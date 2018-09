Rechaza Ministro de Corte Suprema de Brasil otro recurso de Lula

2018-09-07 09:00:04 / web@radiorebelde.icrt.cu

El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello rechazó un nuevo recurso interpuesto por la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva que buscaba asegurar la candidatura presidencial del exdignatario, reportó Prensa Latina. Al desestimar el pedido de la defensa de Lula, De Melo consideró prematuro formular dicha demanda cautelar contra la decisión adoptada el primero de septiembre último por el Tribunal Superior Electoral (TSE), que por mayoría de votos rechazó la inscripción de Lula como candidato para las elecciones de octubre próximo. Mientras, los abogados de la defensa de Lula, explicaron al diario digital Brasil 247, que requerían que el STF suspendiera la determinación del TSE hasta que la Corte Suprema juzgue un recurso extraordinario que le conteste. Aun cuando este último requerimiento iba dirigido a la máxima instancia del Poder Judicial, debió ser puesto en manos de la presidenta de la justicia electoral, Rosa Weber, para que esta juzgara su admisibilidad o no, lo cual la ministra no realizó todavía, detallaron los abogados de Lula. Esta madrugada, el también ministro del STF Edson Fachin dio marcha atrás y negó otro de los tres recursos presentados por la defensa de Lula en las últimas 48 horas. Fachin, el único que cinco días atrás votó en el TSE por respetar la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU indicando al Estado brasileño garantizar a Lula el pleno ejercicio de sus derechos políticos, incluso los inherentes a su candidatura presidencial, esta vez se pronunció en contra.



Reitera Corea del Norte a Estados Unidos que el dialogo y la presión son incompatibles



El órgano oficial del Partido del Trabajo de Corea del Norte (PTC) el diario Rodong Sinmun, advirtió hoy que los llamados de Estados Unidos al diálogo con presiones, son incompatibles, publicó Prensa Latina. Los intentos de imposiciones solo lograrán el aumento de la precaución de la contraparte, precisa un artículo de fondo del rotativo partidista de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), además el artículo del Rodong Sinmun señaló que Washington no debe insistir en la desnuclearización primero y la firma del tratado de paz después. También el órgano oficial del Partido del Trabajo sugiere no posponer la firma de un documento que sentencie el fin de guerra, deuda del presidente estadounidense Donald Trumb, desde el 12 de junio anterior, cuando lo prometió personalmente al líder coreano Kim Jon-un, en la Cumbre RPDC-EE.UU. en Singapur, y recuerda que en aquella reunión y en otras conversaciones ambas partes declararon públicamente con manos estrechadas que darían fin a las relaciones hostiles. Y, en ese sentido el editorial del diario Rodong Sinun, destacó que Estados Unidos no cumplió su palabra, al menos hasta el momento. Además el medio de prensa norcoreano insistió en que la actual administración estadounidense debe aprender la lección del fracasos amargos que sufrieron sus antecesoras por recurrir a la sanción y presión durante más de medio siglo. Tal posición de principio norcoreana es publicada a pocas horas de las actividades centrales en Pyongyang, en ocasión del aniversario 70 de la fundación de la RPDC, por el líder histórico nacional Kim Il-sung.



Sacude una cadena de sismo a Panamá, Ecuador y a Chile



Un sismo magnitud 6 coma 3 sacudió la noche del jueves el centro de Ecuador, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos, dejando dos heridos y daños de leves a moderados, informaron varios medios de prensa internacionales. Mientras el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile detalló que un terremoto de 5 coma 8 grados en la escala de Richter que se registró la víspera a las 23:39 hora local en la zona norte y centro de Chile, sin que se reporten hasta el momento víctimas ni daños materiales. También, el Instituto de Geociencias de Panamá reportó un sismo de magnitud 5,6 en la escala abierta de Richter sacudió a la provincia panameña de Darién, limítrofe con Colombia, sin daños materias ni pérdidas de vidas humanas.En Ecuador Las autoridades informaron que una persona resultó herida con una fractura y otra por la caída de un automóvil a un río, se registraron daños en casas de construcción mixta, deslizamientos de piedras en algunas carreteras y en varios sectores se cortó la energía eléctrica. El temblor se sintió en la capital de Ecuador, Quito, y en la ciudad portuaria de Guayaquil, donde las personas corrieron a las calles, declaró un testigo de Reuters. Mientras en Chile y Panamás las autoridades no reportaron daños materiales ni pérdidas de vidas humanas.



