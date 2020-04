Rechaza la OMS haber ocultado información sobre la COVID-19

Rechaza la OMS haber ocultado informacin sobre la COVID-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró hoy que no escondió nada a Estados Unidos sobre la propagación del COVID-19, en referencia a las presuntas advertencias de autoridades sanitarias de Taiwán el 31 de diciembre de 2019. Al respecto el director de programas de emergencia de la OMS, Michael Ryan, aclaró que desde el primero de enero hubo representantes del estadunidense Centro de Control y de Prevención de Enfermedades en la sede de la organización en Ginebra en el marco de la 'respuesta al COVID-19'. Taiwán acuso el pasado 15 de abril a la Organización Mundial de la Salud de no comunicar a tiempo sobre la transmisión del coronavirus entre humanos, lo que ralentizó la respuesta global a la pandemia, pero la organización internacional precisó que solo había informado de casos de neumonía atípica. Asimismo, el director de programas de emergencia de la OMS, Michael Ryan, leyó el correo electrónico del pasado 31 de diciembre del 2019 que el gobierno de Taiwán envió a la OMS donde señalaba la detección de una neumonía atípica en China conocida como SARS con pacientes tratados de forma aislada, es decir, transmisión de persona a persona', expresaba el mensaje del ministro de Salud de Taiwán, Chen Shih-Chung.



Advierte eurodiputado español que con el bloqueo de Estados Unidos a Cuba todos pierden



El recrudecimiento del bloqueo estadounidense contra Cuba por la actual administración de Donald Trump constituye una estrategia errónea con la que todo el mundo pierde, advirtió hoy el eurodiputado español Javier Moreno. En entrevista con Prensa Latina, el presidente del Grupo de Amistad y Solidaridad con Cuba de la Novena Legislatura de la Eurocámara precisó que esa política recupera el discurso de la Guerra Fría, congelando el acercamiento entre Washington y La Habana iniciado durante la gestión de Barack Obama, una decisión bilateral que fue aplaudida a escala global.

'Desgraciadamente, la llegada al poder de Trump ha supuesto un cambio radical de política y discurso en la administración norteamericana, interrumpiendo la relación que había iniciado Obama', señaló Moreno. De acuerdo con el eurodiputado español Javier Moreno, semejante postura del bloqueo de Estados Unidos solo dificulta el proceso de reactivación económica de Cuba y congela la interlocución con el gobierno cubano, también niega la posibilidad de conocer la realidad del país a los numerosos ciudadanos estadounidenses que quieren visitarlo.



Ascienden a más de 170 mil las muerte por la COVID-19 en el Mundo



Las muertes por COVID-19 en el mundo aumentaron este lunes a 170 mil 297, mientras los casos globales de contagiados creció a dos millones 476 mil 916, de acuerdo con las estimaciones de la Universidad Johns Hopkins, basadas en cifras aportadas por los gobiernos. Estos datos revelaron un incremento de 5 mil 155 muertes en las últimas 24 horas, así como de 73 mil 764 nuevos casos de coronavirus confirmados. Estados Unidos se mantiene como el epicentro de la pandemia, mientras algunos estados han comenzado a levantar restricciones, las muertes por COVID-19 en el país ascendieron a 42 mil 308 la noche de este lunes y los casos aumentaron a 786 mil 968, lo que significó unos 27 mil 850 enfermos más. Mientras algunos de los países europeos más afectados por el brote comienzan a adoptar medidas para volver a la normalidad, España se sitúa una vez más como el segundo país del mundo con la mayor cantidad de contagios de coronavirus, con 200 mil 210, y registró 20 mil 852 muertes. Italia es el segundo país con la mayor cantidad de muertes por la pandemia, con un total de 24 mil 114 y 181 mil 228 contagios, y Francia es el tercer país con la mayor cantidad de infecciones y fallecimientos registrados este lunes, con 156 mil 480 caso de personas contagiadas y 20 mil 292 víctimas mortales. En el caso de Asia, Turquía se posiciona como el país más afectado, con 4 mil 674 nuevos contagios en las últimas 24 horas, lo cual eleva la cifra total a 90 mil 980 y las muertes en este país ascienden a 2 mil 140. Brasil continúa siendo el país más afectado de América Latina, con 40 mil 743 contagios y 2 mil 587 muertes, y Egipto es el país con más casos de contagios en África, con 3 mil 333, aunque Argelia reporta la mayor cantidad de muertes, con 384.



Intensifican en Venezuela las labores del pesquisajes para evitar la propagación del nuevo coronavirus



Las autoridades sanitarias de Venezuela intensifican hoy las labores de pesquisaje con el fin de cortar las cadenas de transmisión de la pandemia de COVID-19, de la cual se reportaron 285 casos hasta la fecha en el país. Al respecto la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez informó que el personal médico desplegado en el enfrentamiento a la emergencia sanitaria realizó más de 347 mil pruebas de detección del coronavirus SARS-CoV-2, para un promedio de 11 mil 500 por cada millón de habitantes, que ubica al país a la cabeza de Sudamérica en ese indicador. Además, la vicepresidente precisó que más de 18 millones 696 mil personas respondieron la encuesta publicada en línea por el gobierno bolivariano como mecanismo de control de posibles focos de la COVID-19, en tanto se visitaron en sus viviendas alrededor de 169 mil personas que refirieron algún síntoma asociado al nuevo coronavirus. Asimismo, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez reiteró el llamado al pueblo a respetar la cuarentena social, principal mecanismo para la contención de una enfermedad que dejó hasta la fecha ha dejado en el Mundo más de dos millones 400 mil infectados y más de 170 mil muertes.



