Rechaza Lula apoyo de gobierno de Bolsonaro a golpe en Venezuela

2019-01-25 09:16:28 / web@radiorebelde.icrt.cu

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva rechazó la decisión del gobierno de Jair Bolsonaro de apoyar el golpe en Venezuela contra el presidente Nicolás Maduro, según indicó hoy el portal lula.com.br. ¿Cuál es la moral de ese gobierno de Bolsonaro que prendió a su mayor adversario y cometió fraude en la elección, en un proceso de Whatts App pagado con Caja dos?', cuestionó Lula durante un encuentro que sostuvo con la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, y el vicepresidente de esa organización, Márcio Macêdo. Durante la conversación que sostuvo Lula con Hoffmann y Macedo en la sede de la Policía Federal de Curitiba, sureño estado de Paraná, donde cumple prisión, el exdirigente obrero reafirmó que esta administración no tiene moral para hablar del gobierno de Venezuela. En su viaje a Suiza para participar en el Foro Mundial de Davos, el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro declaró que Brasil dará todo el apoyo político necesario a la oposición en Venezuela.



Respaldan los poderes del Estado venezolano al mandato legítimo de Nicolás Maduro



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuenta hoy con el respaldo de los poderes del Estado a su mandato constitucional, ante los intentos de golpe de Estado patrocinados por el gobierno de Estados Unidos, publicó Prensa Latina. Durante el acto de inicio del año judicial 2019, el titular del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, afirmó que esa institución reconoce a Maduro como único presidente legítimo de la República Bolivariana. El magistrado indicó que el TSJ desconoce cualquier pretensión de usurpar las funciones del Ejecutivo con el 'grave propósito de burlar la voluntad del pueblo, ante la autoproclamación del máximo representante de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela. Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela también repudió las acciones de la oposición nacional que buscan desconocer la soberanía nacional y llamar a un golpe de Estado en el país. A su vez, el presidente del Consejo Moral Republicano y fiscal general de la República, Tarek William Saab, rechazó la injerencia extranjera en los asuntos internos de Venezuela y ratificó el carácter soberano e independiente de la nación. También, el presidente legítimo y constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro recibió el respaldo de todos los mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los gobernadores de 19 estados de la nación sudamericana. (PL)



Solicita México a la OEA revisar el estatus jurídico del nombramiento como presidente de Venezuela a Juan Guaidó



El Gobierno de México pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) revisar el estatus jurídico del autonombramiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela, reportó el sitio digital Rusia Today. El representante de México ante la OEA, el embajador Jorge Lomónaco, pidió a la Secretaría General del organismo revisar las implicaciones jurídicas de la autoproclamación de Guaidó como "presidente interino" y el desconocimiento de Nicolás Maduro como presidente legítimo por parte de algunos países de la región. Nos parece necesario aclarar el estatus jurídico derivado de la designación del presidente interino, nombrado por la Asamblea Nacional de Venezuela, y las muestras de reconocimiento y apoyo internacionales que ha recibido, declaro Lomónaco. Además, el embajador mexicano en la OEA pidió al organismo considerar todos los instrumentos legales pertinentes y las consecuencias para el futuro funcionamiento de la organización, tras la reunión convocada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Perú para tratar los recientes acontecimientos en Venezuela. A su vez los gobiernos de México y Uruguay hicieron un llamado para reducir las tensiones y evitar una escalada de violencia que pudiera agravar la situación. En un comunicado en conjunto, de las cancillerías mexicana y uruguaya propusieron un nuevo proceso de negociación incluyente y creíble, con pleno respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos para resolver la crisis en Venezuela. (RT)



Marcharon miles de argentinos en contra de los tarifazos del Gobierno de Mauricio Macri



Miles de argentinos participaron en la marcha de las antorchas en la ciudad de Mar del Plata, en donde expresaron su rechazo a los tarifazos del Gobierno Mauricio Macri, informó Telesur. La movilización reunió a las dos centrales de trabajadores argentinos, a referentes gremiales, agrupaciones de izquierda, además de incontables hombres y mujeres quienes marcharon en contra de los aumentos a los servicios públicos de gas, luz, agua y transporte. El líder del sindicato de los camioneros, Pablo Moyano, sañaló que la manifestación está impulsada en solidaridad con “los trabajadores, los jubilados y muchos sectores más que no soportan más los tarifazos de este Gobierno y la pérdida del poder adquisitivo. Como en anteriores oportunidades la marcha fue convocada por agrupaciones gremiales, sociales, políticas y de consumidores quienes desde principios de enero han llamado repudiar los nuevos tarifazos del Gobierno de Mauricio Macri. (Telesur)

Se alista Francia para una nueva jornada de protestas



Francia se prepara hoy para un sábado cargado de manifestaciones, entre las que sobresalen las protestas del movimiento de los chalecos amarillos y una marcha a favor del clima. En la jornada de protestas de mañana está previsto que decenas de miles de ciudadanos vuelvan a salir a las calles en todo el país por onceno sábado consecutivo, como parte de la movilización de chalecos amarillos en demanda de una mayor justicia social y fiscal. Esta convocatoria a esta nueva jornada de protesta fue lanzada en Paris que señaló que el lugar de la concentración será los Campos Elíseos, para luego marchar hacia alguna plaza todavía no precisada públicamente. Por otro lado, también está programada una marcha por el clima que dará continuidad a los desfiles realizados el 8 de septiembre, el 13 de octubre y el 8 de diciembre del año pasado. Con el título “Ágora por la justicia climática”, la movilización celebrará los dos millones de firmas recogidas para exigir al Estado francés una acción más fuerte en la cuestión del clima, así como debatir sobre diversas aristas de ese tema. (PL)



Crece a 107 la cifra de muertos por la exposición de una toma clandestina de gasolina en México



La cifra de muertos por la explosión en una toma clandestina de gasolina en Tlahuelilpan, en el estado mexicano de Hidalgo, creció a 107 fallecidos. De acuerdo al nuevo balance ofrecido por el Gobierno mexicano al menos 40 personas permanecen hospitalizadas. En una rueda de prensa, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador prometió programas de atención social para las familias pobres que dependen del robo de combustible y que arriesgan sus vidas, y señaló que No nos vamos a olvidar de esta tremenda tragedia. También, el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, resaltó la gran "dimensión" de la tragedia y tendió una mano a los familiares, asegurando que recibirán ayuda económica para el sepelio y se continuará con la investigación. Fayad, además reconoció que falta un largo trecho por recorrer en el que pueden pasar horas, días, semanas o meses para la identificación de todos los restos, y no descartó acudir a organismos extranjeros para su análisis. (PL)



