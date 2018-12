Rechaza Diosdado Cabello planes golpistas de EEUU contra Venezuela

2018-12-13 08:23:16 / web@radiorebelde.icrt.cu

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó los intentos de golpes de Estado alentados por la Casa Blanca para acabar con la soberanía y la democracia de su país, publicó Prensa Latina. Durante su habitual programa Con el Mazo Dando, Cabello criticó la postura de los ejes imperiales luego de que el mandatario Nicolás Maduro develara la víspera una nueva trama golpista preparada por Estados Unidos. Hay planes contra Venezuela desde Washington, Colombia y Brasil, el presidente fue muy claro, hay una conspiración contra el país, advirtió el Diosdado Cabello en la emisión del miércoles del espacio televisivo. En territorio neogranadino se entrenan más de 700 soldados con el objetivo de atacar unidades militares y crear falsos positivos en la frontera colombo-venezolana, además de robarse armamento para sus acciones terroristas, denunció el presidente de la Asamblea Constituyente. Esta trama, de carácter terrorista e intervencionista, para violentar la democracia e imponer un gobierno dictatorial en el país, es promovida por el consejero de Seguridad de Estados Unidos, John Bolton, había denunciado más temprano más temprano el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, en una conferencia de prensa.



Comenzó en Ecuador la audiencia por la apelación Julian Assange



La audiencia de apelación presentada por los abogados defensores del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, comenzó el miércoles en la Corte de Pichincha, Ecuador, reportó Telesur. Esta audiencia tiene como objetivo que el Gobierno de Ecuador deje sin efecto un protocolo especial que aplica en la embajada ecuatoriana de Londres desde octubre de 2018, que podría concluir con la salida de Assange de la sede diplomática de Ecuador en el Reino Unido. Assange que se niega a salir de la embajada de Ecuador en Londres señala que su vida corre peligro, que podría ser extraditado a los Estados Unidos donde sería juzgado por la publicación de los documentos militares y diplomáticos de carácter confidencial. Por su parte, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, había expresado con anterioridad que está hecho el camino para que el señor Assange tome la decisión de salir a una casi libertad. Mientras, Reino Unido ha garantizado que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange no sería extraditado a un país donde su vida corra peligro, pese a esto, Assange teme por su seguridad.



Retoma Theresa May su plan de del brexit, tras superar la votación sobre su liderazgo



La primera ministra británica, Theresa May, retoma hoy su plan del 'brexit' después de haber superado la víspera la moción de confianza sobre su liderazgo planteada por sus colegas del Partido Conservador. May asistirá esta tarde en Bruselas a la Cumbre del Consejo Europeo, donde expondrá a los jefes de Estado y Gobierno comunitarios sus demandas de cara a mejorar el acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE). Los líderes, ya sin el Reino Unido, analizarán qué pueden ofrecer a May para facilitar la ratificación del tratado en el Parlamento de Londres. La dirigente conservadora suspendió la votación del pacto el pasado martes al constatar que carecía de los apoyos necesarios para que fuera aprobado, lo que instigó una moción de confianza por parte del sector de su partido más crítico con su plan. May superó anoche por 200 votos a favor y 117 en contra ese voto sobre su liderazgo, lo que significa que no puede ser desafiada por sus colegas en un año, pero la deja en una posición debilitada con vistas a lograr que se apruebe su acuerdo final de 'brexit'. Tras reconocer el voto negativo de un tercio de su grupo parlamentario, la mandataria reiteró su compromiso de pedir hoy a los líderes europeos 'garantías adicionales' sobre el mecanismo de seguridad diseñado para evitar una frontera física en Irlanda del Norte, el punto más conflictivo del tratado. Sin embargo, la UE ya ha advertido de que el texto aprobado el pasado 25 de noviembre por los Veintisiete 'no es renegociable', y lo único disponible son 'aclaraciones' de su contenido. Los críticos del plan de May, entre ellos el Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte -socios parlamentarios de los conservadores-, avisan de que quieren cambios sustanciales y no meros 'retoques'.



Continúa bajo fuerte vigilancia la frontera franco alemana tras el atentado de Estrasburgo



La frontera entre Francia y Alemania sigue este jueves bajo fuerte vigilancia mientras las fuerzas del orden realizan por segundo día consecutivo la búsqueda de Chérif Chekatt, el autor del ataque que causó tres muertos y 12 heridos en Estrasburgo, informó el canal BFMTV. Desde que Francia elevara el sistema de alerta Vigipirate al nivel de urgencia por atentado, en el puente de Europa sobre el Rin que separa Estrasburgo de la ciudad alemana de Kehl se endurecieron los controles a ambos lados. Según un corresponsal en Alemania, los investigadores detectaron una llamada telefónica a Chekatt desde el territorio alemán, donde había estado en prisión por robo antes de ser deportado a Francia. El fugitivo, de 29 años, al que una ficha policial S identifica como peligro potencial para la seguridad del Estado, fue condenado en 27 veces ocasiones en Francia, Alemania y Suiza por robos y atracos a mano armada. El pasado martes, Chekatt atacó a transeúntes con un arma de fuego corta y un cuchillo cerca de un mercadillo navideño en el centro de Estrasburgo. El sospechoso se enfrentó con militares de la operación antiterrorista Centinela y resultó herido en el brazo, pero logró escapar en un taxi y sigue en paradero desconocido.



Denuncia Assange ser víctima de espionaje y presiones en embajada ecuatoriana en Londres



El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, denunció ser víctima de espionaje y presión dentro de las instalaciones de la embajada de Ecuador en Londres, Inglaterra, lugar donde reside desde hace seis años en calidad de asilado político, refiere Telesur. Assange aseguró a través de una videoconferencia realizada desde Reino Unido, en el marco de la audiencia de apelación realizada este miércoles ante la justicia ecuatoriana, que hay acciones de espionaje, y esa información ha sido enviada incluso al FBI, en Estados Unidos. Asimismo, aseguró que las autoridades ecuatorianas han hecho comentarios peyorativos, amenazantes y otro tipo de objeciones sobre su desempeño y trabajo como periodista crítico, acciones que considera "ilegales, con precedentes terribles" para el ejercicio de la labor periodística.



Amenaza Trump con cerrar Gobierno por falta de recursos para construir el muro fronterizo



El presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, amenazó con paralizar el Gobierno si el Congreso no aprueba los fondos que considera necesarios para completar la construcción del muro fronterizo con México. Trump aseguró en una controvertida reunión que sostuvo en la Casa Blanca “si no consigo lo que quiero, cerraré el Gobierno. Estoy orgulloso de cerrarlo debido a la seguridad fronteriza”. A pocas horas de sostener esta reunión con los líderes demócratas, Trump publicó en su cuenta en Twitter que si el Congreso no aprueba los fondos mandará al Ejercito a construir la sección del muro que falta. "El muro se construirá (...) Si los demócratas no nos dan los votos para proteger a nuestro país, el Ejército construirá las secciones restantes del muro", agregó Trump.



(Haciendo Radio)