Se desata en Estados Unidos una cacería del autor de la resistencia anti-Trump



Estados Unidos se encontraba hoy sumido en una especulación generalizada sobre la identidad del alto funcionario autor del artículo publicado de manera anónima por el diario The New York Times, que reveló la existencia de una 'resistencia' para limitar la agenda de Donald Trump. Algunos de los principales colaboradores del presidente, incluido el vicepresidente Mike Pence; su jefe de gabinete, John Kelly; los secretarios de Defensa, James Mattis, y de Justicia, Jeff Sessions, entre otros, se apresuraron a rechazar que fueran los autores del texto. Por otro lado, las especulaciones principales apuntaron hacia la oficina de Pence, toda vez que el autor del artículo utilizó la palabra 'lodestar' (guía o estrella polar), que no es de uso común, pero es utilizada con frecuencia en los discursos del vicepresidente. Ante la posibilidad de que el artículo hubiera sido obra del escritor de discursos de Pence, el vicepresidente fue uno de los primeros en desmarcarse de la autoría del texto, y también pareció proteger a sus colaboradores. La larga lista de funcionarios que públicamente negaron ser los autores incluye a la secretaría de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, y a los secretarios del Tesoro, Steve Mnuchin; de Energía, Rick Perry; del Trabajo, Alex Acosta, y de Salud, Alex Azar. Incluso la primera dama, Melania Trump, negó ser la autora del artículo, en medio de especulaciones de que miembros de la familia Trump formaban parte de la 'rebelión'.



Continúa búsqueda supervivientes del sismo que dejó 18 muertos en Japón



Los rescatistas japoneses aceleraban hoy la búsqueda de supervivientes entre las personas sepultadas bajo el barro, tras los corrimientos de tierra provocados por el potente sismo en el norte de Japón, cuyo balance provisional reportaron a 18 muertos, reportó la agencia francesa AFP. La pequeña localidad de Atsuma, al pie de una montaña en la isla de Hokkaido, fue la que pagó el precio más alto por el terremoto, con 14 muertos. Durante toda la noche, los socorristas buscaron supervivientes con ayuda de excavadoras y perros, una tarea dificultada por las réplicas del terremoto. Unos 22 mil efectivos y 75 helicópteros estaban movilizados para las operaciones de rescate y para ayudar a los siniestrados, muchos de los cuales esperaban ante supermercados y estaciones de servicio para hacerse con provisiones. Tras un corte de electricidad general debido a la detención de todas las centrales de la región, alrededor 40 por ciento de la población de la isla recuperó el suministro hoy por la mañana, según la empresa Hokkaido Electric, todavia quedaban todavía 1,6 millones de personas en la oscuridad, pero esta cifra debería reducirse a 550 mil hacia el final del día.



Sugiere Rusia a EE.UU. compartir datos sobre los preparativos de un ataque químico en Siria



La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, propuso a Washington compartir con Moscú datos sobre los preparativos de un ataque químico en Siria. Por otro lado el enviado especial de EEUU para Siria, James Jeffrey, dijo la víspera que las tropas de Bashar Asad están dispuestas a lanzar una ofensiva en la provincia de Idlib y hay numerosas evidencias de que se están preparando armas químicas, a lo que contesto, Zajárova nosotros sí tenemos evidencias de que los terroristas están preparando un ataque químico, y además de decirlo, hemos proporcionado materiales probatorios. También, la vocera rusa comentó a la prensa que si ellos tienen también tiene pruebas, y están preocupados, podrían enviarnos esos datos por canales bilaterales. Por último la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova subrayó que el objetivo prioritario es la lucha contra los terroristas en Siria.



(Haciendo Radio)