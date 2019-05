Rechaza ex mandatario español postura de Trump hacia Venezuela

Rechaza ex mandatario espaol postura de Trump hacia Venezuela

2019-05-07 13:39:16 / web@radiorebelde.icrt.cu

El expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, rechazó la actitud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia Venezuela y reiteró que hay que apostar por la paz y no por la fuerza.



Zapatero se declaró preocupado por alguna de las cosas que la administración de Trump ha pretendido hacer desde hace algunos meses, cuando el jefe de la Casa Blanca puso a la nación sudamericana en el objetivo.



Para Zapatero, la mayor parte de los grandes asesores y estrategas de la política exterior de Trump desconocen al país latinoamericano y nunca han hablado alguna vez con algún venezolano que no sea solo de los que marcan una línea, en alusión a los opositores al gobierno de Nicolas Maduro.







Zapatero recordó que desde el año 2015 se desplazó hasta 37 ocasiones a Venezuela como mediador de la Unión de Naciones Sudamericanas, para el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.



En sus declaraciones a la prensa, Zapatero dijo sentir mucha tristeza por el hecho de que se pronuncie sobre Venezuela mucha gente que nunca ha estado allí. En opinión de Zapatero, la solución a la actual situación venezolana pasa por defender la negociación, el diálogo y el acuerdo desde una perspectiva de afecto al país y a su gente.







"Cualquier alternativa no va a prosperar", insistió Zapatero, antes de manifestar su deseo de que nadie apueste por un camino que lleve a un grave conflicto civil.

En cuanto a la postura de España, el expresidente afirmó que su país tiene una responsabilidad fundamental de apostar por la paz y no por la fuerza; por el diálogo y no por la confrontación; por la ayuda y no por las sanciones a una nación hermana como Venezuela.



Sin embargo, Estados Unidos sigue apostando por el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro, y continúa enfocado en propiciar un golpe militar de las fuerzas armadas.



Este martes, está previsto que el vicepresidente, Mike Pence, ofrezca nuevos incentivos a los militares de Venezuela que den la espalda a Maduro, según adelantó un alto cargo de la administración estadounidense.







Esa fuente precisó que cuando Pence hable esta noche en el departamento de estado, ante la Americas Society, informará también la imposición de sanciones contra 25 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.



Además, Pence ofrecerá ayuda a los venezolanos que han abandonado el país, y presentará un paquete de ayuda económica para cuando haya una transición política, es decir, que el gobierno de Nicolás Maduro sea derrocado y la oposición tome el poder.



El discurso del vicepresidente de Estados Unidos servirá para esbozar la estrategia inicial de la Administración de Donald Trump, tras el fracaso de la intentona golpista opositora de la semana pasada.



(Noticiero Nacional de Radio)