Expresan en Alemania su interés por el fármaco cubano contra la COVID-19



La empresa alemana Profumed Deutschland se sumó a las 72 naciones del Mundo que hoy están interesadas en el producto cubano Interferón Alfa 2-b efectivo en los protocolos de atención a enfermos de la COVID-19, según publicó la agencia rusa de noticias Sputnik. Esta compañía farmacéutica alemana trabaja para obtener el permiso de importación del medicamento y espera que los intereses políticos de Estados Unidos y el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba no prevalezcan sobre el problema de salvar vidas humanas, declaró el director general, Georg Scheffer. De igual manera, Scheffer resaltó la disponibilidad de Cuba para enviar médicos a Alemania o autorizar la producción del medicamento en la nación europea que contabiliza 141 mil 672 contagiados y cuatro mil 404 muertos, según el reporte diario del Instituto Robert Koch. Profumed Deutschland produce material médico a base de celulosa y ha colaborado con Cuba durante más de tres años, explicó a Sputnik, Scheffer, quien recalcó que la nación caribeña es capaz de exportar el Interferon alfa 2-b sin privar del uso a su propia población.



Se mantiene el distrito de Beijing como único el territorio con alto riesgo por el nuevo coronavirus en China



El distrito de Chaoyang, en Beijing, es la única zona de China que continúa hoy clasificada de alto riesgo por la pandemia de la COVID-19, tras reportar un nuevo caso importado que contagió a otras tres personas. Las autoridades explicaron que se trata de un estudiante chino que llegó de Estados Unidos, dio positivo tras salir de cuarentena y transmitió la enfermedad a tres miembros de la familia, y como consecuencia, 62 contactos cercanos están bajo observación, pero se rastrea a otros porque los pacientes visitaron una tienda y un parque acuático antes de confirmarse el contagio con el nuevo coronavirus. El gobierno municipal refuerza la atención epidemiológica en Chaoyang porque acoge varias las embajadas e importantes instituciones del país. Por otro lado, Beijing tomó desde pasado mes marzo drásticas medidas para evitar un rebrote de la COVID-19, derivado de personas que entran tanto desde otras regiones de China como del exterior.



Debatirá Lula con los líderes del Partido de los Trabajadores sobre acción, Fuera Bolsonaro



El expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva debatirá hoy por videoconferencia con los líderes del Partido de los Trabajadores (PT) sobre estrategias de la acción Fuera Bolsonaro por irresponsable conducta del mandatario ultraderechista, en medio de la pandemia de la COVID-19. 'No podemos aceptar a un presidente que gobierna en contra de la Constitución que ha jurado defender, y ha cruzado todos los límites, así que se plantea la cuestión de su salida' del poder, afirmó José Guimarães, líder de la Minoría en la Cámara de Diputados. Este debate que realizará hoy el Partido de los Trabajadores se realizará después de la participación el pasado domingo de Bolsonaro en una manifestación de seguidores en Brasilia, donde, además de predicar el fin de las medidas de aislamiento social frente a la COVID-19, pidió la intervención militar. De igual manera en la concentración, el presidente Jair Bolsonaro se solicitó una nueva Acta Institucional Número Cinco y el cierre del Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal. Sobre esa declaraciones de Bolsonaro y sus declaraciones, Lula escribió en la red social Twitter que 'la misma Constitución que permite que un presidente sea elegido democráticamente tiene mecanismos para evitar que lleve al país a la ruptura de la democracia y al genocidio de la población'.



Apoya la Asamblea General de la ONU el llamado a más cooperación ante la COVID-19



La Asamblea General de las Naciones Unidas apoya hoy el llamado mundial a una mayor cooperación internacional para enfrentar la pandemia de la COVID-19 y garantizar el acceso global a los medicamentos, vacunas y equipos médicos. Tras cumplirse el nuevo procedimiento establecido para estos casos, la víspera se aprobó una resolución presentada a la Asamblea por la misión de México ante ONU y copatrocinada por 164 países, incluidos 13 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, donde se aboga por la cooperación internacional en aras de garantizar, en condiciones de igualdad, el acceso mundial a medicamentos, vacunas y equipo médico requerido en el enfrentamiento a la COVID-19. Además, el documento urge a todos los Estados miembros de Naciones Unidas a que inmediatamente prevengan la especulación y todas aquellas disposiciones que escondan o limiten el acceso a productos necesarios para contener la pandemia. La nueva resolución, titulada 'Cooperación Internacional para garantizar el acceso global a medicamentos, vacunas y equipos médicos para enfrentar la covid-19' alienta a que se aumente el financiamiento a las investigaciones dirigidas a enfrentar al nuevo coronavirus.



