiales lo trataron con respeto y hasta se preguntaron cómo era posible que lo condenaran si ni siquiera su nombre aparecía en los peritajes. En el manifiesto, también Glas detalló que en Latacunga regresaron los momentos denigrantes y la falta de condiciones mínimas en la celda en la cual fue confinado, y aseguró que la humillación como política de estado, que se manifestaba con lafalta de un baño y escasez de agua. También, Glas en el texto, señaló que tras dejar la huelga de hambre luego de 52 días, con un cuerpo débil, desnutrido y 31 libras menos de peso, y aseguró que vivirá y seguirá dando la cara y demostrará su inocencia. La Huelga de Hambre la he hecho por dignidad, por nada más, ni nada menos, dijo el exvicepresidente Jorge Glas, y precisar que tomó la decisión dos días después de acceder a ver a sus hijos, cuyos ruegos lo quebraron y a quienes les recordó la carta de despedida del Che a sus hijos.



Se enfrentará la primera ministra británica a una moción de confianza



La primera ministra británica, Theresa May, tendrá que enfrentarse hoy a una moción de confianza después de que el Partido Conservador recibiese las cartas necesarias para iniciar ese proceso, anunció hoy el Comité 1922, que reúne a este grupo en la Cámara de los Comunes. El presidente de ese comité, Graham Brady, ha recibido las 48 misiva convocar la votación, y comunicó que la votación se celebrará entre las 18.00 de este miércoles en la sala número 14 de la cámara baja, pero si May gana la votación, no podrá realizarse en un año otro proceso similar interno, de acuerdo con las reglas de la formación. Brady añadió que los votos serán contados inmediatamente después y el resultado será anunciado en cuando sea posible esta noche. Pero si May pierde la votación, la formación en el poder iniciará un proceso interno para elegir un nuevo líder. Las misivas fueron remitidas en medio de la crisis que vive el Gobierno por la decisión de May de retrasar la importante votación que iba a celebrarse ayer sobre el acuerdo del 'brexit' en los Comunes. La primera ministra conservadora decidió postergar la votación, que con seguridad iba a perder, ante el rechazo que el pacto generó entre los diputados 'tories' euroescépticos y muchos de la oposición. Ante esta situación, la política inició ayer intensos contactos con líderes europeos a fin de conseguir algún tipo de concesión de la Unión Europea (UE) que permita que el acuerdo supere el trámite parlamentario en Londres. Tras conocerse el anuncio, el ministro británico de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, señaló en su cuenta de Twitter que respaldará a May esta noche porque está realizando 'actualmente el trabajo más difícil' y añadió que 'lo último que el país necesita es un proceso (interno) largo y perjudicial'.



Ciudad de Estrasburgo en duelo, mientras continúa la búsqueda del terrorista



El alcalde de la urbe francesa de Estrasburgo, Roland Ries, declaró hoy que 'la ciudad está en duelo' tras el atentado de la víspera en el mercado de Navidad en el que, según las cifras publicadas este miércoles por la Prefectura, detalla que tres personas fueron asesinadas y otras 13 heridas, de ellas 8 se encuentra en estado de gravedad. En una entrevista en la emisora 'France Info', Ries explicó que hay seis heridos en estado de gravedad absoluta, y precisó que no hay agentes de las fuerzas del orden entre las víctimas y que uno de los muertos era de origen tailandés y otro francés. Precisó que, según sus informaciones, no hay agentes de las fuerzas del orden entre las víctimas y que uno de los muertos era 'de origen tailandés' y otro francés. En cuanto al autor del atentado, confirmó que es un hombre natural de Estrasburgo de 29 años con antecedentes por delincuencia común y fichado por radicalización islamista, un hecho del que había sido puesto al corriente la Policía Municipal. Ries explicó que la investigación tendrá que determinar cómo pudo acceder al interior del recinto del mercado de Navidad con armas, ya que el dispositivo de seguridad allí prevé el registro de todas las personas que entran. El ataque se produjo unos minutos antes del cierre. Después de cometer la matanza, el atacante tuvo un enfrentamiento con una brigada de policías con los que se cruzó en un carril de bicicleta, y fue allí donde pudo ser herido, indicó el primer edil de Estrasburgo. Una de las principales pistas en la que trabajan los más de 350 miembros de las fuerzas del orden público movilizados es que se refugió en su barrio de Neudorf, en el sur de Estrasburgo.



Dictarán sentencia contra exabogado personal de Trump por mentir para proteger al presidente



Un juez estadounidense dictará sentencia contra Michael Cohen, exabogado personal del presidente Donald Trump, quien se declaró culpable de cargos como evasión fiscal, violar reglas de financiamiento de campaña y mentirle al Congreso. Cohen reconoció en agosto pasado ante un tribunal de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, haber incurrido en delitos financieros y de financiación al realizar pagos durante las elecciones de 2016 a Stormy Daniels y Karen McDougal, mujeres que dijeron haber mantenido relaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump. El letrado regresó a la corte a finales del mes pasado para admitir que mintió a los miembros del Capitolio acerca de las conversaciones que sostuvo para buscar la construcción de una Torre Trump en Moscú, Rusia. Durante una comparecencia ante el Comité de Inteligencia del Senado en septiembre de 2017, Cohen dijo que realizó esfuerzos en nombre del actual jefe de la Casa Blanca para negociar la edificación de esa obra en la capital rusa, pero que tales intentos habían fracasado en enero de 2016, y que rara vez fueron discutidos de nuevo.



