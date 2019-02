Rechaza Fuerzas Armadas de Venezuela chantaje de Donald Trump

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela(FANB) emitió un comunicado oficial, que fue transmitido por la cadena nacional de televisión, donde rechazó las recientes declaraciones de Donald Trumpy reiterando su obediencia, subordinación y lealtad al Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, publicó Telesur. El documento, que fue leído por el ministro de defensa, Vladimir Padrino López reconoce al presidente Maduro como único Comandante en Jefe, y asegura que la FANB jamás aceptará órdenes de ninguna potencia extranjera ni de autoridad alguna que no provenga de la decisión soberana del pueblo venezolano. Asimismo, el texto resaltó que las amenazas, el chantaje y la coerción no fragmentará nuestra dignidad y fortaleza moral, pues no somos mercenarios que se venden al mejor postor, somos hijos de Bolívar, los hijos de Zamora y los hijos de Chávez, fieles a sus principios de libertad, soberanía e independencia. Además, el jefe de las fuerzas armadas venezolanas, PadrinoLópez criticó a Trumppor creer tener la potestad de exigirles a los militares venezolanos, considerando sus palabras como una falta de respeto, una subestimación y una irresponsabilidad inédita.



Denuncian sectores colombianos planes de invasión contra Venezuela



Ante la tensión que se vive hoy en la frontera colombo venezolana, analistas y líderes políticos, en Bogotá denunciaron la preparación de una invasión militar contra Venezuela disfrazada de ayuda humanitaria, reportó Prensa Latina. Según el secretario general del Partido Comunista Colombiano, Jaime Caycedo, advirtió que Estados Unidos busca invadir a Venezuela y quiere hacerlo desde Colombia, y explicó lo que llaman ayuda humanitaria sale realmente de las bases militares estadounidenses en el Caribe y es la justificación para la intervención militar, en su perfil de twitter. En esa misma línea el analista colombiano Oscar Hernando Avellaneda declaró a Prensa Latina que en la frontera colombo venezolana se está buscando crear un incidente que justifique una guerra fratricida, y señaló que allí han colocado una 'ayuda humanitaria', que no han ofrecido nunca a los habitantes del Chocó ni de la Guajira colombiana que sufren altos índices de desnutrición y pretenden forzar al gobierno constitucional venezolano de Nicolás Maduro a recibirla. nDe igual modo piensa la excandidata a la vicepresidencia de Colombia y actual congresista Angela María Robledo, quien instó a que ni un solo centímetro de Colombia se preste para invadir a Venezuela, y resaltó que en Estados Unidos no caerían las bombas; sería en nuestras ciudades.



Advierte Nancy Pelosi que la política de Trump con el acuerdo nuclear con Irán es errónea



El sitio digital Hispantv informó que la presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, advirtió que la política de Trump con relación al acuerdo nuclear con Irán es completamente errónea. En una entrevista concedida a la cadena estadounidense MSNBC, la líder demócrata criticó las afirmaciones del vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, quien el pasado jueves pidió a Europa que siga los pasos de Washington y abandone el acuerdo nuclear suscrito en el 2015 entre Irán y el Grupo 5+1 (que entonces integraban EE.UU., el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania). No obstante, según la líder de la minoría demócrata, Trump, antes de retirarse de Siria y del tratado nuclear debía consultar a sus aliados y respetar su punto de vista. En mayo de 2018, Trump retiró de manera unilateral a su país del acuerdo nuclear y, de seguido, reimpuso las sanciones antiraníes bajo el pretexto de que Teherán no respetaba el convenio. No obstante, distintos funcionarios estadounidenses ratificaron que Irán cumplía con sus obligaciones.



Controlado actual brote de ébola en el gran cono urbano de la República Democrática del Congo



La agencia española EFE indicó que el Ministerio de Sanidad de la República Democrática del Congo (RDC) informó de que la epidemia de ébola está controlada en Beni, uno de los grandes núcleos urbanos afectados y donde se registraron más casos en los últimos meses, aunque sigue habiendo muchos nuevos infectados en otras ciudades. La epidemia de ébola que afecta a también a las provincias de Kivu e Ituri ocasionó 844 casos de la enfermedad, 779 confirmados en laboratorio y 65 probables, y han fallecidos 528 personas de los cuales 463 confirmados, según el último boletín de la institución de salud actualizado con datos hasta el lunes 18 de febrero. Beni, donde se llegaron a registrar más de una veintena de casos semanales en octubre, lleva 21 días sin notificar ningún nuevo afectado por la enfermedad, por lo que las autoridades sanitarias consideran está 'controlada' en este punto. Aunque advierten de la posibilidad de que vuelva a haber un repunte por la cantidad de desplazamientos de población en esta zona, un núcleo de comercio tanto interno como con países vecinos, y foco de violencia con más de un centenar de grupos armados activos. El foco actual más activo de la enfermedad está, desde finales de diciembre, en las ciudades de Butembo y la vecina Katwa, localidades al sur de Beni que alojan a más de un millón de personas.



Realizan nuevo acto terrorista contra instalación de Pdvsa en Monagas



El ministro de Petróleo en Venezuela, Manuel Quevedo, denunció este martes un nuevo acto terrorista perpetrado contra una estación de bombeo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en el estado Monagas, en el oriente del país suramericano. El hecho ocurrió en la Faja Petrolífera del Orinoco, en la estación de rebombeo Ero de la División Carabobo, precisa Telesur. Tras estas acciones, Quevedo sostuvo que se quiere llevar a Venezuela a la destrucción, con la intención de acabar con el crudo que se exporta a cambio de alimentos y medicinas para el pueblo venezolano. Con respecto a esta acción de sabotaje, el también presidente de Pdvsa informó que la situación ya está controlada gracias a los trabajadores de la industria, bomberos y la Fuerza Armada, al tiempo que ratificó que se está trabajando para restituir la operatividad de la estación.



Ayudará Gobierno ruso a sectores más necesitados de su país



Y hoy medios internacionales dan a conocer que el presidente de Rusia, Vladímir Putin ofreció este miércoles su discurso anual ante la Duma Estatal y el Consejo de la Federación, las dos cámaras de la Asamblea Federal (Parlamento ruso), con la intención de reportar su visión del estado del país y las principales rutas a seguir en la política interior y exterior. "El mensaje de hoy se centra ante todo en los asuntos de nuestro desarrollo interior social y económico", sostuvo Putin, al tiempo que ratificó que deben "ir solo adelante, constantemente aumentando el ritmo" de los avances. En su discurso, el primer mandatario ruso anunció los planes de destinar apoyo financiero y bajar los impuestos para las familias numerosas y aumentar subsidios gubernamentales para los niños con discapacidad. El presidente de Rusia prometió destinar recursos gubernamentales para ayudar a quienes padecen enfermedades oncológicas y se ha referido a la organización de ayuda paliativa, la necesidad de mejorar los equipos técnicos de las aulas y garantizar el acceso a Internet a los estudiantes, y la ecología.



